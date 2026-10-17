ポルシェAGは10月15日(現地時間)、ビジョンモデル「ミッションS」を米国ニューヨーク・クイーンズの埠頭で世界初公開した。同社が進める戦略的再編「Sportwagenschmiede ’35」の一環として、進化したブランドのデザインアイデンティティーを初めて示すモデルとなる。

ポルシェAG取締役会会長のミヒャエル・ライタース氏は「ポルシェは、一目でポルシェだと認識できるものでなければなりません」と話す。ミッションSは今後数年のポルシェを形作るアイデアやデザインを示すとともに、911の上位に位置するミッドシップエンジン搭載スーパースポーツカーのプラットフォームでもある。ライタース氏によれば、単発のハイパーカーではなく、顧客向けラインアップに恒久的に加わるモデルとして位置づけているという。

550スパイダーゆかりの地で世界初公開

発表の舞台となったのは、マンハッタンの摩天楼を望むクイーンズの埠頭。1953年、ミッドシップエンジンを搭載した「550スパイダー」がこの場所で撮影され、その写真が世界中に広まった。550スパイダーはポルシェ初のスーパースポーツカーで、ブランドのアイデンティティーを決定づけるとともに、米国でのポルシェ人気の礎を築いた1台だ。ポルシェはこの場所を選ぶことで、歴史が未来のデザインやブランドにとって重要であることを強調した。

ポルシェはデザインアイデンティティーを発展させる枠組みとして「本質的であること」「一貫していること」「時代を超越していること」の3つを掲げる。スタイル部門責任者のトビアス・ズールマン氏は、ミッションSが示す方向性を、今後の製品ポートフォリオに落とし込んでいくとしている。

911 GT1や959など歴代名車をモチーフにしたエクステリア

エクステリアは、魚雷型フェンダーや象徴的なルーフライン、ワイド&ローのプロポーションが核となる。流れるようなフォルムと浮いているように見える曲面による「フローティングボリューム」が、彫刻的な外観を作り出している。フロントとリアのライトを結ぶメインラインを境に、上側は力強さとダイナミズムを、下側は機能部品を見せることで軽量構造の思想を表現した。

ミッドシップレイアウトによるプロポーション

デザインには歴代モデルのモチーフが数多く盛り込まれている。丸型ヘッドライトやフェンダーは「911」を、ライトグラフィックに溶け込むシャットラインは911の「Gモデル」を想起させる。フラットなフロントは1998年のル・マン24時間で総合優勝した「911 GT1」から、リアウイング下のルーフラインは「959」から着想を得たもので、リアには911 GT1由来の「カー・イン・カー」コンセプトも採用した。

ミッドシップレイアウトにより、ポルシェ特有の「フライライン」を実現。「917」のラジエーターファンを思わせる冷却システムや、完全に一体化したアクティブリアウイングも備える。ホイールは「928」の「ダイヤルデザイン」を基に、軽量化を追求した新しいデザインとなっている。

センターディスプレイを廃し、スマホを活用するインテリア

インテリアは「550スパイダー」や「356」をモチーフに、ドライバー重視の設計とした。ダッシュボードとドアに走る2本のラインが「車内の奥深くに座る」感覚を演出し、従来型のスイッチ類とモダンなディスプレイを組み合わせている。センターパネルに組み込んだシートベルトバックルや、配置を見直した電動シート調整スイッチなども採用した。

メーターはステアリングの奥に5連の丸型メーターを配置。中央にはアナログ針を持つレブカウンターがあり、走行モードに応じてドライバー側に近づくほか、メーターの配置も並列または前後に重なる形に変化する。ステアリング左側のキーホルダー、プッシュ・プル式のコントロールエレメント、刷新した「スポーツクロノ」なども特徴だ。

常設のセンターディスプレイや助手席側ディスプレイはあえて搭載せず、代わりにMagSafe対応の格納式スマートフォンシステムを用意した。ユーザーは自身のスマートフォンをナビゲーションや情報表示に使用でき、「My Porsche」アプリから各機能にアクセスできる。丸型メーターには、歴代モデルをモチーフにしたデジタル表示デザインを選ぶことも可能だ。

ステアリングの奥に並ぶ5連の丸型メーター

ボディカラーはポルシェのレーシングカーの伝統にならい、ホワイト、グレー、レッドの色調を採用。専用開発色の「ファーンホワイトメタリック」「ライトレッドメタリック」「ブラッククローム」、インテリアの「スペシャルブラック」で構成している。

ポルシェは911の上位に、常にラインアップに並ぶスーパースポーツカーを初めて導入する計画だ。モータースポーツで培った経験と技術、そしてミッションSで示したデザインをもとに開発を進めるとしている。