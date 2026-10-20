3月や9月と比べると、10月は株主優待の権利確定銘柄が少ない月です。その一方で、外食や旅行、フィットネスなど幅広いジャンルがそろい、今回から優待を拡充した企業や特別優待を実施する企業もあります。この記事では、10月末に権利が確定する銘柄のなかから、優待内容が充実した注目の5銘柄を紹介します。

10月に権利確定する銘柄5選

10月末に権利確定する株主優待には、自社製品の詰め合わせや旅行の優待券、食事に使えるポイント、通販サイトのクーポンなどがあり、日々の暮らしからレジャーまで幅広く楽しめます。ここでは、ジャンルや投資額のバランスを考えて選んだ5銘柄について、優待の内容や受け取る条件を詳しく見ていきましょう。

1．Hamee(3134)／最低投資額の目安: 約2万9,300円

4月末、10月末時点で100株以上保有する株主が対象です。自社が運営する4つの公式通販サイトで使える1,000円分の割引クーポンが、サイトごとに1枚ずつ、合計4,000円分贈られます。

対象サイトは、スマホアクセサリーの「iFace」、ナチュラルコスメの「ByUR」、発酵美容サプリメントの「ByGLOW」、ゲーミングモニターの「Pixio」です。優待は年2回あるため、数万円の投資で年間8,000円分のクーポンを受け取れます。

2．エイチ・アイ・エス(9603)／最低投資額の目安: 約10万7,300円

4月末、10月末時点で100株以上保有する株主に、旅行商品などに使えるHIS株主優待券を贈呈しています。2026年10月末から新制度に移行し、100株以上で1,000円分、500株以上で5,000円分など、保有株数に応じた5段階の区分になります。

また、今回は制度の拡充に伴う特別優待として、通常分とは別に3,000円分の優待券が贈られます。 さらに、優待券の有効期限は1年から3年に延び、3年以上の継続保有で3,000円分が上乗せされる長期保有優待も新設されました。

3．ギフトホールディングス(9279)／最低投資額の目安: 約21万5,500円

4月末、10月末時点で100株以上保有する株主に、家系ラーメン「町田商店」などグループの国内店舗で使える優待ポイント(1ポイント=1円)が贈られます。株式分割に伴って区分が見直され、2026年10月末分からは100株以上保有で1,000ポイントとなります。

また、1年以上続けて保有すると1,000ポイントが追加されます。ポイントは店舗で10円単位で使えるほか、専用サイトで交換すれば豚山オンラインストアでも利用できます。

4. フィットイージー(212A)／最低投資額の目安: 約28万1,800円

2026年9月に優待の拡充が発表され、10月末分から内容が充実します。対象は、10月末時点で100株以上保有する株主です。100株保有の場合は、QUOカード6,000円分かフィットネスクラブ月1,000円の会費割引1年分のどちらかを選べます。さらに、全国の店舗を1日利用できるビジター券が4枚付きます。

また、新設の長期保有優待として、500株以上を1年以上続けて保有すると、QUOカード1万円分か、2万円相当の自社オリジナル体組成計のいずれかが追加されます。

5．正栄食品工業(8079)／最低投資額の目安: 約42万8,500円

4月末、10月末時点で100株以上保有する株主に、ドライフルーツやナッツ類、菓子類などの自社製品詰め合わせが贈られます。

2026年10月末は設立80周年の特別優待として、100株以上保有の株主に記念オリジナルQUOカード500円相当(1年以上の継続保有で1,000円相当)も贈られます。2027年10月末からは、200株以上の長期保有株主にQUOカードを贈る制度も始まります。

10月の権利付き最終日は28日、早めの準備を

10月末に権利確定する銘柄の場合、2026年の権利付き最終日は10月28日(水)、権利落ち日は10月29日(木)、権利確定日は10月30日(金)です。10月は優待銘柄が少ないぶん、気になる銘柄は早めに優待内容や必要株数を確認し、余裕を持って購入を検討しましょう。

※株主優待は企業により内容や条件が異なり、変更・廃止される場合もあります。投資の際は各社のIRサイトで最新の優待内容を確認したうえで判断してください。最低投資額の目安は、2026年10月13日時点の株価をもとに算出しています。株価は日々変動するため、実際の購入金額は異なります。