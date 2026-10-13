スイスの時計ブランドTISSOT(ティソ)は、バスケットボールのカルチャーを映し出す新作NBAウォッチ「TISSOT Supersport NBA」を発表した。

新作モデル「TISSOT Supersport NBA」

TISSOTは1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させ、時計を作り続けてきたウォッチブランド。スイスの山脈のふもとル・ロックルにおいて同社が作り続けてきたものは、「人生という航海において重要なものは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程で、どのような経験を経てきたかである」という人生の航海のストーリーテラーとなるような時計を製造している。

代表的なコレクションには、PRX、シースター、T-レースなどがあり、すべての時計はスイス製で、手ごろな価格帯でありながら、伝統と革新の融合を具現化し、時を超えて受け継がれるタイムピースとして多くの人々に愛されてきた。

ティソとNBAは、10年以上にわたり、精度、パフォーマンス、イノベーションへの共通の情熱を育んできた。2015年のパートナーシップ締結以来、ティソはNBA、WNBA、NBA Gリーグのオフィシャルタイムキーパーを務め、わずかな時間の差がポゼッションや試合、さらにはシーズン全体の結果を左右するバスケットボールにおいて、正確な計時を支えている。また、ティソとNBAのパートナーシップは、世界各地で展開されるさまざまな取り組みを通じて、世界中のファンとのつながりを広げている。

そのパートナーシップは、時を重ねるなかで単なる計時を超え、バスケットボール体験そのものを支える存在へと発展してきました。ショットクロック・テクノロジーや専用タイムピース、さらにはバスケットボール界を代表するトップアスリートとのコラボレーションを通じて、ティソはコート上のプレーだけでなく、バスケットボールを取り巻くカルチャーにもその存在感を広げている。

バスケットボールの世界を反映したデザイン

同社の発表した新作モデルは、サンドブラスト仕上げのスチールケースやモノクロームのグレーカラーなど、NBAの世界観をさりげなく映し出すディテールを採用。現代的で洗練された佇まいに、バスケットボールとの深いつながりを宿し、ティソとNBAのパートナーシップを新たな形で表現している。

現代のスポーツシーンを象徴する、流線形の美しいデザインを纏った「TISSOT Supersport NBA」。スイス製クォーツクロノグラフ「G10」ムーブメントを搭載し、精密なクロノグラフ機能を備えている。

文字盤からストラップまでモノクロームのグレーで統一し、力強さと落ち着きを兼ね備えたデザインに仕上げた。サンドブラスト加工によるマットな質感のスチール製ケース、ベゼル、プッシャーが現代的な佇まいを際立たせ、グレーのラバーストラップがスポーティで洗練されたスタイルを完成させている。新たなビジュアル表現として、NBAの世界観をさりげなくデザインに落とし込みながら、コートの内外で存在感を放つタイムピースに仕上げた。

また、デザインの随所に、バスケットボールから着想を得たディテールを取り入れている。文字盤には、バスケットボールコートのラインを彷彿とさせる白いラインを配し、日付窓にはゴール下のキーエリアからインスピレーションを得た形状を採用している。

中央でひときわ目を引くのが、秒針に配したNBAのロゴ。NBAとのパートナーシップを象徴する、このエディションならではのディテール。文字盤を縁取るベゼルには、24秒までのマーキングを施し、バスケットボールを象徴するルールのひとつである「24秒ルール」へのオマージュを表現している。

さらに、時計の裏側にもNBAとのつながりを表現。特製ケースバックには、イースタン・カンファレンスとウエスタン・カンファレンスにちなんだ刻印を施しています。細部に至るまでバスケットボールのエッセンスを取り入れ、NBAとの深いつながりをデザインとして映し出している。

ティソ スーパースポーツNBAの価格は7万7,000円(品番：T125.417.17.031.00)。

NBAの24秒ルールやバスケットボールコートのラインなど、競技を象徴するモチーフを随所に取り入れた今回のモデル。モノクロームのグレーで統一された落ち着いたデザインは、スポーツシーンだけでなく普段のファッションにも取り入れやすそうだ。