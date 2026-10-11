日産自動車は10月8日、新型ピックアップトラック「フロンティア プロ/ナバラ プロ」をグローバル市場へ順次投入すると発表した。同社が中国で開発・生産して世界へ輸出する初のモデルで、まずはメキシコで10月に発売。PHEVモデルも設定する。

日産の新型ピックアップトラック「フロンティア プロ PHEV」

メキシコを皮切りに世界展開

日産のピックアップトラックの歴史は、1934年発売の「ダットサン13型トラック」までさかのぼる。以来、140を超える市場で累計1,500万台以上を販売してきた。新型「フロンティア プロ/ナバラ プロ」は、その90年以上にわたる技術と知見を受け継ぐ新世代モデルという位置付けだ。パワートレインは市場ごとのニーズに応じて、プラグインハイブリッド(PHEV)と内燃機関(ICE)を用意する。

販売は2026年10月のメキシコを皮切りにスタート。メキシコは中国以外で初めて「フロンティア プロ」が発売される市場となる。11月にはフィリピンに投入し、年内に中東と中南米のその他の市場へ展開する予定。オーストラリアとニュージーランドには、2027年に「ナバラ プロ」の名称で導入する。なお、中南米・アジア・オセアニア市場ではPHEV、中東ではICEモデルを設定する。

中国で開発・生産する初のグローバルモデル

「フロンティア プロ/ナバラ プロ」の設計・開発・生産を担うのは、中国における日産の合弁会社・鄭州日産汽車有限公司だ。日産にとって、中国で開発・生産してグローバル市場へ輸出する初めてのモデルとなる。開発・生産は日産のグローバルな品質・耐久信頼性基準に基づいて行われている。

日産は中国を、商品イノベーションや車両開発、モノづくりを支える重要拠点のひとつと位置付けている。今後も本モデルを皮切りに、中国の強みをいかした競争力の高い商品を各市場に投入していく考えだ。

日産のチーフ パフォーマンス オフィサーであるギョーム カルティエ氏は、本モデルについて、先進技術と走行性能に日産ならではの品質・耐久性を組み合わせたモデルであり、グローバル展開によって商品ラインアップを強化し、世界各地の顧客ニーズに応える日産の力を示していくとコメントしている。

システム出力350馬力のPHEV

新型は5人乗りのピックアップトラックで、仕事用途だけでなく家族での移動やレジャーまで幅広く対応する。市場に応じて1.5リッターと2.0リッターのPHEVのほか、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン搭載車も設定。PHEVには車両の電力を外部機器に供給できるV2L(Vehicle to Load)機能を備え、アウトドアや作業現場での活用も想定している。

メキシコに投入する「フロンティア プロ PHEV」は、1.5リッターターボエンジンと電動モーター、外部充電が可能な20kWhのリチウムイオンバッテリーを組み合わせる。システム最高出力は350馬力、最大トルクは660Nm。EV走行距離は最大75km、総航続距離は約1,000kmに達する。

ドライブモードはHybrid、Sport、Electric、Snowの4種類。回生ブレーキの強さは3段階から選べる。

メキシコ仕様はリアデファレンシャルロック付きの4WDシステムを採用し、最低地上高は232mm。最大3.5トンの牽引能力と最大815kgの積載能力を持つ。リアサスペンションにはマルチリンク式を採用し、実用性と乗り心地の両立を図った。

開発にあたっては、メキシコの道路環境や気候条件を考慮した10万km超の走行評価を実施。高地での登坂性能やバッテリーの充電管理、回生ブレーキとの協調なども確認したという。

日産のミッドサイズピックアップで最大のボディ

ボディサイズは全長5,494mm×全幅1,960mm×全高1,945mm、ホイールベースは3,300mm。日産のミッドサイズピックアップの中で最も大きく、後席ドアは最大90度まで開く。

メキシコ仕様のグレードは「LE」と「Platinum」の2種類。両グレードともフルLEDライト、発光式の日産エンブレム、18インチアルミホイールを装備し、Platinumには電動サイドステップも備わる。

インテリアには14.6インチのセンターディスプレイとデジタルメーターを採用している。

遮音ガラスや防音材によって静粛性を高めているのも特徴だ。Platinumには、FOCALのプレミアムオーディオやマッサージ機能付き運転席も装備する。

運転支援技術は、LEグレードに「ProPILOT Assist」やインテリジェント エマージェンシーブレーキ、後側方衝突防止支援システム、車線維持支援機能など10種類を採用。Platinumはさらに9種類を追加している。

メキシコ仕様「フロンティア プロ PHEV」の価格は96万9,900メキシコペソ(約850万円)から。

【フォトギャラリー】日産「フロンティア プロ PHEV」