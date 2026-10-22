セイコーウオッチの「パワーデザインプロジェクト」から、パンダらしさを徹底して追求した限定モデル2種が登場する。ホワイトダイヤルの「HHK001P」は世界限定3,000本（うち国内300本）、ピンクダイヤルの「HHK002P」は世界限定2,000本（うち国内200本）。11月7日発売予定で、価格はいずれも8万3,600円だ。

パワーデザインプロジェクトは、セイコーウオッチのデザイナーが主体となり、腕時計の新しい可能性を探る取り組み。2001年に始まり、2009年まで活動したのち、2022年に13年ぶりに復活した。

2024年のテーマは「専用すぎる腕時計」。鉄道時計やダイバーズウオッチといった「専用腕時計」をヒントに、デザイナーそれぞれが愛してやまないモノやコトを題材とした7本を制作した。今回のモデルは、その中で最も高い支持を得たという「パンダ好き専用腕時計」がベースとなっている。

「power design project 2024 専用すぎる腕時計展」で展示された、「パンダ好き専用腕時計」

「世の中のパンダウオッチは、実はパンダに似ていないのでは？」

白と黒の文字板を持つ腕時計は、その配色から「パンダウオッチ」と呼ばれることがある。今回のモデルを手がけたプロダクトデザイン部の酒井清隆氏は、「世の中のパンダウオッチは、実はパンダに似ていないのではないか」と考えたことから、パンダそのものの特徴を研究。パンダ好きに向けた時計として形にした。

文字板には放射状の型打ち模様を入れ、パンダのフサフサとした毛並みを表現。左右のサブダイヤルはたれ目のような形とし、6時位置には鼻と口を配置した。時分針はパンダの好物である笹の葉を模した形になっている。

クロノグラフのプッシュボタンはパンダの両耳に見立てた。ケース上部から飛び出すように2つのボタンを置き、くぼみを設けることで丸みのある耳を表している。

文字板外周にあるのは、「TACHYMETER（タキメーター）」ならぬ「SASAMETER（ササメーター）」。機能自体は通常のタキメーターと同じで、1kmを移動するのにかかった時間から時速を算出できる。セイコーによれば、パンダが全速力で2分間走ったと仮定すると、最高時速とされる30km/hを計測できるという。

ホワイトの「HHK001P」、赤ちゃんパンダの「HHK002P」

HHK001Pは、2024年の「専用すぎる腕時計展」で発表したモデルをほぼそのまま製品化したもの。ホワイトダイヤルにブラックのサブダイヤルや耳を合わせ、パンダらしい白黒の配色でまとめた。ストラップもホワイトを基調としながら、一部にパンダの毛並みを思わせるブラックのスエード調素材を組み合わせている。

一方のHHK002Pは、生まれたての赤ちゃんパンダをイメージしたピンクダイヤルモデル。文字板とストラップを淡いピンクでそろえつつ、耳やサブダイヤル、鼻と口にはブラックを配した。こちらもストラップの一部にスエード調素材を使っている。

裏ぶたにも遊び心があり、パンダの哀愁漂う後ろ姿としっぽをデザイン。しっぽの上には「LIMITED EDITION」の文字が入る。特製ボックスもモデルごとに色や素材を変え、ホワイトとピンク、それぞれの世界観に合わせたものを用意した。