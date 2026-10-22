足元、日経平均株価が大きく動いています。株価の上がり下がりは投資のチャンスともいえますが、常に緊張感を持って相場を見続けるのも疲れるもの。

そんななか、商品券や割引券、施設の利用券などがもらえる「株主優待」に目を向けると、株式投資のまた違った楽しみ方が見えてきます。もちろん株価変動のリスクはありますが、企業の商品やサービスを楽しみながら、長く株を保有するという付き合い方もあるのです。

2026年9月前半には、SBI証券の集計で22社が株主優待の新設・拡充や記念優待の実施を発表しました。今回は主な発表銘柄を一覧で紹介するとともに、映画や温泉などのチケットが交換対象に加わった京成電鉄、カーコーティングの割引区分を拡充するKeePer技研の2社について、SBI証券投資情報部の根津真由子さんに解説してもらいました。

＊ ＊ ＊

株主優待の「新設」「拡充」「記念優待」とは

株主優待とは、企業が株主に対し、割引券や商品券、食料品、オリジナルグッズなどの商品・サービスを提供する制度です。優待を受けるためには、会社が定めた株数や保有期間などの条件を満たし、原則として「権利付き最終売買日」までに対象株式を購入して保有する必要があります。

株主優待の「新設」は新たに制度を導入すること、「拡充」は既存の優待内容を充実させたり、対象株数の区分を増やしたりすることです。「記念優待」は、創立・上場の周年などを記念して実施する特別な優待を指します。保有株数や保有期間によって受け取れる内容が変わる場合があるため、条件の確認が重要です。

国内企業が株主優待を新設・拡充する背景には、個人投資家による株式の中長期保有を促す目的などがあると考えられます。ただし、優待内容の充実が必ず株価の上昇につながるわけではありません。

2026年9月前半に株主優待を新設・拡充した主な銘柄

SBI証券の集計によると、2026年9月1～15日には22社が株主優待の新設・拡充や記念優待の実施を発表しました。以下の表では、そのうちの主な11銘柄を紹介します。

今回は、発表銘柄の中から、優待の利用先が増えた京成電鉄と、株式分割に伴って優待の株数区分を細分化するKeePer技研を詳しく見ていきます。