サントリーの〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野と京都で、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈山崎原酒樽熟成〉2026」を楽しめる特別試飲付きツアーが開催される。予約受付は10月20日9時30分から。

山崎の原酒樽で熟成した「マスターズドリーム」を試飲

同ツアーでは、工場内の見学を通じて「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や醸造家の想いを紹介する。

見学後の試飲では、「ザ・プレミアム・モルツ」と「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」に加え、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈山崎原酒樽熟成〉2026」を楽しめる。

「山崎原酒樽熟成」は、サントリー山崎蒸溜所のモルトウイスキー原酒に使用した樽で熟成させたビール。通常の「ザ・プレミアム・モルツ」や「マスターズドリーム」とともに試飲できる特別な内容となっている。

武蔵野は11月13日、京都は11月14日から開催

東京・武蔵野での開催日は、11月13日以降の金・土・日・祝日。ただし、11月14日・15日は開催しない。京都では、11月14日以降の土・日・祝日に開催する。

対象は20歳以上で、20歳未満の参加・同席は不可。両工場とも予約受付は10月20日9時30分に開始する。12月開催分の予約は、11月2日9時30分から受け付ける。

詳細・予約は、各工場の公式サイトで確認できる。