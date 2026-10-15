2026年の投資信託市場では、「オルカン」だけで3兆円を超える資金が流入しました。それほど人気なのだから、運用成績もトップなのでしょうか？

オルカン一強のなか、好成績だったのは？

実際には、2026年の年初来成績では国内株ファンドがオルカンやS&P500を上回る場面も。では、人気の高い投資信託にはどんな違いがあるのでしょうか。今回はSBI証券投資情報部のシニア・ファンドアナリスト・川上雅人さんに、2026年の資金流入ランキングTOP10をもとに、リターンやリスク、運用コストを解説してもらいました。

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2026年の世界の株式市場は乱高下の場面もありましたが、半導体株が相場をけん引し、国内株式や新興国株式も健闘した約9ヵ月間でした。今回は、代表的なインデックスファンドの値動きを振り返ったあと、2026年に多くの資金が流入した人気ファンド（運用期間3年以上）TOP10を、リターンとリスクの両面から紹介します。

2026年の相場、主役は半導体株？

下記（図表1）のチャートは、代表的なインデックスファンドの年初来パフォーマンス（2025年12月30日=100、2026年10月6日まで）です。

図表1 主なインデックスファンドの2026年のパフォーマンス比較（2025年12月30日＝100、2026年10月6日まで） ※QUICKのデータ（ファンドは課税前分配金再投資換算基準価額）をもとにSBI証券作成、ファンド名は略称で、日経半導体株がeMAXIS、SOX指数とNASDAQ100がニッセイ、日経平均・新興国株式・TOPIX・オルカン・S&P500がeMAXIS Slim、FANG+がiFreeNEXT、ゴールド（金）がiシェアーズ。上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません

2026年のマーケットは、年初から3月頃にかけて低迷する局面がありました。FANG+は年初から大きく下落し、NASDAQ100、S&P500、オルカンも3月末にかけて下落しました。3月末には、FANG+が85前後、NASDAQ100が92前後、S&P500が94前後、オルカンが96前後でした。その後は反発し、10月6日時点では、ゴールドを除くファンドが年初（100）を上回っています。流れを振り返ると、次のとおりです。

3月：イラン情勢の緊迫化を受けて、世界的に株式が調整しました。

4月以降：調整から反発に転じ、AI関連の半導体株が急上昇しました。

6月下旬：日経半導体株が高値をつけ、一時270を超える水準まで上昇しました。

その後：急上昇の反動で調整する場面がありましたが、9月中旬以降は再び上昇しています。

年初来のパフォーマンスは、次の通りでした（10月6日時点）。

半導体株が突出：日経半導体株は206.4と年初の約2倍、SOX指数は184.2でした。

国内株式・新興国株式も健闘：半導体関連株の比率が高い日経平均は142.4、新興国株式は127.1、TOPIXは125.2でした。

オルカン・S&P500は半導体株や国内株式と比べると上昇率が小さい：オルカンは114.9、S&P500は114.4でした。ゴールドは95.9と、年初を下回っています。



半導体株の値動きの大きさが目立つ一方、オルカンやS&P500は、比較的穏やかな値動きでした。 また、8月以降は円高ドル安および円高ユーロ安が進んだため、外国株式ファンドをお持ちの方は、評価額が伸び悩んだと感じた方もいるかもしれません。