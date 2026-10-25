- 2026年10月募集分の個人向け国債3タイプの金利と、固定5年を100万円購入した場合の利子額
- 個人向け国債・投資信託・貯蓄型保険の特徴と、元本割れのリスクの違い
- 個人向け国債の途中換金条件や、NISAの非課税・生命保険料控除など税制の違い
- 教育費・住宅購入の頭金・老後資金など、お金を使う時期や目的に合わせた使い分け方
個人向け国債の金利上昇がつづき、2026年10月募集分ではついに3タイプすべてが2%台に達しました。とはいえ、「NISAで投資信託を積み立てたほうが増えるのでは? 」「貯蓄型保険と比べるとどちらがいいの? 」と、ほかの金融商品と迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、個人向け国債と投資信託や貯蓄型保険を比べながら、数年後に使うお金や老後に備えるお金など、使い道に合わせた選び方を解説します。
元本保証で金利2%台、個人向け国債の今の実力
個人向け国債は日本国政府が発行する個人投資家向けの債券で、国が責任を持って元本や利子を支払います。また、市場金利が下がっても年率0.05%の最低金利が保証されています。
2026年10月募集分の個人向け国債の金利は、変動10年が2.05%、固定5年が2.39%、固定3年が2.07%です。前回の9月募集分では2%台は固定5年だけでしたが、今回は全タイプがそろって2％台へ上昇しました。たとえば固定5年を100万円購入すると、受け取れる利子の合計は5年間で11万9,500円になります(税引前・筆者計算)。
ただし、個人向け国債は発行から1年が経てば途中換金できるものの、その際は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。また、NISAの対象外のため、半年ごとに支払われる利子にはその都度約20%の税金がかかります。
投資信託・貯蓄型保険とどう違う?
個人向け国債とよく比較・検討される金融商品には、投資信託や貯蓄型保険があります。それぞれの特徴や個人向け国債との違いを確認してみましょう。
投資信託とは
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金をひとまとめにし、運用の専門家が株式や債券などに投資する金融商品です。
投資信託には多くの種類がありますが、NISAでよく選ばれるのは低コストのインデックスファンドです。中でも、世界中の株式に幅広く投資する「全世界株式型」や、米国の株式に投資する「米国株式型」が人気です。
その代表例として、全世界株式型では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、米国株式型では、米国の代表的な大型株指数「S&P500」に連動することを目指す「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などが知られています。
長期では2%を上回るリターンが期待でき、NISAなら運用益も非課税です。ただし元本保証はなく、株式市場が大きく下落した局面では、短期間で大幅に値下がりすることもあります。
貯蓄型保険とは
貯蓄型保険は、保障と貯蓄の両方の機能を持つ保険です。万が一に備えながら、満期や解約の際にはお金が戻ってきます。貯蓄型保険には、子どもの教育資金に備える「学資保険」、老後資金を準備する「個人年金保険」、死亡や所定の高度障害状態に備える「終身保険」などがあり、保障がついていることに加え、生命保険料控除も受けられるのが利点です。
一方、支払う保険料には保障や経費の分が含まれるため、低コストの投資信託に比べてお金は増えにくい傾向があります。早期に解約すると元本割れしやすく、いつでも売却できる投資信託より自由度は低めです。また、利率が固定されたタイプは、金利上昇やインフレに弱い点にも注意が必要です。
目的別の使い分け方
個人向け国債、投資信託、貯蓄型保険は、それぞれ特徴やメリットが異なるため、目的に合わせて使い分けることが大切です。では、どのように使い分ければよいのでしょうか。ポイントは、そのお金をいつ使うのか、何のために準備するのかという点です。
3〜5年以内に使う予定のお金、たとえば子どもの入学金や住宅購入の頭金などは、元本割れの心配がない個人向け国債の固定3年や固定5年が向いています。一方、10年以上使わない老後資金なら、値動きがあることを理解したうえで、NISAを活用して投資信託で長期的に増やす方法があります。
貯蓄型保険は、万が一の保障を確保しながら、教育資金や老後資金を計画的に貯めたい人に向いています。ただし、お金を増やすことが目的なら、金利が2%台になった個人向け国債や、低コストの投資信託もあわせて検討するとよいでしょう。
お金を使う時期や目的によって組み合わせたい
全タイプが2%台になった個人向け国債は、元本を守りながら着実に増やしたいお金に向いています。長期で増やすことを目指すなら投資信託、保障も備えたいなら貯蓄型保険と、それぞれ得意な役割は異なります。利率だけで比べるのではなく、「いつ、何に使うお金か」に合わせて組み合わせることが大切です。