ファーストクラスといえば、豪華な食事やきめ細かなサービスを思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、実際のおもてなしは航空会社によって大きく異なります。エミレーツのキャビア、エールフランスのポルシェ送迎、JALの企業理念を反映したサービスなど、その違いは驚くほど多彩。世界各国のファーストクラスを体験してきた著者が語る、航空会社5社それぞれの「一流」とは？

『ファーストクラスに乗る人のコツコツ貯める習慣』（ハナ@お得に旅する情報発信／クロスメディア・パブリッシング）から一部を抜粋して紹介します。

航空会社ごとに違う"一流"の形。文化が変われば、サービスも変わる

ファーストクラスに乗ると、航空会社によって「一流」の見せ方にそれぞれ特徴があり、全く異なることに気づきます。同じファーストクラスという名前でも、そこに込められているサービスはもちろん、理念や文化が全く異なります。私が実際に乗ってとくに印象に残っている航空会社について書きたいと思います。

まずはエミレーツ。一言で表すなら「空の王様」です。ほかの航空会社とは一線を画します。私が搭乗した際には、座席に生花が飾られていました。また、エミレーツではキャビアがふんだんに提供され、その出し方にも決まった儀式があります。CAさんが白手袋をはめてリネンのテーブルクロスを敷き、ステンレス製のスプーンでは酸化によってキャビアの繊細な味が変わってしまうため、マザー･オブ･パール(真珠母貝)のスプーンで提供してくれます。更にエミレーツは、ドン･ペリニヨンを機内で提供する独占契約を結んでいる、世界で唯一の航空会社でもあります。

次にJAL。JALのファーストクラスについてSNSでよく語られるのは高級シャンパン「サロン」の提供ですが、私が一番惹かれたのはサービスや物質的な豪華さではなく、企業理念がファーストクラスのサービスの隅々に込められていることです。たとえば、ファーストクラスラウンジに置かれているコーヒーカップは、ヘラルボニーという障がいのあるアーティストの作品をプロダクトにしている会社とのコラボレーション。アメニティポーチにも、その作家さんたちの作品が採用されています。更にファーストクラスラウンジ(JAL'sSALON)でハンドドリップコーヒーを淹れるスタッフの中にはJALサンライトに在籍する障がいのある社員の方も含まれています。このJALの取り組みは「誰もが仕事を通じて豊かな人生を楽しめる社会」という理念を、マグカップ一つ、ポーチ一つに込めています。派手さはないけれど、この姿勢に触れたとき、JALのファーストクラスはもちろん、JALという航空会社そのものが本当に好きになりました。仲の良い発信仲間と話したのですが、「いつかヘラルボニーラッピングの機体が飛んだらすごく素敵だよね」と盛り上がりました。こんな会話ができるようになったのも、JALのファーストクラスに乗り、そして発信を見てくださった仲間がいてくれたおかげです。

そのほかにも、素敵な航空会社のファーストクラスは沢山あります。たとえば、エールフランスのLaPremièreは、チェックイン時から招待状のような封筒にチケットが入れられ、サービスそのもののデザイン設計が、ファッションショーを思わせるほど洗練されています。機内の座席数は、わずか4席です。

私が利用したのは、羽田からパリを経由してニースへ向かう乗継便でした。パリに到着して飛行機を降りてから、ファーストクラスラウンジに入るまで、専任のスタッフがずっと付き添ってくれました。入国審査などの手続きも、ほとんど自分の手で行うことなく進んでいきます。

パリシャルル･ド･ゴール国際空港のラ･プルミエール(LaPremière)ラウンジでは、三つ星シェフのアラン･デュカスが監修したフルコースを楽しめるほか、シスレーのスパも無料で利用できます。赤･白･青のフランスカラーを基調にしながら、豪華さを前面に出すというより、品のあるシャープな美しさが印象的でした。一般の乗客とは動線が一切交わらず、ゲート番号や搭乗時間もすべてスタッフが管理してくれます。ニース行きの便の準備が整うと、スタッフがラウンジまで迎えに来てくれました。

そして、その便は沖止めでしたが、通常であればバスで機体まで向かうところ、LaPremièreではポルシェ･カイエンに乗り、そのまま機体のそばまで直行します。いわば「沖止めポルシェ」です。沖止めという言葉から想像する体験とは、まるで違いました。ゲートも搭乗時間も、乗継ぎの移動も、自分で確認する必要はありません。乗客に一切考えさせない。これがフランス流の「おもてなし」なのだと感じました。

そしてシンガポール航空。一部路線にはファーストクラスのさらなる上、スイートクラスというものがあります。スイートクラスはわずか6席、完全個室空間です。ここでの最大の特徴はCAさんのプロフェッショナルな接客。初めてシンガポール航空のビジネスクラスに乗った際、料理のサーブの仕方や所作がとても美しくて感動したことを友人のCAの子に話したところ、シンガポール航空はとくに訓練が厳しく、昇格研修と試験もとくにハードルが高いということを教えてもらいました。制服の色4つのカラーで階級が分かる仕組みになっているのですが、次の階級に上がるのに場合によっては7年程かかるそうです。6席に対してCA3名という体制で、長い年月をかけて磨かれた方だけがあの空間に立っている。テーブルサーブの美しさや立ち振る舞いは、その積み重ねの結果です。派手な演出ではなく、美しく、完璧に。それがシンガポール航空の一流でした。

もう一社書きたいのがガルーダ･インドネシア航空です。ここのファーストクラスは、正直なところ機材はぴかぴか!というのではなく、どちらかというとオールドスタイルです。しかし、サービス面はちょっと雰囲気がまた変わり、まるで王族に仕えるかのようなサービスでした。一番驚いたのはスリッパの出し方です。CAさんがひざをついて、足元に赤い布のようなものを敷き、その上にスリッパを揃えて差し出してくれました。ほかの航空会社ではスリッパは座席にそのまま置いてあるか、袋に入って渡されることがほとんどです。スリッパの履き替えを手伝ってもらったのは、私が経験した中ではガルーダが初めてでした。更に到着後も送迎サービスがついていて、飛行機を降りた瞬間から鞄を持ってくれて、滞在先まで自分で荷物を運ぶ場面が一切ありません。ガルーダ･インドネシア航空はインドネシアの政府専用機と機材のつながりがあり、国の威信を背負ったフラッグキャリアとしての格式がサービスの随所に表れていました。

同じ「ファーストクラス」でも、エミレーツはスケールで圧倒し、JALは理念をサービスに込め、エールフランスは設計で魅せ、シンガポール航空は人で勝負し、ガルーダは国の格式で迎える。もちろん、どの航空会社にも「人で勝負する」という側面はあると思います。あくまでも私が乗ったときに感じた印象の違いとして受け取っていただければと思います。そして、その違いの奥に垣間見えるのが、それぞれの国や文化が大切にしているものの違いです。ファーストクラスに乗ることで、その航空会社の母国の価値観にも触れることができる。これもまた、乗ってみて初めて分かった世界の一つです。