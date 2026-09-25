フェラーリ初の電気自動車(EV)「ルーチェ」(LUCE)については、いろいろな意見を見聞きした。自分の知りえた範囲では、まさに賛否両論といった感じだ。フェラーリCEOの受け止めは? 「Ferrari Festival Tokyo 2026」開催に先立つプレスプレビューで聞いてきた。

実物を見ると…

フェラーリ・ジャパンが「Ferrari Festival Tokyo 2026」を開催する。場所は東京・六本木の東京ミッドタウン。期間は2026年9月26日～10月4日だ。

会場には1980年代を象徴するスーパーカー「F40」などの歴史的名車や現行モデルの「12チリンドリ」、スクーデリア・フェラーリが2026年を戦うF1マシン「SF-26」など17台が並ぶ。一般公開エリアの一部は事前予約制(無料)だが、クルマが並んでいるのは屋外の「ガーデンエリア」なので、会場外からでもフェラーリ各モデルのとんでもない存在感を感じることはできるはず。ただし、ルーチェは「ご招待のお客様限定」だそうなので、ふらりと行っても見ることは難しい。

さて、日本におけるルーチェの評判はどうなのか。プレスプレビューに登壇したフェラーリのベネデット・ヴィーニャ(Benedetto Vigna)CEOによれば、日本では「SNSでポジティブな反応が得られています。イタリアでは、必ずしもそうではありませんが」とのこと。日本には「未来をあまり恐れない」顧客が多く、期待値も大きいようだ、というのがCEOの見立てである。

フェラーリのマーケティング部門を率いるエマヌエレ・カランド(Emanuele Carando)さんによれば、ルーチェはフェラーリ初のEVであり、フェラーリ初の5シーターでもある。全ての車輪にモーターを備えるルーチェは、同社のポートフォリオで「最もアジャイルなクルマ」であるという。

フェラーリ・ジャパンのドナート・ロマニエッロ(Donato Romaniello)社長が明かしたところによると、日本のディーラーではすでに、一部の顧客が対象だと思われるが、ルーチェを披露したそうだ。披露する前は「さまざまな意見」があったものの、実物を見た顧客からは「ポジティブな」リアクションが得られたとの話だった。

ヴィーニャCEOによれば、フェラーリというのは「スーパーマーケットに買い物に行く」ために買うクルマではなく、「夢をかなえる」ために買うクルマであるとのこと。ルーチェに乗ったらどんな夢が見られるのだろうか。そもそも、乗る機会が訪れることはなさそうな気もするのだが、とにかく楽しみだ。

【写真】「Ferrari Festival Tokyo 2026」の展示車両

【写真】フェラーリ「ルーチェ」