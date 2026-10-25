ファーストクラスに乗れるのは、一部のお金持ちだけ――そう思っていませんか？ 実は、日々の買い物や固定費の支払いを工夫してマイルを貯め、ファーストクラスで旅行を楽しむ主婦や、ビジネスクラス・ファーストクラスに100回以上搭乗した大学生もいるといいます。

特別な収入がなくても憧れの空の旅を実現する秘訣とは？ 『ファーストクラスに乗る人のコツコツ貯める習慣』（ハナ@お得に旅する情報発信／クロスメディア・パブリッシング）から一部を抜粋して紹介します。

実は一部の主婦、学生でも"情報活用でファーストクラス"に乗っている

ファーストクラスに乗れるのは一部の特別な人だけでしょ、と思った方。私もSNSで発信をしていると「情報発信をしているから乗れるんでしょ」とよく言われます。ただ、SNSでつながった周りの方を見ていると、そうでもありません。

たとえば、私のフォロワーさんに、お孫さんのいる主婦の方がいます。特別な収入源があるわけではなく、日々の買い物や固定費の支払いをカードにまとめてポイントの取りこぼしをなくしたり、普段のお友達とのお食事の仕方を少し変えてみたり。そんな家庭のやりくりの見直しだけでマイルを貯めて、派手なことは一切せずファーストクラスに乗っています。しかも、SNSでつながったお友達と一緒の搭乗です。二人分のファーストクラスを同じ便で手配するのはとても難しかったと思います。それを、日常の延長線上にある工夫をひとつずつ積み重ねて乗られています。

もう一人は大学生です。高校生のときがちょうどコロナ禍で、外にも出られず、同年代の友達と遊びに行くこともできなかったそうです。その時間をマイレージの勉強にとことん充てて、各航空会社のマイルの仕組み、特典航空券の検索方法、どのルートならどのクラスに空席が出やすいか、というところまで徹底的に調べ上げたと聞きました。今では現役大学生でありながらビジネスクラスやファーストクラスを100回以上乗りこなしていて、渡航先は100カ国近くになるそうです。

きっとこの二人も「お金持ちだからできるんでしょ」と言われてきたのだと思います。この本を手に取って、この部分を笑顔で読んでいる二人の顔が、書きながら簡単に想像できます。

ファーストクラスはかしこまったお金持ちの世界、というイメージは、実際に乗ってみると案外あっさり崩れます。とはいえ、私自身初めて乗ったときはエジプトのカイロ空港からドーハ行のファーストクラスに乗ったのですが、そもそもファーストクラスのカウンターに並んでいいのかどうか、そのカウンターに入るタイミングからドキドキしていました。

そして、ファーストクラスの機内はとてもきれいで洗練された空間です。よくどんな方が乗っているの?と聞かれることもあるのですが、ほかにどんな方が乗っているのか、実はほとんど分からないのが現状です。というのも、今のファーストクラスは個室が多くなっているからです。ほかの乗客の姿が見えるのは、搭乗のときとラウンジにいる間くらいです。さすがにジャージにクロックスで近くのコンビニに行くようなスタイルの方は見たことがありませんが、スーツをビシッと着た、いかにもなビジネスパーソンばかりかというと、そうでもなく。意外とカジュアルな服装の方もいます。

ファーストクラスではないですが、以前ビジネスクラスに乗ったとき、有名な方が乗っていたことがあります。機内ではほとんど食事をとらず、ずっと仕事をされている雰囲気でした。どこか品のある、凛とした雰囲気の方が多いのは事実です。路線によって違うとは思いますが、見るからに大富豪という方ばかりが乗っているわけではなさそう、というのが正直な印象です。

少し話がずれましたが、私は周りの方一人ひとりの年収やご家庭の状況を知っているわけではありません。ただ、今のSNSには情報が溢れていて、その中から選んだ情報の通りにコツコツとひとつずつ前に進んでいけば、大企業の社長さんでなくても乗れる世界があります。マイルの貯め方、特典航空券の取り方、マイルが足りないときに購入して補う方法まで、無料で手に入る時代です。そして私の周りでファーストクラスに乗っている方は皆さん、派手なことはせず、やれることを毎日少しずつ続けています。