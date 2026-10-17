PayPay証券で2026年9月1日～30日の期間に買付された米国株式(ETF含む)のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。1位は「半導体チャレンジコース」、2位は「半導体逆チャレンジコース」となり、上昇・下落の両方向を対象とした商品が上位を占めました。個別株でもエヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体関連が多数ランクインし、AI関連への強い関心がうかがえます。

【米国株式】2026年9月人気銘柄ランキング

1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)

2位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)

3位 PayPay ADS

4位 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)

5位 エヌビディア

6位 マイクロン・テクノロジー

7位 サンディスク

8位 金(ゴールド)コース(SPDR ゴールド・シェア)

9位 チャレンジコース(Direxion S&P500 ブル3倍ETF)

10位 テスラチャレンジコース(Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF)

半導体関連がランキング上位を占める

1位は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」、2位には「半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)」が入りました。9月の米国株式市場では、AI関連の大型テクノロジー株が相対的に堅調となる一方、金利上昇などを背景に銘柄ごとの強弱が分かれる展開となりました。上昇と下落の両方向を対象とした商品が前月に続いて上位を占めたことから、AI・半導体関連への関心が根強いなか、短期的な相場の方向感を捉えながら値幅を狙う取引も活発だったと考えられます。

個別株では、5位「エヌビディア」、6位「マイクロン・テクノロジー」、7位「サンディスク」、11位「インテル」、17位「ブロードコム」、19位「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ」、25位「マーベル・テクノロジー」、27位「アーム・ホールディングス ADR」など、半導体・メモリー関連銘柄が幅広くランクインしました。AI向けデータセンター投資への期待が続くなか、半導体関連への関心が引き続き強かったことがうかがえます。

また、13位「アップル」、15位「アルファベット」、16位「メタ・プラットフォームズ」、21位「オラクル」、24位「パランティア・テクノロジーズ」、26位「マイクロソフト」など、AIやソフトウェアに関連する大型テクノロジー株も上位に入りました。半導体だけでなく、AIサービスやソフトウェアなど幅広い分野に物色が広がったことがランキングからも読み取れます。

そのほか、3位には「PayPay ADS」、4位には「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)」が入り、前月に続いて上位となりました。また、9位「チャレンジコース(Direxion S&P500 ブル3倍ETF)」、10位「テスラチャレンジコース(Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF)」、14位「テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ)」、18位「エヌビディアチャレンジコース(Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF)」など、値動きの大きい米国株や株価指数を対象とした商品も目立ちました。一方、8位には「金(ゴールド)コース(SPDR ゴールド・シェア)」が入り、金価格が前月の上昇から調整するなかでも、相場変動に備える分散投資先として金への関心が続いていたことがうかがえます。

ランキングTOP30一覧