香港貿易発展局（HKTDC）が主催するアジア最大級のファッションイベント「CENTRESTAGE（センターステージ）」が、9月2日に香港コンベンション＆エキシビションセンター（HKCEC）で開幕。4日間の日程を終え、盛況のうちに閉幕した。

会期中には93の国・地域から1万2,000人以上の業界バイヤーを集め、過去最多の業界バイヤー数を記録。本展と同時開催された時計展示会「Salon de Time」も無料一般開放され、HKTDCによる両イベントの一般来場者の延べ入場数は2万を超えたという。

そこで今回は「CENTRESTAGE」に世界各地から集結した新進気鋭のブランドや各種プログラムを取材。本稿では熱気に包まれた会場で、とくに印象に残った新設ゾーンやランウェイ、香港ブランドなどをピックアップして紹介する。

参加ブランドは過去最多、著名ブランドが最新コレクションを紹介

「CENTRESTAGE」を主催する香港貿易発展局は、香港と世界各地との双方向の経済・貿易促進を目的に1966年、香港政府によって設立された。

今年で創立60周年の節目を迎える同局は現在、東京・大阪の2事務所を含む世界51カ所に拠点を構え、年間約40件の展示会や国際会議などを主催。主に中小企業や地方自治体などを対象に国際市場におけるビジネスチャンスを創出している。

毎年9月初旬に開催される「CENTRESTAGE」は、新進気鋭のファッションブランドとバイヤーが世界中から集結するファッションイベント。今年で11回目の開催となり、24の国・地域から約270のブランドが集まるなど、参加ブランド数でも過去最多を記録した。出展ブランドの中には韓国の『DOUCAN』や『holynumber7』、オーストリアの『Woody』、オーストラリアの『VICETA WANG』など、国際的に著名な初参加のデザインブランドが含まれ、各ブランドが最新のコレクションなどを紹介した。

今年とくに大規模に出展していたのは韓国ブランドのエリア。日本でもトレンドとなって久しい韓国ファッションだが、開催3日目の9月4日には「SEOUListic: The Future is Sustainable」をテーマにした韓国ファッションショーも開催され、元IZ*ONEのイ・チェヨンもスペシャルゲストとして登場した。

また日本からは昨年、日本唯一のファッションデザイナーの業界団体「東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）」の8ブランドが、「CENTRESTAGE」に初出展。今年は20ブランドに拡大し、日本からは過去最大規模の出展となった。

会場を彩った多彩なプログラムの数々

本展では、多岐にわたるファッション分野やデザインスタイルを網羅した7つのテーマ別ゾーンを展開。今年新設された「パフューム・ゾーン」には世界各国の著名フレグランスブランドが集まり、20以上のブランドが香港初進出を果たした。

来場者の関心も高く、同ゾーンは会期を通じて来場者が絶えず、その活況ぶりが印象的だった。香港には多くのフレグランス愛好家が存在しているらしく、その旺盛な購買力を感じさせる。出展関係者によると、会期中の会場での小売売上は10万香港ドルに達する見込みだという。

開幕初日となった9月2日夜には、「CENTRESTAGE」のオープニングを飾るファッションショー「CENTRESTAGE ELITES」も開催された。

過去には数多くのトップアーティストに支持される香港出身デザイナーのロバート・ワンや、中国高級オートクチュールの第一人者グオ・ペイ（郭培）といった著名デザイナーが、最新コレクションを披露してきた。

きらびやかで華やかな雰囲気の漂う「CENTRESTAGE」でも最も象徴的なファッションランウェイで、今年は「KIT WAN STUDIOS」がそのスポットライトを浴びた。

主宰のキット・ワン氏は香港とオスロを拠点に置き、多分野にわたるデザインとビジュアルアートを手掛けてきたアーティスト。未公開・未展示の新作ルック30点以上が初披露され、ファッショニスタやセレブリティを魅了した。

同じく開催初日の9月2日にはサーキュラー・ファッション（循環型ファッション）の発展推進を掲げる「第16回 Redress Design Award」のグランドフィナーレ・ファッションショーも盛大に開催。

各賞の授与が行われ、ドイツのデザイナーJon Liesenfeld（ジョン・リーゼンフェルト）氏が優勝（First Prize）に輝いたほか、香港のデザイナーJasmine CheuCheuk（ジャスミン・チュウチュック）氏が準優勝（Runner-up）と「Hong Kong Best Prize」を受賞した。

また、今年の「CENTRESTAGE」では地元ブランドとの取り組みもいっそう強化され、多種多様な香港ブランドが数多く出展した。

2日目を締め括った「Fashion Hong Kong Runway Show」は、香港の新進気鋭のブランドによるランウェイイベント。香港を代表する4つの地元の有名デザイナーブランド（112 mountainyam、ANGUS TSUI、ARTY:ACTIVE、Z I D I）が、「Hong Kong Dopamine（香港ドーパミン）」をテーマに、2027年春夏コレクションを発表した。

香港の街などからインスパイアされたという、独自のスピリットが息づくランウェイを創出し、同日に開催された「マカオ・ファッションパレード」と合わせて、新たなブランド発掘の機会となったようだ。

香港発のストリートブランドにも注目

ファッション業界の最新動向や市場トレンドを把握するため、HKTDC（香港貿易発展局）は展示会期間中、会場にて350を超える出展者・バイヤーを対象に調査を実施。

業界ではストリートウェアや異業種間コラボレーションが主要トレンドとなっており、73%が「今後1年間でブランド間のクロスオーバーやIP（知的財産）とのパートナーシップがさらに普及する」と見ているという結果も発表された。

近年急速に発展するストリートウェア市場だが、「CENTRESTAGE」は今年初めて「Hype²（ハイプ・スクエア）」パビリオンを新設。地元の著名人やインフルエンサーが自ら立ち上げたストリートファッションブランドにフォーカスを当て、30種類ほどの限定商品や新作が発表されていた。

また、香港ローカルブランド「8FIVE2」も単独ブースを構えていた。「8FIVE2」はヒップホップグループ「24Herbs」のメンバーでもあるJulius Brian Siswojo（ジュリアス・ブライアン・シスウォジョ）氏が1999年に設立した、香港初の本格的なストリートファッション、スケートボードのセレクトショップ。「CENTRESTAGE」への出展は今回初で、ブランド名は香港の国際電話番号の国・地域番号「852」に由来する。

オリジナルブランドではスケーター向けのタフで洗練されたモダンなストリートウェアを展開。スケート用途に適した着心地の良さなどが支持され、スケーター以外の人気も高いようだ。

香港のファッションブランド「Yi-ming」と老舗百貨店「裕華国貨（Yue Hwa）」がコラボレーションしたストリートウェアブランド「Cypherhood（笙酷）」もおもしろい。

伝統的なチャイニーズ・ノット・ボタンやマオカラー、祥雲（瑞雲）のグラフィックなど、中国カルチャーのディテールをストリートシルエットに配置。

伝統的な宮廷服や唐装（タンスーツ）の実用性とデザインを兼ね備えた装飾をあしらい、ヒップホップやミリタリーなどストリートカルチャーのテイストと融合させた「ネオ・チャイニーズ」スタイルを打ち出す。そのブランドロゴは英語と中国語を上下2段に配した香港の道路標識がモチーフになっているという。

地理的条件も重なり、英国統治時代から関税の掛からない自由港として、国際的な貿易物流のハブへと発展してきた香港。近年は文化・デザイン産業への大規模な投資も進み、アジアのファッションとデザインのハブとして存在感を高めているようだ。