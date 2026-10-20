2026年も年末が近づき、日米の金融政策が金融市場の重要な焦点となっています。米連邦準備制度理事会（FRB）は9月に利上げを実施し、日本銀行も政策金利を1.25％へ引き上げました。一方、インフレの再加速や為替市場の変動を背景に、両中央銀行の次の一手をめぐる見方は定まっていません。年末に向けた金融政策の行方と市場への影響を考えます。

米国：追加利上げは既定路線なのか

米労働統計局（BLS）が公表した9月の消費者物価指数（CPI）は、総合指数が前年同月比3.7％上昇し、前月の3.4％から伸びが加速しました。食品とエネルギーを除くコアCPIも2.6％となり、前月の2.4％を上回りました。総合CPIの上昇にはガソリン価格の急騰が影響しています。ただし、コアCPIの前月比上昇率は8月、9月ともに0.3％でした。前年比の伸びだけで、基調的なインフレ圧力が一段と強まったと判断するのは早計です。

FRBは9月の連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を3.75～4.00％へ引き上げました。ドットチャートでは2026年末の政策金利見通しが上方修正され、年内の追加利上げが意識されています。

もっとも、ドットチャートは将来の政策決定を約束するものではありません。FRBは物価や雇用などのデータを確認しながら判断する姿勢を重視しています。年内の追加利上げは選択肢の一つですが、10月か12月か、あるいは見送るのかは、今後の経済指標次第といえるでしょう。

日銀：追加利上げの鍵は賃金と物価

日銀は9月の金融政策決定会合で、政策金利を1.00％から1.25％へ引き上げました。ただ、決定は賛成7、反対2となり、利上げの必要性やタイミングをめぐって政策委員の間に温度差があることも示されました。

今後の判断で重要なのは、円安の進行だけではありません。賃金上昇が続き、サービス価格を含む物価上昇が持続的なものになっていくかどうかです。

円安による輸入物価の上昇は家計や企業の負担を増やします。しかし、為替だけを理由に利上げを急げば、消費や設備投資を冷やすリスクもあります。日銀には、物価の上振れリスクと国内景気への影響を慎重に見極めることが求められます。

10月末の金融政策決定会合では、経済・物価見通しの修正や植田日銀総裁の発言が重要な手掛かりとなります。賃金とサービス価格の上昇が続き、物価の持続性が確認されれば、年末から年明けにかけて追加利上げが検討されるでしょう。ただし、その時期とペースは今後のデータに左右されます。

為替・株式市場への影響

為替市場では、日米の金利差に加え、両中央銀行の政策が今後どのように変化するかという市場の期待が重要です。

日銀が利上げしても、今後の利上げペースが緩やかと受け止められれば、円高につながるとは限りません。反対に、FRBの追加利上げ観測が後退し、日銀の利上げ期待が高まれば、円高方向に動く余地が生まれます。

ただし、為替は金利差だけで決まるわけではありません。原油価格や地政学リスク、投資家のリスク選好なども影響します。円安が進めば為替介入への警戒が高まる可能性もありますが、介入の有無を相場の方向性と結びつけて予測することには慎重であるべきです。

株式市場では、金利上昇は将来の利益の現在価値を押し下げるため、PER（株価収益率）の高い成長株には逆風となりやすい一方、銀行などの金融株には利ざや改善への期待が生じます。もっとも、金融株も調達コストや景気、貸し倒れリスクの影響を受けるため、利上げが一律に追い風となるわけではありません。

投資家にとって重要なのは、金利の方向だけでなく、企業業績と市場が織り込んでいる政策見通しとの関係を見極めることです。

おわりに：年末に向けた4つの注目点

年末に向けて注目したいのは、第一に、FRBが年内に追加利上げを行うかどうか。第二に、米国のコアCPIと雇用統計がインフレの基調をどう示すか。第三に、10月末の日銀金融政策決定会合で追加利上げへの姿勢がどこまで明確になるか。そして第四に、日本の賃金上昇が消費やサービス価格に波及しているかどうかです。

米国ではインフレ再加速への警戒が続き、追加利上げの可能性が残るものの、実際にどう動くかどうかは経済指標次第とみています。日本では、賃金と物価の持続的な上昇が確認されれば、年末から年明けにかけて追加利上げが検討されるとみています。

金融市場を読み解くうえで重要なのは、政策金利の変更そのものよりも、中央銀行の判断と市場の予想にどれだけ差があるのかという点です。その変化を丁寧に追うことが、2026年末の投資環境を見極める鍵となるでしょう。