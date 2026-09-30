コナカが展開する「SUIT SELECT(スーツセレクト)」は、「WIDE PANTS SUIT(ワイドパンツスーツ)」のパターンオーダー『WIDE PANTS SUIT ORDER(ワイドパンツスーツオーダー)』を10月1日より全国の店舗にて受注開始する。

『WIDE PANTS SUIT ORDER』

「WIDE PANTS SUIT」は、2025年10月に発売されたシリーズ。大反響を呼んでいる一方で、「自分の体型にもっとフィットさせたい」、「違う生地で仕立てたい」という声も多く寄せられていた。

その想いに応えるべく、独自の「AI SPEED ORDER」に「WIDE PANTS SUIT」専用の型紙を導入し、パンツのシルエット、ジャケットのサイズ、豊富な生地バリエーション、そしてこだわりのディテールまで、自由にオーダーできるシステムが完成。

「凛とした美しさ」をコンセプトに、既製服で追求した黄金比の美しいバランスはそのままに、生地・サイズ・ディテールまでこだわり抜いた“自分だけの理想のシルエット”を届けることができる。

『WIDE PANTS SUIT ORDER』 には、4つの特長がある。1つ目は、 選べる4つの裾幅と、待望のAB体(コンフォートサイズ)対応。理想のフォルムを追求できるように、パンツの裾幅は4つの選択肢が登場している。また、ジャケット・パンツともに全サイズでAB体(コンフォートサイズ)を展開し、既製服ではサイズが合わなかった人も美しいワイドシルエットを完璧なフィッティングで体感できる。(① STRAIGHT WIDE（裾幅 20cm）：上品な佇まいの大人のワイド、② MEDIUM WIDE(裾幅 23cm)：トレンドを纏う、洗練されたワイド、③ LARGE WIDE(裾幅 26cm)：個性を際立たせる、モードなワイド、④ LIMITLESS WIDE（裾幅 29cm）：シルエットの限界を極めた究極のワイド)

2つ目の特徴は、厳選された数量限定の生地を常時150種類以上ラインナップ。「4S SUSTAINABLE」などの高機能素材から、ビジュアル着用生地である「BISHU FABRIC(尾州織物)」、さらに「REDA」「Cloth Ermenegildo Zegna」などの最高級インポート生地まで、自身のスタイルに合わせて選択できる。

3つ目は、最速10日間～お渡しが可能という点。通常1ヶ月以上を要するオーダースーツの納期が大幅に短縮する。限定生地であれば「最速10日間」、その他の生地でも国内縫製なら「最速2週間〜」(海外縫製は最速3週間〜)という圧倒的なスピードで届ける。(納期は時期や生地、縫製工場等により変動する場合がある。)

4つ目は、こだわりのディテール。ボタンや裏地はもちろん、ジャケットの襟型(ピークドラペル/ノッチドラペル)、ポケットの仕様、さらにはワイドパンツの着こなしを格上げする「クラシックアジャスター」まで、細部まで自分らしいカスタマイズが可能になる。

価格は、オーダースーツ4万2,900円から。選ぶ生地やオプションにより価格は異なる。サイズはジャケットとパンツともに、S 〜 LLの展開。10月1日より全国の店舗にて受注を開始する。

裾幅やサイズ、生地、ディテールまで自分好みに選べる今回のオーダーサービス。トレンドのワイドシルエットを取り入れたいものの、既製品ではサイズ感が難しかった人にとっても、新たな選択肢になりそうだ。