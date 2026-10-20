フィアットの新型コンパクトSUV「グランデパンダ」が日本でデビューした。1980年に誕生した初代「パンダ」は、ジウジアーロが手がけた合理的なデザインで人気車となった。その思想を新型はどう受け継いだのか、初代の歩みとともに見ていこう。

初代「パンダ」はこんなクルマだった

フィアット「パンダ」といえば、1980年にイタリアで誕生した小型大衆車の初代「パンダ」を思い浮かべる人も多かろう。そのデザインを担当したのは、当時イタルデザインを率いていた、かのジョルジェット・ジウジアーロ氏だ。

初代パンダ誕生の経緯は、1970年代のオイルショックを受けたフィアットが「極限まで低コストで生産できるだけでなく、広い室内を持った実用的ベーシックカー」として開発に着手したことに始まる。1976年にフィアットの経営トップだったカルロ・デ・ベネデッティ氏からデザインとコンセプトを一任されたジウジアーロは、曲面を排除したフラットな鋼板でボディパネルを構成し、ウインドウガラスには平面ガラスを採用。さらに、インテリアにはパイプフレームに厚手の布地を張り巡らせた「ハンモックシート」を採用したり、ダッシュボード全体を布製のトレイ状にしたシンプルなものにしたりするなど、徹底的に無駄を排して生産コストを大幅に低減。高い機能性を盛り込んだ4人乗りの合理的な車体を設計した。

1980年のジュネーブショーで公開された初期モデルには、652cc空冷直列2気筒OHVを搭載した「パンダ30」と、903cc水冷直列4気筒OHVを搭載した「パンダ45」があった。ボディサイズは全長3,380mm、全幅1,460mm、全高1,445mm、ホイールベース2,160mm。

1983年にはシュタイヤー・プフと共同開発した四輪駆動の「パンダ4×4」が登場。1986年には、999cc直列4気筒SOHCのFIREエンジンを搭載するとともに、リアサスペンションなどを改良した「1000S」がデビューした。生産台数は2003年までの23年間で累計約450万台に達したという。

ちなみに、車名の「パンダ」の由来は、古代ローマの旅人と農業の女神である「エンパンダ」(Empanda)から採られたというが、中国市場へのアプローチとして「ジャイアントパンダ」から命名されたという説もある。生き物のパンダからの命名については、世界自然保護基金(WWF)から異議が唱えられ、フィアット社が寄付を行なうことで使用が認められたという話なのだが、真相はどちらなのだろうか。

初代パンダは日本でカルト的な人気に

「パンダ」の出来栄えは、ジウジアーロ本人が「自身の最高傑作のひとつである」というほど素晴らしいものであり、1981年にはイタリアのデザイン賞である「コンパッソ・ドーロ」を受賞。イタリアでは若者の初めてのクルマや家族のセカンドカー、山岳部や積雪地帯でも使える実用的なクルマ(4×4)といった用途で、低価格の“国民車”として爆発的なベストセラーモデルになった。

日本では、ジウジアーロによる機能的かつ美しいデザインと軽量ボディによる軽快な運転感覚、独創的な室内構成、キャンバストップや4×4という個性的な仕上がりが、コアな自動車ファンだけでなくアーティストやクリエーターなど感度の高い層を惹きつけ、女性にも似合うカルトなクルマとして、多くのファンを獲得した。本国とは異なる趣味性の高いオシャレな輸入車として評価されたのだ。

新型パンダはどう変わった?

今回の新型「グランデパンダ」は、「LIFE IS PANDASTIC」が開発コンセプト。ボディサイズは全長4,010mm、全幅1,765mm、全高1,630mm、ホイールベース2,540mmと、あくまでコンパクトだ。パワートレインは1.2L直列3気筒ガソリンターボに48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせたもので、システム最高出力は81kW(110PS)となる。

インテリアデザインを担当したミケーレ・ロンゴ氏によると、新型の開発では過去のデザインをそのままコピーするのではなく、そこに含まれるアイデアや記憶を新しいデザインの素材として活用しているのが特徴だという。

初代パンダとグランデパンダを並べたデザインスケッチ

エクステリアで特徴的な部分は、以下の4つだ。

初代パンダを受け継いだ幾何学的なシルエット。

ピクセルを使ったライトデザイン。

FIATロゴとストライプの視覚的な仕掛け。

ボディに直接的に刻まれたFIATとPANDAロゴ。

インテリアでは以下の5つが見どころだ。

初代パンダのポケットダッシュボードを再解釈した形状を採用。

竹繊維を使ったダッシュボード(La Primaグレード)。

トリノのリンゴット工場の屋上にある有名な楕円形のテストコースの形状をデザインモチーフとしたインテリア。

初代パンダのドアパネルに使われていたエンボスパターンを再解釈した意匠のシート。

イタリアのポップデザインから影響を受けた、統一感のあるデジタルインターフェース。

インテリアは初代パンダのポケットダッシュボードを再解釈したデザイン

最も重要なのは、グランデパンダが単なるレトロデザインのコンパクトカーではなく、初代パンダの「必要なものを、できるだけシンプルに、賢く作る」という思想を現代の技術、素材、デジタル表現と融合したことにある。試乗はまだだが、このデザインを見ているだけで、初代同様、本国でも日本でも人気車になることは間違いなさそうに思えてくる。初代パンダファンにも納得してもらえそうな素晴らしい出来栄えだ。

【フォトギャラリー】初代パンダ

【フォトギャラリー】新型グランデパンダ