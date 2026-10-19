睡眠ブランド「NELL(ネル)」を運営するMorghtは10月14日、「秋の旅行と旅先の睡眠に関する実態調査」の結果を発表した。調査は9月25日～28日、過去1年以内に国内のホテル・旅館・民宿などに宿泊する旅行をした全国の20～69歳の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。

63.8%が旅先で「自宅より眠れない」と回答

旅先で「自宅より眠れない」と感じることがあるか聞くと、「よくある」が20.9%、「ときどきある」が42.9%で、合計63.8%が経験していた。男女別では女性が72.0%、男性が55.6%と、16.4ポイントの差があった。

眠れない理由は、「緊張・興奮など心理的な要因」(38.6%)が最多。次いで「掛け布団・寝具の温度感が合わない」(29.8%)、「マットレス・敷き布団が合わない」(28.1%)、「部屋の温度・湿度が合わない」(25.7%)が続いた。

眠れないことがある人の約半数が、翌日の行動や体調に影響

旅先で眠れないことがあると答えた638人に、直近の宿泊旅行で睡眠の状態が翌日にどう影響したか聞いたところ、49.4%が予定・行動または体調のいずれかに影響があったと回答した。

具体的には、「強い眠気やだるさを感じた」(19.1%)、「移動中に寝てしまった」(17.2%)、「頭が重い・ぼーっとした」(16.6%)など。観光の予定を変更・中止した人も16.1%に上った。

また、旅行から帰宅した後も、睡眠不足の影響が仕事や家事に残ったと答えた人は全体の36.4%。旅先で眠れないことがある人に限ると49.2%だった。

6割は睡眠のための工夫を「特に何もしていない」

旅先でよく眠るための工夫については、全体の60.1%が「特に何もしていない」と回答。旅先で眠れないことがある638人に限っても、56.0%が特に対策をしていなかった。

行っている工夫は、「寝る前に入浴する」(22.5%)、「アイマスク・耳栓を使う」(9.8%)、「寝具の良い宿を選ぶ」(7.7%)、「飲酒を控える」(7.0%)、「自分の枕を持参する」(4.5%)などだった。

現在、宿選びで「寝具・睡眠環境」を重視する人は10.4%にとどまる一方、今後「よく眠れるかどうか」を基準に宿を選びたいと答えた人は54.6%に上った。

一方、ホテル・旅館で使われているマットレスの芯材について聞いたところ、55.8%が「わからない」と回答。ポケットコイルまたはボンネルコイルと答えた人は25.5%だった。また、マットレスの構造の違いについても、「知らない」が42.8%、「名前は聞いたことがある」が47.7%で、構造まで理解している人は9.5%にとどまった。

調査では、宿泊施設向けのマットレスではコイル(スプリング)を芯材にしたタイプが中心であることを提示した前後で、同じ回答者に使用意向を聞いた。その結果、「使ってみたい」と答えた人は、情報提示前の66.9%から提示後は71.7%へ4.8ポイント上昇した。

旅先でも「いつもどおりの就寝時間」を意識

今回の結果を受け、日本睡眠協会理事長の内村直尚氏は、旅行中は非日常への緊張や興奮で寝付きにくくなることがあると説明。眠れないことを深刻に考えすぎず、旅行を楽しむことも大切だとしている。

その上で、旅先でもできるだけ普段と同じ就寝時間を守ることを勧める。翌朝早く起きる予定があるからと、いつもより早い時間に寝ようとしても、かえって寝付くまでに時間がかかる場合があるという。

宿泊先でよく眠るための準備としては、自分に合う枕や、光・音を遮るアイマスク、耳栓などの持参を提案。また、就寝時間から逆算して旅程を組むこと、飲酒はほどほどにすること、温泉などの入浴は就寝の1～2時間前までに済ませることなどを挙げている。