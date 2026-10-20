シチズン時計から、エコ・ドライブ誕生50周年を記念した新作「Eco-Drive PHOTON（エコ・ドライブ フォトン）」が登場した。

1976年、シチズンは世界初のアナログ式光発電時計「クリストロンソーラーセル」を発売。2026年は、それから50周年にあたる。今回のEco-Drive PHOTONは、この節目を記念して「CITIZEN CREATIVE LAB」から登場する限定モデルだ。

ラインナップは、シルバーカラーを基調とする「BJ6560-53W」と、ブラック×金色の「BJ6569-59X」の2本。いずれも世界限定5,000本で、価格はBJ6560-53Wが14万8,500円、BJ6569-59Xが17万8,200円。

「二重スリット実験」を表現した多層文字板

Eco-Drive PHOTONの大きな特徴が、光にまつわる科学実験「二重スリット実験」から着想を得た文字板だ。

二重スリット実験は、光の性質を研究するうえで知られる実験のひとつ。Eco-Drive PHOTONでは、このモチーフを直接的に時計のデザインへ取り入れ、光がスリットを通り抜ける様子を多層文字板で表現している。

文字板には、波紋のようなスリットを設けた2枚の金属板を重ねた。その下には構造色文字板を配置し、スリットの隙間から色彩がのぞく。最上部のダイヤルカバーにもスリットを入れることで、複数の層が重なって見える立体的な文字板に仕上げた。

構造色とは、一般的な色素で着色するのではなく、表面の微細な構造が光を反射することによって色が現れる現象だ。Eco-Drive PHOTONは、微細構造を形成したインクジェットインクによる構造色文字板を使い、見る角度や光の反射によってさまざまな色彩が現れる。

光を受けて電気へと変換するエコ・ドライブと、光そのものによって色彩を生み出す構造色。その2つをひとつの文字板で結びつけた点も、50周年モデルらしいところだ。

シルバーとブラック×金色、異なる2つの表情

BJ6560-53Wは、シルバーを基調としたモデル。ケースとバンドの素材はチタニウムで、これに独自の表面硬化技術「デュラテクトチタンカーバイド」（シルバー色）を施したスーパーチタニウム（シチズン時計の商標）だ。

文字板では、スリットの奥に見える構造色に加えて、イエローの秒針がアクセント。複雑な多層文字板を見せながら、外装は落ち着いたシルバーカラーでまとめている。

一方のBJ6569-59Xは、ブラックと金色を組み合わせた華やかなモデルだ。スーパーチタニウムの外装は、ブラックカラーのデュラテクトDLCと、落ち着いたイエローゴールド色のデュラテクトアンバーイエローを使い分けている。

文字板のスリットから見える構造色に加え、紫色の秒針も目を引く。シルバー基調のBJ6560-53Wとは、同じ多層文字板でも大きく印象が異なる。

ケースはいずれも丸みを帯びた八角形。ケースからバンドへ滑らかにつながるフォルムとし、時計全体をひと続きに見せている。ケース径は39.6mm、厚さは9.9mm。立体的な文字板を備えながら10mmを切る厚さにまとめた。針とインデックスには夜光を備え、文字板部品には一部再生素材も使われている。

フル充電から365日動く新型「Cal.E036」

ムーブメントは新型のエコ・ドライブ「Cal.E036」。フル充電すると約1年間、365日動き続ける。エコ・ドライブは、太陽光だけでなく室内のわずかな光も電気エネルギーへ変換して時計を動かすシチズンの光発電技術だ。定期的な電池交換を必要とせず、1976年の世界初のアナログ式光発電時計以来、シチズンが半世紀にわたって開発を続けてきた。

Cal.E036の精度は月差±15秒。フィットアジャスターも備え、中留のボタン操作によってバンドの長さを3段階、最大約7mmまで微調整できる。

裏ぶたにはエコ・ドライブ50周年記念ロゴとリミテッドエディションナンバーを刻印。さらに、文字板のスリットをモチーフにした専用BOXが付属する。