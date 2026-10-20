9月27日（日）、SBI証券の大型イベント「資産運用フェス2026-Autumn-」が、東京国際フォーラムで開催されました。投資初心者から経験者、そして親子連れまで、幅広い層に向けたセミナーやブースが並びました。

地下の会場入口には長い列ができ、会場に入ってみると、各ブースを熱心に回る人、人、人。当日の来場者は5,252名とのことで、セッションは満席が当たり前で、立ち見も珍しくありません。

ネット証券のイベントなのに、なぜこれほど多くの人がリアル会場に集まるのでしょうか。会場を歩いてみると、その理由が少し見えてきました。

「何を買う？」の前に、「直接聞きたい」人が増えている

まず感じたのが、来場者の情報収集に対する熱量の高さです。

SBIグローバルアセットマネジメントのブースでは、商品について直接質問する人の姿が目立ちました。特に同社の＜年4回決算型の高配当株式シリーズ＞（ネクスト・フロンティア、全世界）への関心が高く、アクティブ型など新しい商品についても熱心に話を聞く来場者が多かったとのこと。

普段はオンラインで情報を得ているからこそ、こうした機会に担当者へ直接聞いてみたい、というニーズはかなり強いようです。

FOLIOグループのブースも大盛況。まだセッションが残っている段階から配布資料がなくなりそうになるほどで、商品のパフォーマンスを詳しく知りたいという来場者が多かったそうです。また、AIを活用した同社の運用サービスへの関心も高く、生成AIが身近になったこともあってか、担当者によると「AIに運用を任せる」という考え方への抵抗感も以前より薄れているように感じるとのことでした。

SBI証券投資情報部のブースでは、入れ替えがあってもすぐに席が埋まり、常に立ち見が出る状態。注目すべき投資テーマをアナリストから直接聞けるとあって幅広い人気を集め、なかでも米国投資への関心が高かったそうです。

SBI証券 何でも質問コーナーは今回も変わらず人気。アプリの使い方から資産運用の相談まで、来場者一人ひとりの疑問にスタッフが丁寧に応えるこのコーナー。毎回人が絶えない様子からは、担当者に直接聞ける場所が、リアルイベントならではの価値の一つであることが伝わってきます。

「NISAを始める」から「次に何を買う？」へ

もうひとつ印象的だったのが、来場者の質問内容が少し変わってきていることです。

SBIマネープラザのブースでは、相談を待つ人が途切れないほどの盛況ぶり。「SBIに対面で相談できるサービスがあるとは知らなかった」という声もあったといいます。

昨年は「NISAをどう始めればいいのか」という質問が多かったそうですが、今回は「自分にはどんな商品が合うのか」という、一歩進んだ相談が増えているとのこと。資産形成を始める人が増えれば、次に出てくるのは「では、自分の場合はどうすればいい？」という疑問なのでしょう。

ブースでは50～60代の相談者も多く、若い世代とは資産額や今後の給与収入などの条件が異なるため、ネット上の一般論だけではなく、自分の状況に合わせて相談したいというニーズが強いようです。

SBI新生銀行のブースでは、「SBIハイパー預金」に興味を持って訪れる人が多かったとのこと。預金として資金を置きながら、投資したい商品が見つかったときに動かせるという使い勝手への関心も高いようでした。同社のこども口座開設応援キャンペーンについても、金利21.3（ニーサ）％という数字に関心を示す来場者がいたとのことでした。

こどもNISAを前に、親子の「お金を学ぶ」熱も上昇？

そして今回、特に注目したかったのが親子向けの金融教育です。お子さん向けのブースでは、ご両親はもとより、なんといっても、子どもに金融について知ってもらいたい、興味を持ってもらいたい、という思いが感じられるブースが多くありました。

にぐ先生（マネーシフト）×SBI証券のブースでは、親子で資産形成について学ぶセッションを開催。席が足りなくなるほど盛況で、小学校低学年くらいの子どもたちも熱心に話を聞いていました。印象的だったのは、子どもたちがお金の話を、思っていた以上に「自分ごと」として聞いていたこと。

運用結果が数字で変化していく様子にも興味津々で、「早く始めること」の意味も、子どもなりに理解しているようでした。金融や投資に対する捉え方は、大人と、スマホやSNSが当たり前の環境で育った子どもたちとでは、少し違うのかもしれません。

SBI証券 金融教育推進室のブースでは、ギンビス「たべっ子どうぶつ」とコラボしたフェルトマスコット作りを実施。

楽しさや景品だけを目的に集まっているというよりも、金融そのものにも興味を示す子どもたちの姿が印象的でした。金融教育はまだ始まったばかりですが、こうした体験を重ねる子どもが増えていけば、お金や投資との距離感も今とはかなり変わってくるのかもしれません。このような変化は一朝一夕にはできないので、こういった草の根レベルの活動をコツコツと続けることが大事なのだと思いました。

SBI証券 金融教育推進室のブースでは、たべっ子どうぶつLANDオリジナルのフェルトマスコット作りが楽しめました

人気YouTuberのブースは通路まで人があふれる盛況ぶり

ぽんちよ×SBI証券NISAコーナーも、かなりの盛り上がりでした。

人気の投資系YouTuberから直接説明を聞けるとあって、立ち見どころか通路まで人があふれるほど。難しく感じがちな投資の話も、普段から動画で見ている人が説明してくれると、ぐっと身近になるのでしょう。

一方、SBI証券社員と学ぶ日米株式セミナーのブースでは、投資の基本的なことを知りたい人が多く参加。入口近くで入りやすかったこともあり、こちらも人気を集めていました。

「人気の発信者から聞きたい」という人もいれば、「まずは基本をちゃんと聞きたい」という人もいる。投資家の裾野が広がったことで、求められる情報のレベルもかなり幅広くなっているようです。

FXや暗号資産など、幅広い投資テーマも

SBI FXトレードのブースも、多くの来場者でにぎわっていましたし、SBI VCトレードでは、来場者側から法改正についての質問が出る場面もあったそうで、暗号資産への関心の高さを感じました。

暗号資産といえば、かつては「値動きが激しい特殊な投資対象」というイメージも強かったもの。しかし、今回のブースでのやり取りを見ると、ビットコインなどを投資対象のひとつとして捉える来場者もいるなど、以前とは受け止められ方が変わりつつあるように感じました。

投資信託、AI運用、預金、FX、暗号資産、対面相談、金融教育まで。ひとつの会場を回るだけで、現在の資産運用を取り巻くさまざまなテーマに触れられるのも、このイベントならではです。





（左）SBI FXトレード、（右）SBI VCトレード。こちらも多くの来場者でにぎわっていました。SBI VCトレードでは暗号資産に興味がある人がよく来訪されてました

桐谷広人氏×テスタ氏、最後まで会場を沸かせる

そして終盤には、プロ棋士／投資家の桐谷広人氏、専業投資家のテスタ氏、SBI証券 投資情報部の鈴木英之部長によるセミナー「実りの秋～テスタの含み益、桐谷の優待、鈴木の体脂肪～」が行われました。

冒頭から鈴木氏の体重をネタにした軽妙なやり取りで会場を沸かせつつ、話題はしっかり投資へ。

テスタ氏からは、値動きの激しいAI・半導体関連銘柄について、中長期の視点も交えた冷静な見方が語られました。目の前の相場を見ながら、その先まで考える姿勢はさすがです。

一方、株主優待で知られる桐谷氏も、優待だけを見て投資するのではなく、分散して保有することの大切さを説明。お二人ともスタイルはまったく違いますが、相場に振り回されず、自分なりの投資軸を持っている点は共通しているように感じました。

「ネットで調べればいい」だけではない、リアルイベントの価値

会場を一日歩いて感じたのは、来場者の関心が、少しずつ次の段階へ進んでいることです。「NISAを始めるかどうか」から、「何に投資するのか」「自分には何が合っているのか」へ。そして親世代では、「自分だけでなく、子どもにも金融について知ってほしい」という意識も見えてきました。

もちろん、投資商品の情報はネットでいくらでも調べられますが、逆に情報がありすぎて、どれを信じていいのかわからなくなったりもします。

その点、こういったイベントで専門家に直接聞いたり、ほかの投資家の熱気を感じたり、気になっていた商品についてその場で質問したりする体験は、ネットで簡単に情報を得られる時代だからこそ求められているのだと思います。

今回の「資産運用フェス2026-Autumn-」も、そんなリアルイベントならではの熱気を感じる一日となっていました。

「実際に会場で話を聞いてみたい」と思った方は、今後の開催もチェックしておきたいところ。次の「資産運用フェス」は2027年2月20日（土）に開催予定とのことです。気になる方は、足を運んでみてもいいかもしれません。