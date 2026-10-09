ステランティスジャパンは10月7日、ジープの新型「コンパス」(Compass)を発売した。価格は520万円から。

多彩なライフスタイルにさらなる自由をもたらすモデル

コンパスは2006年の誕生以来、ジープ伝統の力強いデザインと扱いやすいサイズ、優れた実用性を兼ね備えたモデルとして多くのユーザーに支持されてきた。世界100カ国以上で累計230万台以上の販売台数を誇る。

今回の新型コンパスは、“Urban Adventure" を体現するミドルサイズSUV。街中で映える洗練されたデザインと高い機能性を両立した。

歴代ジープで最も優れた空力性能やゆとりある室内空間、先進テクノロジーを採用。日常の移動からアウトドアレジャーまで、多彩なライフスタイルにさらなる自由をもたらす。

新型コンパスは、スタイリッシュなデザインと実用性を兼ね備えた「Altitude」(アルティチュード)と、上質な快適性と先進装備を追求した「Summit」(サミット)の2グレード展開だ。

エクステリア

エクステリアはジープを象徴する7スロットグリルや台形ホイールアーチなど、伝統的なジープデザイン要素を受け継ぎながら、洗練されたスタイリングへと進化させた。

こうしたジープのアイデンティティを継承しながら現代的に昇華させたデザインは、イタリアの自動車デザイン専門誌『オート・アンド・デザイン』が主催する「カー・デザイン・アワード2026」においてブランドデザイン言語部門を受賞するなど、高く評価されている。

フロントには、薄型のLEDヘッドライトと7スロットグリルを一体的にデザイン。ジープを象徴する7スロットグリルを新たに解釈し、力強さと先進性を両立したフロントフェイスとした。

サイドはシャープなキャラクターラインと張り出したフェンダーに、2,785mmへと拡大したホイールベースを組み合わせ、伸びやかなプロポーションとなった。

Summitグレードには19インチのダイヤモンドカットブラックアロイホイールを採用し、洗練された印象を高めている。

リアには、ジェリー缶のデザインからインスパイアされた “X" をモチーフにしたLEDリアランプを装備。ジープ伝統のデザインモチーフを取り入れながら、個性的なリアビューに仕上げた。

Summitグレードでは、イルミネーテッドJeepロゴを備えたプレミアムLEDリアコンビネーションランプを採用している。

空力性能

新型コンパスは、歴代ジープで最高レベルの空力性能を実現している。ジープの力強いスタイリングを損なうことなく、ボディ各部の形状を最適化。空気の流れを徹底的に検証し、デザインと機能性を高い次元で両立した。

フラットアンダーボディやアクティブグリルシャッターの採用に加え、ホイール周辺の気流を整えるエアダクトやエアカーテン、空気の流れをコントロールするリアエッジ形状など、細部に空力性能を追求。高速走行時の安定性や静粛性、燃費性能の向上に貢献するとともに、日常からロングドライブまで快適なドライビング体験をもたらす。

インテリア

インテリアは先進性と実用性を融合した、機能的で快適な空間に仕上げた。

ドライバーの正面には10.25インチのフルデジタルTFTクラスターを配置し、センターには16インチの大型タッチスクリーンを採用。ナビゲーションや車両情報、各種機能へ直感的にアクセスできる。

さらに、主要機能には物理スイッチを採用することで、運転中でも操作しやすいインターフェースを実現。センターコンソールにはロータリー シフトセレクターとワイヤレスチャージャーを備え、使いやすさにも配慮している。

室内の高い収納性はジープモデルの特長だ。前席周辺には約34Lの収納スペースを確保。荷室容量は550Lを確保した。

40:20:40分割可倒式リアシートによって、乗員数や荷物の量に応じた柔軟なアレンジを可能としている。リアシートを倒せば、荷室容量は最大1,560Lまで拡大できる。日常の買い物からアウトドアアクティビティ、旅行まで、さまざまなシーンに対応する。

Summitグレードには、アダプティブボルスター付き8ウェイ電動調整シートやシートベンチレーター、マルチカラーアンビエントライト、さらにはFOCALプレミアムオーディオシステムを備え、快適な移動空間を提供する。

パワートレイン

新型コンパスは48Vハイブリッドシステムを搭載。1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンと電動モーター、6速デュアルクラッチトランスミッションの組み合わせにより、システム最高出力は145PSを発揮する。

電動モーターのアシストにより、発進時や低速域での滑らかな加速性能を実現。低速域では、電気のみでの走行も可能で、市街地走行における静粛性や燃費性能の向上に貢献する。

エンジン：1.2 L直列3気筒ガソリンターボエンジン 100kW

モーター最高出力：16kW

駆動用バッテリー：48V

システム合計最高出力：107kW / 145PS

トランスミッション：6速デュアルクラッチオートマチック

燃費：19.6km/ℓ（WLTC モード）



走破性

路面状況やドライバーが求める走行スタイルに応じて、走行特性や駆動力配分を最適化する走行モードシステムSelec-Terrain(セレクテレイン)を標準装備し、AUTO、SPORT、SNOW、SAND/MUDの4つの走行モードを設定。エンジン、モーター、トラクション制御などを統合的に制御し、さまざまな環境で安定した走行をサポートする。

また、最低地上高は200 mmと渡河性能408 mmを確保しており、街中での段差や悪路走行時にも安心感のある走りを実現している。

先進運転支援機能

新型コンパスは、多彩な先進運転支援機能を標準装備している。

アダプティブクルーズコントロール(STOP&GO機能付)、レーンポジショニングアシスト、レーンキープアシスト、ブラインドスポットモニター、360°ビジョン、リアトラフィックアラートなどを搭載し、高速道路から市街地まで幅広いシーンでドライバーをサポートする。

また、ジープとして初めて誤発進抑制サポートを採用。停車時や低速走行時に障害物を検知した際、急加速を抑制することで安全運転を支援する。

ボディカラー

ボディカラーは、「アンタクティカ」「ボルケーノ」「ヨセミテ」「パシフィック」の4色展開となる。

Summit Style Package

Summitグレードには、デュアルパネル パノラミック スライディングルーフ、ブラックルーフ、ヘッドアップディスプレイを装備し、開放感と上質感を高めた、Summit Style Package(サミット スタイルパッケージ)も用意した。

限定車「Compass The First Edition」

新型コンパスの発売を記念し、Summit Style Packageをベースモデルとした限定車「Compass The First Edition」(ザ ファースト エディション)を100台限定で発売。価格は595万円だ。

限定車は専用ボディカラー「Hawaii」(ハワイ)を採用。鮮やかなイエローが新しいコンパスの力強く洗練されたデザインを際立たせるとともに、アクティブで躍動感あふれる個性を演出する。

新型コンパス価格表