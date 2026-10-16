アットホームは、「購入・街ランキング 東京都下編」を10月5日に発表した。調査は2026年6月1日～8月31日の期間、不動産情報サイト「アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にまとめたもの。

総合ランキング

総合1位に輝いたのは、前年に続き「八王子市」だった。人口約56万人を擁する多摩地域有数の中核市で、高尾山などの豊かな自然と快適な住環境が魅力の街。鉄道ではJR中央線や京王線をはじめとする充実した交通網、道路では中央自動車道八王子ICから都心へアクセスがしやすく、利便性の高さが特徴だ。また、教育機関も多く、子育て世帯から幅広い世代まで暮らしやすい住環境が評価されている。

次いで2位「町田市」、3位「府中市」、4位「調布市」も前年と同順位となり、東京都下の中でも人口規模が大きく商業施設や交通網が充実した生活利便性の高いエリアが引き続き上位を占める結果となった。

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「八王子市」が1位に。また、2位の「武蔵野市」は人口約14万人の市で、杉並区、練馬区、三鷹市などと隣接している。吉祥寺駅周辺には商業施設や飲食店が集積しており、単身者でも生活しやすい環境が整っている。井の頭恩賜公園など自然を感じられるスポットもあり、都市の利便性と落ち着いた環境を両立している。鉄道はJR中央線・総武線、京王井の頭線などが利用でき、新宿駅や渋谷駅へ約15～20分でアクセス可能な利便性の高さが、シングル層から支持を集める要因の一つとなっている。

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「調布市」が1位にランクイン。「調布市」は、人口約24万人を擁する多摩地域東部のエリアで、世田谷区や三鷹市、狛江市などと隣接している。市内には大型商業施設やスーパー、医療機関、教育施設が整い、成熟した住宅地として発展してきた。また、多摩川や武蔵野の自然を身近に感じられる住環境も特徴。鉄道は京王線・京王相模原線が利用でき、調布駅から新宿駅へは特急利用で約20分と都心へのアクセスも良好。暮らしやすさと資産性のバランスを重視する住宅購入層から注目を集めている。

2LDK以上のファミリー向き物件

2LDK以上のファミリー向き物件では、「八王子市」がトップに。2位の「町田市」は、東京都南部の中核的なエリアで人口約43万人と、都下内でも2番目の人口規模を誇る市。町田駅周辺には百貨店や大型商業施設、飲食店が集まり、日常の買い物や外食に便利な環境が整っている。一方で、市内には玉川学園前エリアや成瀬エリアなど落ち着いた住宅地も広がり、生活利便性と住環境のバランスが取れている。JR横浜線と小田急小田原線を利用でき、新宿や横浜方面へアクセスしやすい交通利便性も魅力で利便性と居住性の両立を重視するファミリー層から注目を集めている。

総合ランキングでは八王子市が2年連続でトップとなったが、間取り別に見ると、カップル向けでは調布市が1位になるなど、住まいの広さによって注目されるエリアが異なることがわかる。住宅購入を検討する際には、街全体の人気だけでなく、家族構成やライフスタイルに合った物件が見つかるかどうかも重視したいところだ。