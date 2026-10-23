投資信託といえば「S&P500」や「オルカン」が人気ですが、実は欧州株に投資するファンドにも、米国株ファンドを上回るリターンを記録したものがあります。なかには、直近1年で44％超のリターンを上げたファンドも。本記事では、「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を1年・3年・5年のいずれかの期間で上回った欧州株ファンド4本を紹介します。

S&P500超えを記録した欧州株ファンド4選

ヨーロッパの株式に投資するファンドで、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を上回るリターンを記録したファンドを紹介します。

※リターン・純資産総額は2026年10月2日時点 ※トータルリターン1年・3年・5年のうち、少なくとも1期間で『eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）』の同期間のリターンを超えたファンドを選出

中欧株式ファンド

ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む、金融商品取引所に上場している株式などに投資を行うファンドです。銘柄選定では、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを分析して決定します。

2026年9月18日使用開始の目論見書によると、2026年7月31日時点の組入上位銘柄は、PKOバンク・ポルスキ、バンクPekao、オルレンなどとなっています。業種別では銀行が28.31％、公益事業が12.28％、素材が11.02％、エネルギーが9.48％、保険が7.10％です。

リターンに関して、1年・3年・5年のいずれもeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を上回りました。

オランダ株式ファンド

オランダの金融商品取引所に上場している企業や、同国において主な事業を展開する企業の株式などに投資をするファンドです。為替ヘッジは原則として行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

2026年7月16日使用開始の目論見書によると、2026年5月29日時点の組入上位銘柄にはASML、INGグループ、ハイネケンなどがあります。業種別構成比は、半導体・半導体製造装置が28.09％、金融サービスが19.44％、食品・飲料・タバコが8.93％、資本財が7.60％となっています。

1年リターンで、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を上回りました。

イタリア株式ファンド

イタリアで上場している企業、同国において主な事業を展開する企業の株式などに投資を行うファンドです。事業内容・成長性・収益性などを分析して銘柄を選び、業種配分・バリュエーション・流動性などを考慮してポートフォリオを構築します。

2026年9月15日使用開始の目論見書によると、2026年7月31日時点の組入上位銘柄はウニクレディト、エネル、インテーザ・サンパオロなどとなっています。業種別構成比は、銀行が30.38％、公益事業が23.95％、資本財が12.28％、自動車・自動車部品が10.54％、保険が5.35％です。

1年・3年・5年のいずれのリターンも、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を上回りました。

SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）

「SBI欧州高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、欧州株への投資を行います。高水準のインカムゲインと、中長期的な値上がり益の獲得によるトータルリターンの追求を目指し、3、6、9、12月に決算を実施します。

2026年9月19日使用開始の目論見書によると、2026年6月30日時点のマザーファンドの組入上位銘柄はASML（オランダ）、BAWAGグループ（オーストリア）、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行（イタリア）などとなっています。業種別構成比は銀行が26.7％、資本財が8.1％、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスが7.7％、保険が7.3％、公益事業が7.0％です。

1年リターンでeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）を上回りました。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、紹介したファンドの購入を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。