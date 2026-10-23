サントリー、マンズワイン、メルシャンの3社は10月21日、日本ワインの新たな飲み手の拡大を目指す共創プロジェクト「Discover, Japan Wine」を発表した。国内のワイナリー数や海外への輸出が伸びる一方、国内では購入者の減少が課題となっている。企業の垣根を越え、日本ワインとの「最初の良い出会い」を増やすことで、2028年に日本ワイン購入者の新規流入を2025年比150%に引き上げることを目指す。

ワイナリーは10年で200以上増加、一方で購入者は減少

国内のワイナリー数は過去10年で200以上増加し、2025年には519ワイナリーとなった。日本ワインの輸出数量も、輸出上位10カ国への輸出で過去10年に約3.5倍に拡大するなど、造り手の広がりや海外での注目が見られる。

一方、国内の日本ワイン市場は、2016年ごろまでの成長を経て伸び悩んでいるという。

発表会に登壇したメルシャン シャトー・メルシャン事業本部 本部長の小林弘憲氏は、ワイナリーが増える一方で、コロナ禍以降は販売量が減っていると説明。造り手の増加が、国内の消費拡大に結び付いていない現状を指摘した。

購入者数にも変化が表れている。日本ワイン購入者は2022年の約314万人から、2025年には約216万人に減少。2025年の購入者のうち、新規購入者は約6割を占める。

新たな飲み手を迎え入れ、継続的に楽しんでもらうためには、どのような接点が必要なのか。3社が共通の課題として捉えているのが、日本ワインを「知る機会」と「体験する機会」の不足だ。

「甘い」「お土産用」――日本ワインとの出会いを変える

発表では、日本ワインを飲まない理由として、「甘い」「お土産用」といった昔のイメージが残っていることや、味わいの特徴などを挙げている。いつ、どんな料理と楽しめばよいのか、飲用シーンを思い浮かべにくいことも課題だという。

小林氏も、日本ワインに対して「お土産のワイン」「甘いワイン」といった印象を持つ人や、どのような場面で飲めばよいか分からない人がいるとの認識を示した。

こうした課題を受けて立ち上がったのが、「Discover, Japan Wine」だ。サントリーの「サントリーフロムファーム」、マンズワインの「ソラリス」「酵母の泡」、メルシャンの「シャトー・メルシャン」を展開する3社が連携する。

スローガンは「はじめての日本ワインに、たしかな出会いを。」。ワイン愛好家だけでなく、これまで日本ワインになじみがなかった人にも接点を広げ、日々の暮らしの中で楽しむきっかけをつくる。

活動期間は2026年から2028年までの3年間。2028年には、日本ワイン購入者の新規流入を2025年比150%にすることを目標に掲げる。小林氏は、新規購入者を約200万人に増やしたいと説明した。

初年度は「丸の内 日本ワインWeeks 2026」に参加

プロジェクトでは、「都市エリア」「飲食店」「産地」の3つを軸に、日本ワインとの新たな出会いを生み出していく。

初年度となる2026年は、三菱地所が主催する「丸の内 日本ワインWeeks 2026」に参加する。同イベントの開催期間は10月21日～11月8日。飲食店での提供や、造り手の話を聞ける機会などを通じて、日本各地のワイナリーと出会う場を設ける。

丸の内で働く人に加え、観光客や訪日外国人など、これまで日本ワインと接点がなかった層にもアプローチする考えだ。

また、11月3日には「マンズワインフェスタ勝沼」、11月7日・8日にはシャトー・メルシャン勝沼ワイナリーで「勝沼マルシェ」と、登美の丘ワイナリーで「収穫感謝祭」の同日開催を予定している。

2027年は「新酒文化」、2028年はワインツーリズムへ

2年目の2027年は、日本ワインの新酒を、新たな飲み手の入り口として位置付ける。

産地や造り手、その年の恵みを分かりやすく伝えるとともに、飲食店や地域と連携し、「日本の秋を、日本ワインで楽しむ文化」を育てる方針だ。異なるカルチャーとのコラボレーション企画や、飲食店で日本ワインを広める取り組みも計画する。

3年目の2028年は、地元との共生を目指したワインツーリズムなどを検討。都市での体験を産地への訪問につなげ、日本ワインとの接点をさらに広げていく。

取り組みを3社だけで完結させず、産地や飲食店、流通、ほかのワイナリーにも参加の輪を広げ、日本ワインとの出会いが循環する仕組みを目指すという。

日本ワインを飲む機会が増えることは、ブドウを育てる畑や造り手、産地の未来を支えることにもつながる。競合する3社が手を組み、まずは日本ワインを知り、味わう機会を増やす。今回のプロジェクトを通じて、日本ワイン全体の新たな飲み手を育てていく考えだ。