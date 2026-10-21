配当や優待を狙って株式投資をしたいけれど、まとまった資金が必要では? と思う方も多いでしょう。しかし、100株を20万円以下で購入でき、配当と優待を合算した予想利回り、または優待のみの利回りが4%以上の銘柄もあります。今回は、2026年10月5日の終値と、各社が公表した配当予想・株主優待の内容をもとに、条件を満たす日本株を3つ紹介します。

【10月版】20万円以下で買える「配当・優待の合計利回りが4%以上」の日本株

今回紹介するのは、次の条件に該当する日本の上場株式です。

2026年10月5日の終値で計算した最低投資金額（100株）が20万円以下

株主優待の権利確定日が10月にあり、今回の利回り算出に用いる優待に継続保有条件がない

配当と優待を合算した予想利回り、または優待のみの利回りが4%以上

※利回りは、予想年間配当金（税引前）と優待の額面・通常利用料金を合算し、2026年10月5日の終値による100株の購入金額で割って算出しています。特別優待・記念配当を含むため、同じ利回りが翌年以降も続くとは限りません。配当予想が未定の銘柄は、配当を含めず優待のみの利回りを記載しています。優待には利用条件があり、売買手数料は考慮していません。

条件を満たした3銘柄は、以下のとおりです。

エイチ・アイ・エス

日本屈指の大手旅行会社である、エイチ・アイ・エス。100株の購入金額が10万円程度と、比較的少額で投資できます。

2026年10月期第3四半期決算短信によると、2026年10月期の予想配当は1株当たり25円です。通期の連結業績予想では、経常利益は前期比でプラスの一方、最終損益は10億円の赤字を予想しています。

株主優待について、2026年10月末から適用される新制度では、100株保有の場合、通常優待として年2回、各1,000円分、年間で計2,000円分の株主優待券を受け取れます。さらに、2026年10月末の権利確定分に限り、3,000円分の特別優待券が追加されます。

※利回りは、年間配当2,500円（100株）、年間の通常優待2,000円分、今回限りの特別優待3,000円分で算出

※利回りは小数点第3位以下を切り捨て



トビラシステムズ

愛知県名古屋市に本社を置き、迷惑電話や特殊詐欺などの社会課題をテクノロジーで解決するIT企業です。同社の「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話・モバイル・ビジネス向けに展開され、月間約1,500万人が利用しています。同社公表の2025年の統計では、固定電話・モバイル向けサービスにおける迷惑電話の検知率は約99%としています。

2026年10月期第3四半期決算短信によると、2026年10月期の年間配当予想は、普通配当20円と設立20周年記念配当20円を合わせた1株当たり40円です。通期業績予想では、当期純利益が前期比で15.1%減となっています。

株主優待では、「トビラフォンモバイル」が1年間無料となる特典が贈呈されます。同サービスの通常料金は年額2,400円（税込）です。

※利回りは、年間配当4,000円（100株、記念配当を含む）と、優待2,400円相当で算出

※利回りは小数点第3位以下を切り捨て



ジェネレーションパス

ECマーケティングを中心に、AI導入支援、WEB開発などを展開する企業です。ECマーケティングでは、インテリア・家電・ファッション・食品などあらゆる分野に対応しています。

2026年10月期第3四半期決算短信によると、今期の配当予想は現時点で未定です。このため、以下では配当を含めず、優待のみの利回りを示しています。

株主優待では、株主限定の特設ECサイトで使える2,000円分の買い物券を贈呈。毎年10月末の権利確定日において、100株以上の保有者が対象です。

買い物券の送付時期や特設ECサイトの利用期間などは、同社の最新の案内をご確認ください。

※利回りは、優待2,000円分のみで算出

※利回りは小数点第3位以下を切り捨て



※本記事は情報提供を目的としたものであり、紹介した銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。