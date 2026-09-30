PORTERは10月2日、コペンハーゲン発のサイクリングウェアブランド「Pas Normal Studios(パス・ノーマル・スタジオ)」とのコラボレーションアイテムを発売する。日常使いのバッグから自転車に取り付けられるアイテムまで、全6型を展開する。

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日常使いから自転車への取り付けまで、全6型を展開

Pas Normal Studiosは、革新的なデザインを通じて、美しさと機能性を兼ね備えたウェアを展開するブランド。本格的なサイクリングから、アフターライドのカフェでのひとときまで、さまざまなシーンに対応するベーシックかつ洗練されたスタイルを特徴としている。

今回のコレクションでは、PORTERが大切にするものづくりへのこだわりや素材使いと、Pas Normal Studiosが追求する先進的な美意識やディテールを融合。サイクリストのニーズに寄り添ったラインアップを展開する。

アイテムは「BACKPACK」(99,000円)、「TOTE BAG」(60,500円)、「FRAME BAG」(38,500円)、「HANDLEBAR BAG」(33,000円)、「SADDLE BAG」(22,000円)、「COIN CASE」(22,000円)の全6型。価格はいずれも税込。全型に、両ブランドのロゴを配したオリジナル巾着が付属する。

Pas Normal Studios共同創業者／クリエイティブディレクターのKarl-Oskar Olsen氏は、次のようにコメントしている。

「このコレクションは、触感と使いやすさを起点に開発しました。いずれのプロダクトにおいても、私たちは常にサイクリストの視点からものづくりをスタートしています。そうしたアイデアやコンセプトを具現化するにあたり、PORTERのような専門性を持つパートナーと協働できることを光栄に思います。」

10月2日発売、オンラインストアは正午頃から

販売店舗は、PORTER flagship store、PORTER、PORTER STAND、KURA CHIKA by PORTER(渋谷・福岡・横浜)、POTR(札幌・名古屋)、CLOAKROOM by PORTER(梅田)、KURA CHIKA by PORTER HONGKONG(HYSAN PLACE)、KURA CHIKA by PORTER TAIWAN(TAIPEI・TAICHUNG ESLITE PARK LANE)、PORTER KOREA(ITAEWON・APGUJEONG)、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア。

吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは、10月2日の正午頃から発売する。完全数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。

日常使いのバッグから自転車に取り付けられるアイテムまでそろう今回のコレクション。サイクリング中も街でも使えるバッグを探している人は、チェックしてみてはいかがだろうか。