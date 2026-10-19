三菱自動車は10月19日、新型クロスカントリーSUV「パジェロ」をタイで発売した。世界に先駆けての発売となる。

新型パジェロの写真を一気に見る

タイ・レムチャバン工場で生産

新型パジェロを生産するのは、ミツビシ・モーターズ・タイランド(MMTh)のレムチャバン工場だ。同工場はタイ東部チョンブリ県のレムチャバン工業団地にあり、三菱自動車のグローバル生産・輸出戦略を支える中核拠点となっている。長年にわたってラダーフレームモデルを生産してきた経験と技術を、新型パジェロの生産に生かす。

今年度はタイ国内向けのほか、オーストラリアと日本に向けて出荷する。オーストラリアと日本では12月中旬に販売を開始する予定。来年度からは中東や中南米など、世界約100の国と地域へ順次展開していく計画だ。

悪路走破性と快適性に上質さをプラス

新型パジェロは、本格的な四輪駆動車ならではの優れた悪路走破性と高い信頼耐久性に、乗用車並みの快適性と扱いやすさを両立させるという歴代パジェロの商品思想を継承・進化させたクロスカントリーSUV。新たに、フラッグシップモデルにふさわしい上質さを備えたという。

三菱自動車の代表執行役社長兼COOを務める岸浦恵介氏は、タイが同社にとって重要な市場であると同時に生産・輸出の中核拠点であると説明。新型パジェロについては、三菱自動車を象徴するフラッグシップモデルであり、タイ市場における最上位クラスのクロスカントリーSUVだと位置付けた。今後もタイから世界の顧客へ魅力ある商品を届けていく考えだ。