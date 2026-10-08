「この土地は、できれば子どもに遺してあげたいんです」

相続のご相談では、親世代からよくこの言葉を聞きます。受け継いだ土地だから、家族で守ってきたから、あるいは将来値上がりするかもしれないから。理由はさまざまですが、子どもに遺したいという気持ちは自然なものです。

しかし、その不動産は、子どもにとって本当に「遺してもらって良かった」と思える資産でしょうか。相続対策で重要なのは、不動産を「遺すこと」そのものではなく、どのような状態で次世代に引き継ぐかです。

相続税が下がれば、良い相続対策なのか

不動産は相続税対策として利用されることがあります。現金を不動産に換えたり、賃貸住宅を建てたりすれば、一定の要件で評価額を引き下げられるためです。しかし、「相続税が下がること」と「良い資産を遺すこと」は同じではありません。

例えば、借入をしてアパートを建てれば税負担は軽減できても、その後空室が増え、家賃が下がり、大規模修繕が必要になることもあります。子どもが引き継ぐのは土地と建物だけでなく、返済、入居者対応、修繕、設備更新まで含めた「経営する責任」です。相続税は一時点の問題ですが、不動産経営はその後10年、20年と続きます。相続時点の損得だけで判断してはいけません。

「何を建てるか」から考えない

土地を持つと「アパートを建てた方がいいのでは」「何か建てないともったいない」と考えがちですが、建物を建てることは目的ではなく、土地を活用する一つの手段にすぎません。前回の「建て貸し」も同じ発想で、先にテナントとなる事業者を探し、必要な建物を計画します。

つまり、「土地があるから何を建てるか」ではなく、「その土地を誰が、何のために使うのか」から考える。アパート、店舗、介護・福祉施設、駐車場、売却、あるいは当面保有すること。資金調達や税務、管理面まで含めて多角的に比較し、将来どのような資産として遺したいのかを先に決めてから手段を選ぶ。この順番を逆にしないことが重要です。

10年後、20年後から逆算する

遺すべき不動産は、現在の収益や相続税額だけでなく、10年後、20年後の姿から逆算して判断すべきです。現在満室のアパートも20年後には老朽化し、現在は需要の弱い土地も開発で価値が変わることがあります。反対に、今需要がある土地が将来弱まることもあります。

次の時間軸で考える必要があります。

相続対策とは、相続発生の瞬間だけを最適化することではなく、その後も資産として機能する状態をつくっておくことです。

「売ること」も立派な相続対策

「先祖から受け継いだ土地を自分の代で売ってはいけない」という思いを持つ親世代も少なくありません。遺す価値のある不動産を無理に売る必要はありませんが、利用予定がなく収益も生まず、税金や管理費だけがかかり将来の売却も難しい土地まで、そのまま渡すことが本当に「資産を遺すこと」といえるでしょうか。

親の代で売却して現金化し、別の資産に組み替えるほうが、子どもにとって選択肢の多い相続になることもあります。売却は資産を失うことではなく、別の形の資産に組み替えることです。「遺すか、売るか」ではなく、「何を、どのような形で遺すか」と考えるべきです。

親が遺したい不動産と、子どもが引き継ぎたい不動産

もう一つ重要なのが、実際に相続する子ども自身の意思です。親にとって思い入れのある土地でも、子どもは遠方で管理できないかもしれません。親が「安定収入で安心」と考えていても、子どもは借入のある賃貸経営を引き継ぎたくないかもしれません。反対に、積極的に引き継ぎたいと考えるケースもあります。

重要なのは、親だけで答えを決めないことです。元気なうちに収益、借入、修繕計画、将来の選択肢を整理し、「この不動産を将来どうしたいのか」を親子で話し合う。税理士や金融機関、建築士など専門家の意見を聞き、全体を整理していくと、より精度の高い意思決定がしやすくなります。

「何を相続させるか」ではなく「何を遺すか」

相続対策というと「相続税をいくら減らせるか」「何を建てれば有利か」に目が向きがちですが、建物を建てることも、賃貸することも、売却することも、すべて手段にすぎません。

大切なのは、次世代が引き継いだ後もその不動産が資産として機能し続けるかどうかです。将来の需要、借入、修繕、管理、売却可能性まで含め、資金調達から出口戦略まで一貫した視点で考える必要があります。遺す価値のある不動産は良い状態で遺し、そうでないものは活用方法を変える、あるいは売却することも選択肢です。

相続対策の目的は、不動産をそのまま遺すことでも、相続税を減らすことでもありません。子どもがいつか「この資産を遺してもらって良かった」と思える状態で次世代へ渡すこと。そこから逆算して考えることが、相続対策の出発点ではないでしょうか。