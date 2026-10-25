最初に結論： 個人向け国債・NISAで購入する投資信託・貯蓄型保険のどれがお得かは、お金を使う時期や目的によって異なります。3〜5年後に使う予定のお金を元本を守りながら準備するなら個人向け国債の固定3年・固定5年、元本割れのリスクを理解して10年以上の長期で増やすことを目指すならNISAを活用した投資信託、万が一の保障と貯蓄を両立したいなら貯蓄型保険が選択肢になります。金利や期待リターンだけでなく、元本割れのリスク・換金条件・税制の違いも踏まえて選ぶことが大切です。 この記事でわかること 2026年10月募集分の個人向け国債3タイプの金利と、固定5年を100万円購入した場合の利子額

個人向け国債・投資信託・貯蓄型保険の特徴と、元本割れのリスクの違い

個人向け国債の途中換金条件や、NISAの非課税・生命保険料控除など税制の違い

教育費・住宅購入の頭金・老後資金など、お金を使う時期や目的に合わせた使い分け方

個人向け国債の金利上昇がつづき、2026年10月募集分ではついに3タイプすべてが2%台に達しました。とはいえ、「NISAで投資信託を積み立てたほうが増えるのでは? 」「貯蓄型保険と比べるとどちらがいいの? 」と、ほかの金融商品と迷う方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、個人向け国債と投資信託や貯蓄型保険を比べながら、数年後に使うお金や老後に備えるお金など、使い道に合わせた選び方を解説します。

元本保証で金利2%台、個人向け国債の今の実力

個人向け国債は日本国政府が発行する個人投資家向けの債券で、国が責任を持って元本や利子を支払います。また、市場金利が下がっても年率0.05%の最低金利が保証されています。

2026年10月募集分の個人向け国債の金利は、変動10年が2.05%、固定5年が2.39%、固定3年が2.07%です。前回の9月募集分では2%台は固定5年だけでしたが、今回は全タイプがそろって2％台へ上昇しました。たとえば固定5年を100万円購入すると、受け取れる利子の合計は5年間で11万9,500円になります(税引前・筆者計算)。

ただし、個人向け国債は発行から1年が経てば途中換金できるものの、その際は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。また、NISAの対象外のため、半年ごとに支払われる利子にはその都度約20%の税金がかかります。

投資信託・貯蓄型保険とどう違う?

個人向け国債とよく比較・検討される金融商品には、投資信託や貯蓄型保険があります。それぞれの特徴や個人向け国債との違いを確認してみましょう。

投資信託とは

投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をひとまとめにし、運用の専門家が株式や債券などに投資する金融商品です。

投資信託には多くの種類がありますが、NISAでよく選ばれるのは低コストのインデックスファンドです。中でも、世界中の株式に幅広く投資する「全世界株式型」や、米国の株式に投資する「米国株式型」が人気です。

その代表例として、全世界株式型では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、米国株式型では、米国の代表的な大型株指数「S&P500」に連動することを目指す「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などが知られています。

長期では2%を上回るリターンが期待でき、NISAなら運用益も非課税です。ただし元本保証はなく、株式市場が大きく下落した局面では、短期間で大幅に値下がりすることもあります。

貯蓄型保険とは

貯蓄型保険は、保障と貯蓄の両方の機能を持つ保険です。万が一に備えながら、満期や解約の際にはお金が戻ってきます。貯蓄型保険には、子どもの教育資金に備える「学資保険」、老後資金を準備する「個人年金保険」、死亡や所定の高度障害状態に備える「終身保険」などがあり、保障がついていることに加え、生命保険料控除も受けられるのが利点です。

一方、支払う保険料には保障や経費の分が含まれるため、低コストの投資信託に比べてお金は増えにくい傾向があります。早期に解約すると元本割れしやすく、いつでも売却できる投資信託より自由度は低めです。また、利率が固定されたタイプは、金利上昇やインフレに弱い点にも注意が必要です。

目的別の使い分け方

個人向け国債、投資信託、貯蓄型保険は、それぞれ特徴やメリットが異なるため、目的に合わせて使い分けることが大切です。では、どのように使い分ければよいのでしょうか。ポイントは、そのお金をいつ使うのか、何のために準備するのかという点です。

3〜5年以内に使う予定のお金、たとえば子どもの入学金や住宅購入の頭金などは、元本割れの心配がない個人向け国債の固定3年や固定5年が向いています。一方、10年以上使わない老後資金なら、値動きがあることを理解したうえで、NISAを活用して投資信託で長期的に増やす方法があります。

貯蓄型保険は、万が一の保障を確保しながら、教育資金や老後資金を計画的に貯めたい人に向いています。ただし、お金を増やすことが目的なら、金利が2%台になった個人向け国債や、低コストの投資信託もあわせて検討するとよいでしょう。

お金を使う時期や目的によって組み合わせたい

全タイプが2%台になった個人向け国債は、元本を守りながら着実に増やしたいお金に向いています。長期で増やすことを目指すなら投資信託、保障も備えたいなら貯蓄型保険と、それぞれ得意な役割は異なります。利率だけで比べるのではなく、「いつ、何に使うお金か」に合わせて組み合わせることが大切です。