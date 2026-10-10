株のデイトレードに興味があるものの、数千もの銘柄の中から「どれがデイトレードに向いているかわからない」と悩む方も多いでしょう。そこで今回はデイトレードの銘柄選びで大切なポイントを分かりやすく解説します。信用取引の活用方法も解説しますので、リスク管理をしながら上手に取り入れてみてください。

デイトレードの銘柄選びで重要な4つのポイント

デイトレードは当日中にポジションをすべて決済して取引を終えるため、中長期投資とは異なる視点で銘柄を選ぶ必要があります。以下の4つのポイントを確認しましょう。

流動性が十分にあるか

利益を狙える値動きがあるか

材料やニュースがあるか

最低購入金額が高すぎないか

流動性が十分にあるか

流動性とは、売買の成立しやすさを指します。デイトレードでは、売買が活発で、希望する価格に近い水準で注文が成立しやすい銘柄を選ぶことが重要です。

流動性を確かめるのに活用できる指標が、売買代金と出来高です。これらが多い銘柄は活発に取引されていると考えられます。

利益を狙える値動きがあるか

デイトレードで利益を得るには、一定の値動きがあることが必要です。1日の値動きが少ない銘柄では、どれだけ売買をしてもチャンスは少ないでしょう。

値動きを確認するには、前日比の騰落率に加え、日中の高値と安値の差や、チャート上の値動きもチェックしましょう。

ただし、値動きが大きいほど、損失も大きくなる可能性があります。値動きの理由が説明できないような銘柄では、初心者が対応しにくい急な値動きに巻き込まれるリスクが高くなります。

値動きの大きさそのものだけではなく、その背景にある材料を確認できるかという視点も持ちましょう。

材料やニュースがあるか

銘柄に関する材料やニュースも重要な判断ポイントです。決算発表、新製品の発表、自社株買いなどのニュースが出ると、売買が一時的に集中して、取引が活発になる傾向があります。

ただし、SNSなどの投稿内容や目先の急な値動きに引っ張られないように注意が必要です。材料やニュースの正確な内容をしっかり把握してから売買しましょう。

最低購入金額が高すぎないか

初心者のデイトレーダーは、限られた資金で投資をするケースが多いでしょう。最低購入金額が高い銘柄では、資金の多くが拘束されることになります。

国内株式は通常100株単位で取引するため、最低購入金額は「株価×100株」で確認します。例えば、株価1,000円の銘柄なら、購入には10万円が必要です。

まずは、投資に使える資金に対して最低購入金額が高すぎない銘柄を選びましょう。

デイトレードで信用取引を活用する方法

信用取引では、現金や株式などを担保として証券会社に預けることにより、資金を借りて株式を購入したり、株式を借りて空売りをしたりすることができます。

デイトレードで信用取引を活用することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

レバレッジをかけられる

資金効率が良い

下落相場でも利益を狙える

信用取引では、通常、委託保証金の約3.3倍までの取引が可能です。ただし、銘柄や証券会社の取引条件によって異なります。

また、信用取引では、保証金や取引余力の範囲内で、同一銘柄の売買を同日中に繰り返すことができます。現物取引では、同一資金による同一銘柄の反復売買に差金決済に関する制約があるため、信用取引を活用することで資金効率を高められる場合があります。

売りから入る取引（空売り）もできるため、下落相場でも利益を獲得できるチャンスがあります。

デメリット

損失が大きくなる可能性もある

貸株料や金利などのコストが発生する

レバレッジをかけると投資金額が増える分、価格変動による損失も大きくなる可能性があります。レバレッジを高くしすぎない、損切りを徹底するなど、資金管理が重要になります。

また、信用取引では貸株料や金利など、現物取引にはない諸経費がかかることもあります。取引条件をあらかじめ確認しておきましょう。

安藤真一郎 あんどうしんいちろう マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。 この著者の記事一覧はこちら