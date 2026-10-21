セイコーウオッチの「セイコー アストロン」Nexterシリーズから、グローバルアンバサダーを務めるMLB（メジャーリーグベースボール）プレイヤー、大谷翔平選手の限定モデル「HAB012J」が登場する。

HAB012Jは、大谷選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのホームユニフォームを象徴するブルー、ホワイト、レッドを取り入れたGPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフだ。2026年11月7日発売予定で、価格は44万円。国内限定1,700本、セイコーグローバルブランドコアショップ専用モデルとなる。

ドジャースのホームユニフォームをブルー、ホワイト、レッドで表現

限定モデルから定番まで、セイコー アストロンを一覧で見る

文字板はホワイトをベースに、ブルーとレッドをアクセントとして加えた。Nexterらしい立体感のある文字板に、クロノグラフとデュアルタイムの表示をまとめたスポーティなデザインも特徴的だ。

3時位置のサブダイヤルには、大谷選手の背番号「17」をドジャースのユニフォームと同じ書体でレイアウト。ブルーの24時間針、レッドの差し色など、ホームユニフォームを思わせるカラーリングが随所に見られる。





Nexter 大谷翔平 2026 限定モデル「HAB012J」

ケースとブレスレットには純チタンを使用し、表面には傷がつきにくいよう保護するセイコー独自の表面加工「ダイヤシールド」を施した。りゅうずとケースサイドのボタンにもブルーを配し、ホワイトを基調とする文字板とのコントラストを強めている。

“二刀流”から着想を得たツートンカラーの替えバンド

付け替え用として、特別なシリコンストラップを用意。打者と投手で活躍する大谷選手の“二刀流”から着想を得たツートンカラーとなっている。「スマートスイッチ」機構を備えており、ボタン操作によってブレスレットとシリコンストラップを手軽に交換できる。

裏ぶたには大谷選手のサインに加え、「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを記載。さらに、大谷選手のサインをあしらったスペシャルボックスも付属する。

ムーブメントはGPSソーラーのクオーツ式「Cal.5X63」だ。GPS衛星から電波を受信し、現在地のタイムゾーンを特定して正確な時刻を表示する。

メインダイヤルとサブダイヤルで2つの地域の時刻を表示できるデュアルタイム機能に加え、1/20秒単位で24時間まで計測できるストップウオッチ機能を搭載。38タイムゾーンのワールドタイム、2100年2月28日まで対応するパーペチュアルカレンダー、タイムトランスファーなども備える。