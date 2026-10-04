青い海を眺めながら過ごす客室に、島の食材を生かした料理、スパやヨガなどのウェルネス体験。宮古島では観光地を巡るだけでなく、ホテルで過ごす時間も旅の目的になります。

2026年4月に開業した「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」では、どのような滞在ができるのでしょうか。「ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス®・カード」(以下、ヒルトン アメックス)の特典が実際に役立つ場面や利用条件も含めて見ていきます。

宮古島に誕生した、滞在型の新たなリゾート

今回取り上げる「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」は、2026年4月1日に開業したホテルです。宮古島の海や自然を身近に感じながら、肩肘張らずにリゾート時間を楽しめる空間として設計されています。

宮古島旅行では、空港からホテルへ向かい、観光や食事、買い物を楽しむために島内を移動するのが一般的です。一方、このホテルでは客室だけでなく、ルーフトップバーやレストラン、スパなども滞在の目的になり得ます。

観光の予定を詰め込むよりも、ホテルを拠点に、その日の気分や天候に合わせて過ごしたい人に向いた滞在先といえるでしょう。

なお、ヒルトン アメックスでは、日々の買い物や公共交通機関での利用でもヒルトン・オナーズ・ボーナスポイントが貯まります。ヒルトンのグループホテルでカードを利用した場合は100円につき3ポイント、日々のさまざまな支払いでは100円につき2ポイントです(※一部加盟店では200円につき2ポイント加算、またはポイント加算対象外となる場合がある)。

アメックスのタッチ決済に対応する公共交通機関も拡大しており、対応する交通機関であれば、切符を購入せずに移動できます。

公共交通機関でもアメックスのタッチ決済が利用できる場所が拡大している

まずは海を望む客室でひと息

ホテルに到着したら、まずは客室へ。「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」には、宮古島の海を望める客室も用意されています。

ヒルトン アメックスの保有者には、ヒルトンの会員プログラム「ヒルトン・オナーズ」のゴールドステータスが提供されます。通常は1年間に15回の滞在または25泊が必要なステータスです。

ゴールドステータスの特典の一つに、空室状況に応じた客室のアップグレードがあります。予約した客室より眺望や条件のよい部屋へ案内される可能性がありますが、アップグレードの有無や内容は宿泊当日の空室状況などによって異なります。

宮古島のホテルでは客室で過ごす時間も長くなりやすいため、眺望や部屋の広さを重視する人にとっては、実際に利用できれば満足度の高い特典になりそうです。一方、希望する客室が決まっている場合は、アップグレードを前提とせず、最初から希望のカテゴリーを予約したほうが確実でしょう。

プール、ヨガ、スパ。「何もしない時間」を楽しむ

ホテルに荷物を置いたら、すぐに観光地を巡るのもよいですが、あえてホテルでゆっくり過ごすのもリゾート旅の選択肢です。

最上階の「SUNBEAR DAY CLUB(サンベア デイクラブ)」は、インフィニティプール越しに水平線を望むルーフトップバー。空と海の色が刻々と変わるなか、ドリンクや軽食とともに時間を過ごせます。

水平線を望む「SUNBEAR DAY CLUB」

心身をゆるめたい人には、ホテル内の「upuka spa(ウプカースパ)」もあります。「アイランドサウンドリチュアル」は、銅鑼とシンギングボウルの響きに包まれながら、沖縄の草花から採取したオイルを用いたボディトリートメントとヘッドセラピーを受ける、ペア向けのリラクゼーションプログラムです。

また、朝には約45分の「ビーチサンライズヨガ」も用意されています。波音を聞きながら体を動かしたり、スパでゆっくり過ごしたりと、観光以外の時間を旅程に取り入れられます。

スパをはじめとする有料サービスをホテルで利用し、ヒルトン アメックスで支払った場合は、100円につき3ヒルトン・オナーズ・ボーナスポイントが貯まります。ただし、ポイントを貯めること自体を目的に利用を増やすのではなく、もともと希望していた体験の支払いに使うと考えるのが現実的です。

夕食は、薪と炭で焼き上げる島の食材を

ホテルステイの満足度を左右する要素の一つが食事です。ディナー限定のグリルレストラン「CHIIKII(チィーキー)」では、宮古牛やアグー豚、県産ハーブチキン、地元の鮮魚などを、薪と炭の高温グリルで焼き上げます。

かしこまりすぎず、一日の出来事を振り返りながら、宮古島や沖縄県内の食材を楽しめるダイニングです。島内の飲食店へ出かける旅とはまた違い、移動を気にせずホテルの中で夕食を済ませられるのも滞在型リゾートの利点でしょう。

翌朝は、島の味をゆっくり楽しむ

翌朝は、オールデイダイニング「THE MA-SANS BEACH HOUSE(ザ・マーサンズ・ビーチハウス)」へ。沖縄の方言で「おいしい」を意味する「まーさん」を店名に掲げ、宮古島の季節の味を気取らずに楽しめるレストランです。

朝食はビュッフェを中心に、島の食材を生かした料理のほか、高温の炭火オーブンで焼き上げるアグー豚のローストや県産ハーブチキンのカービングなども用意されています。

島の食材を生かした朝食を楽しめる「THE MA-SANS BEACH HOUSE」

ヒルトン・オナーズのゴールドステータスでは、宿泊時の朝食が2名分無料になります。リゾートホテルで毎朝朝食を取る人や、2人で宿泊する機会が多い人ほど、金額面のメリットを実感しやすい特典です。(※米国外の対象ホテルでは朝食を利用可能。米国内の対象ホテルでは朝食に代わり、飲食クレジットが提供される。朝食代の全てがカバーされない場合があり。特典内容はホテル、ブランドおよび地域により異なる)

一方、ホテルでは朝食を取らず、島内の飲食店を巡りたい人もいるでしょう。朝食無料という特典だけでカードの価値を判断するのではなく、自分の旅行スタイルと合っているかを考える必要があります。

朝食後は、隣接する「ヒルトン沖縄宮古島リゾート」のプールやレストランへ足を延ばすことも可能です。「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」の宿泊者は、同ホテルの一部施設を利用できます。

ホテルの外で、宮古島のものづくりに触れる

ホテルに隣接する複合商業施設「Yard miyakojima」も、滞在中に立ち寄れる場所の一つです。

「Laboratorio Arcadia」では、宮古島の自然や文化から着想を得たやちむん(焼き物)づくりを体験できます。洞窟を思わせる空間で、島の土や色彩を取り入れながら作る器は、完成品を購入するのとは異なる旅の記念になります。

施設内には、宮古島発のコーヒーショップ「DOUG’S COFFEE」や、島の自然とカルチャーをテーマにしたクラフトビールを醸造する「MUEH Brewing」もあります。

さらに島内へ足を延ばし、昔ながらの琉球瓦の古民家で、ゆし豆腐を使った宮古そばが味わえる「島とうふ 春おばぁ食堂」を訪れるのもよいでしょう。

ホテルの中だけで過ごすのではなく、気になる店や体験を選んで島内へ出かける。こうした余白のある旅程を組みやすいことも、ホテルを拠点にする宮古島旅行の魅力です。

カード特典は、リゾート滞在でどこまで役立つ？

ここまで紹介した滞在のうち、ヒルトン アメックスの保有者が利用できる主な特典は、ゴールドステータスによる2名分の朝食無料や、空室状況に応じた客室アップグレード、対象レストランでの割引などです。

また、ヒルトンのホテルではカード利用100円につき3ポイント、ホテル以外のさまざまな支払いでは100円につき2ポイントが貯まります(※一部加盟店では200円につき2ポイント加算、またはポイント加算対象外となる場合がある)。宿泊だけでなく、移動や食事、買い物などの支払いでも、次回以降の宿泊に利用できるポイントを貯められる仕組みです。

さらに、所定の年間カード利用額を達成し、カードを継続すると、国内外のヒルトングループのホテルで利用できるウィークエンド無料宿泊特典が用意されています。対象となるのは、金曜、土曜または日曜の夜のいずれか1泊です。

ただし、客室アップグレードは当日の空室状況に左右されます。レストラン割引や無料宿泊特典にも、対象施設、期間、年間カード利用額などの条件があります。カードを保有すれば、無条件ですべての宿泊費や滞在費が安くなるわけではありません。

ヒルトン アメックスの特典を活用すれば、ホテルで過ごす時間も旅の主役になる

ヒルトンのホテルを継続的に利用する人や、ホテル内で朝食やディナーを楽しむことが多い人なら、特典を活用できる場面は多くなります。一方、年に数回しかホテルを利用しない人や、旅行中はホテルの外で過ごすことが多い人は、年会費と実際に利用できる特典を比較して判断したいところです。

宮古島での滞在を例にすると、ヒルトン アメックスは旅の内容を大きく変えるというより、朝食や客室、食事など、ホテルで過ごす時間の選択肢を広げるカードと捉えるのが実態に近そうです。

行き先やポイント還元率だけでなく、自分が旅先でどのような時間を過ごしたいのか。その過ごし方と特典が合っているかを確認することが、カードを選ぶうえで重要になるでしょう。

※本記事に記載した特典やサービスは2026年9月時点の情報です。適用条件、対象施設、提供期間などは変更される場合があります。詳細はアメリカン・エキスプレスおよびヒルトン・オナーズの公式サイトをご確認ください。