住宅価格の高騰が続くなか、従来一般的だった35年を超えて、40年、50年などの長い返済期間を設定できる住宅ローンが登場しています。返済期間を延ばせば毎月の返済額を抑えられ、理想の住まいに手が届きやすくなるのが魅力です。

そこで本記事では、返済期間が35年を超える住宅ローンの中から、返済期間や金利タイプなどが異なる5商品を取り上げます。

返済期間の長い住宅ローン、各商品の特徴は?

ここでは、超長期住宅ローンのなかから5商品を厳選し、それぞれの商品を比較します。

日本住宅ローン「87(はな)まる」

若者応援ローン「87(はな)まる」は、借入期間15年以上、借入金額100万円～2億円以内の住宅ローンです。

最長返済期間: 66年

申込時年齢: 満20歳以上満46歳未満

完済時年齢: 満87歳未満

金利タイプ: 変動金利型

最長66年と長期の返済期間を設定でき、完済時年齢も満87歳未満となっている点が特徴です。また、会社員・公務員・士業を対象としたローンで、申込時年齢が満46歳未満の場合、所定のがんと診断・確定された際に住宅ローン残高が0円になる「がん保障特約(ステージ限定型)」が無料で付帯します。

さらに、一定の条件を満たせば、満70歳未満まで「おうちの残価設定ローン」へ手数料無料で借り換えられるオプションも用意されています。「おうちの残価設定ローン」は、住宅の将来価値(残価)を設定し、残価部分を除いた金額を返済することで、毎月の返済負担を抑える仕組みの住宅ローンです。

PayPay銀行

借入期間1年以上、借入金額500万円以上2億円以下の住宅ローンです。

最長返済期間: 50年



申込時年齢: 20歳以上65歳未満



完済時年齢: 80歳未満



金利タイプ: 変動金利、固定金利(2年、3年、5年、10年、15年、20年、30年、35年)

※固定期間満了後は変動金利、または固定金利を再選択



「超サポ団信」による手厚い保障(全疾病・自然災害・失業保障付きプランあり、一定の条件を満たせば、がん経験者も加入可能など)が特徴の商品です。

ソフトバンクスマホユーザーを対象に、最大年0.13%の金利引き下げが行われる点がメリットです。また、ペアローンも利用可能です。ただし、返済期間が35年を超えると、年0.3%の金利上乗せがあるため注意が必要です。

auじぶん銀行

auじぶん銀行では2025年1月14日より、住宅ローンの借入期間について最長50年までの取扱いを開始しました。借入期間は1年以上、借入金額は500万円以上2億円以下です。

最長返済期間: 50年

申込時年齢: 満18歳以上満65歳未満

完済時年齢: 満80歳の誕生日まで

金利タイプ: 変動金利、固定金利特約(2年、3年、5年、10年、15年、20年、30年、35年)、またはそのミックス

※借入後、固定金利特約期間を除き、金利タイプの変更が可能

団信が充実している点が特徴で、全疾病と5つの重大疾病保障が上乗せ金利なしで付帯します。また、条件を満たせばペアローンも利用できます。

35年1カ月以上の長期返済では年0.1%の金利が上乗せされ、一部繰上返済や当初の借入期間を短縮した場合でも引き続き上乗せ金利が適用される点には注意が必要です。

楽天銀行「50年住宅ローン(無理なく返済プラン)」

楽天銀行「無理なく返済プラン」は、借入期間2年以上、借入金額100万円以上2億円以内の50年住宅ローンです。

最長返済期間: 50年(借り換えの場合は当初借入から経過期間を含め50年以内)

申込時年齢: 満65歳未満

完済時年齢: 満80歳未満

金利タイプ: 変動金利または固定金利(2年固定金利、3年固定金利、5年固定金利、7年固定金利、10年固定金利)

※原則として、変動金利の適用期間中に固定金利に変更可能

商品の特徴は、がん保障(50%保障・融資実行日の年齢が満50歳以下が対象)・全疾病特約(就業不能保障特約)付き団信が金利上乗せなしで付帯する点、ペアローンが利用できる点です。また、借入額にかかわらず融資事務手数料が33万円(税込・単独申込または連帯債務)であるため、他行に多い借入額×2.2%の定率型と異なり、借入額が大きいほど割安になります。

親子リレー返済は利用できず、他行口座を返済用口座に指定した場合は年0.3%の金利が上乗せされます。

住宅金融支援機構「フラット50」

借入期間36年以上、借入金額100万円以上1億2,000万円以下の住宅ローンです(建設費または購入価額の9割以内) 。

最長返済期間: 50年



申込時年齢: 満44歳未満(親子リレー返済を利用の場合は、満44歳以上も申込み可)



完済時年齢: 80歳未満



金利タイプ: 全期間固定金利(融資率、加入する団信の種類などに応じて借入金利が異なる)



全期間固定金利のため、資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定する点が特徴です。

金利上昇リスクを避けられる安心感があり、親子リレー返済、ペアローンにも対応しています。さらに、「フラット50」の借入額は物件価格の9割までですが、「フラット35」または「フラット20」を併用すれば、物件価格までの借入れを希望できます。

注意点は、「フラット35」と比べると完済時年齢が高くなり、総返済額が増加する可能性があるところ、融資対象が長期優良住宅などに限られるところです。

将来も見据えた選択を

超長期住宅ローンは、毎月の返済負担を軽くし、購入できる住宅の選択肢を広げてくれる有力な選択肢です。一方で、返済期間が延びるほど利息を含む総返済額は増え、完済時の年齢も高くなります。金利タイプや上乗せ金利の有無など、利用条件は商品ごとに大きく異なるため、目先の返済額だけでなく、将来のライフプランまで見据えて選ぶことが大切です。

※本記事で紹介している内容は各商品の一部です。利用条件や詳細な仕組み、最新の情報については、各金融機関の公式サイトをご確認ください。