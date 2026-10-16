PayPay証券で2026年9月1日～30日の期間に買付された国内株式(ETF含む)のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「ソフトバンクグループ」「JX金属」「フジクラ」が続きました。AI・半導体やデータセンター関連への関心が続いたほか、重工株、金融株、ゲーム・キャラクター関連株などもランクインしました。

【国内株式】2026年9月人気銘柄ランキング

1位 キオクシアホールディングス

2位 ソフトバンクグループ

3位 JX金属

4位 フジクラ

5位 GO

6位 三菱重工業

7位 任天堂

8位 古河電気工業

9位 村田製作所

10位 三菱UFJフィナンシャル・グループ

1位は「キオクシアホールディングス」

1位「キオクシアホールディングス」、2位「ソフトバンクグループ」、3位「JX金属」、4位「フジクラ」と、9月もAI・半導体やデータセンター関連の銘柄が上位に並びました。9位「村田製作所」、13位「東京エレクトロン」、16位「太陽誘電」、18位「イビデン」、19位「アドバンテスト」などもランクインしており、AI向けメモリーや半導体製造装置、電子部品への関心が引き続き強かったことがうかがえます。9月の日本株市場では、世界的な金利上昇が重荷となる一方、半導体関連株が堅調に推移し、日経平均は月間で小幅に上昇しました。

また、4位「フジクラ」、8位「古河電気工業」と、電線・光ファイバー関連も引き続き上位に入りました。AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大を背景に、通信インフラ需要への期待が続いていると考えられます。3位「JX金属」に加え、17位「三井金属」、29位「住友金属鉱山」もランクインしており、非鉄金属や先端材料への関心も高かったようです。

そのほか、6位「三菱重工業」、30位「川崎重工業」と重工各社が入り、防衛やエネルギー関連への関心も続きました。10位「三菱UFJフィナンシャル・グループ」、24位「東京海上ホールディングス」、25位「三井住友フィナンシャルグループ」と金融関連も上位に入り、金利動向を意識した取引もうかがえます。また、7位「任天堂」、20位「オリエンタルランド」、22位「サンリオ」、23位「ネクソン」、26位「イオン」など、ゲーム・キャラクターや個人消費に関連する銘柄もランクインし、物色対象の広がりが見られました。11位には「日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)」も入り、指数の値動きを狙う取引も活発だったことが読み取れます。

ランキングTOP30一覧