レクサスは9月30日、「RX」を一部改良して発売した。

「LEXUS RX500h“F SPORT Performance"」(ホワイトノーヴァガラスフレーク)

ニュルブルクリンクで徹底的な走り込みを実施

「RX」は1998年、北米にて、ラグジュアリークロスオーバーSUVのパイオニアとして誕生した。

2005年には「RX400h」を発売し、ラグジュアリー市場に初めてのハイブリッドモデルを導入。電動化の先駆者として、常に優れた走行性能と環境性能の両立を追求してきた。

1998年の発売当時から2026年8月末時点までの期間で、約95の国と地域で累計約430万台を販売。レクサスのコアモデルとして、世界中の多くのユーザーに支持されながら進化を遂げてきた。

レクサスならではのすっきりと奥深い走りの味である“Lexus Driving Signature"をさらに高い次元へ進化させるため、レクサスは全てのモデルにおいて、継続的な基本性能の向上と徹底的な造り込みに取り組んでいる。

「RX」はこれまで、レクサスの開発拠点である「Toyota Technical Center Shimoyama」(TTC-S)にて、操縦安定性と乗り心地の基本性能を造り込んできた。今回の一部改良では、TTC-Sの原点であり、より厳しい路面環境を有するドイツのニュルブルクリンクにおいて、シャシーのさらなる改良に取り組んだ。

レクサスらしい快適性と上質さを極めるべく、徹底的な走り込みとチューニングを繰り返し、「ドライバーがクルマと対話できる走り」を追求した。

具体的には、AVSの減衰特性や、EPS、DRSの制御を最適化。ドライバーの操作に対してリニアかつ自然な車両挙動を実現するとともに、荒れた路面においてもしなやかなボディコントロールにより、安心感のある上質な乗り心地を追求した。

エクステリアのボディカラーでは、“version L"に「ホワイトノーヴァガラスフレーク」を新たに設定。“F SPORT Performance"および“F SPORT"では、メーカーオプションのブレーキキャリパーをレッド塗装に変更し、スポーティーな印象を高めた。

インテリアでは、全車にフロントドアガラスのIRカット機能を追加し、快適性を向上。ブレーキホールド機能では、イグニッションON時の設定状態を保持するスタンバイメモリ機能を採用し、日常での使い勝手を高めた。

デジタルインナーミラーや前後方を記録するドライブレコーダーなどは、「RX500h」および「RX450h+」に加えて、「RX350h」と「RX350」にも標準装備とし、利便性を向上した。

価格は「RX500h “F SPORT Performance」が929万円、「RX450h+ “version L"」が913万円、「RX350h “version L"」が800万円/851万円、「RX350 “version L"」が704万円/745万円、「RX350 “F SPORT"」が751万円。