東大生は、特別に記憶力がいいから難しい入試を突破できるのでしょうか。著者が注目するのは、覚えた知識をそのまま取り出すのではなく、別の知識と関連付け、状況に応じて使いこなす力です。

東大入試でも問われるという「知識を動かす力」は、どのような訓練で身につくのでしょうか。『地頭力の正体』（西岡壱誠 著、中山芳一 監修／東洋経済新報社）から抜粋してご紹介します。

東大受験生がやっている「知識を動かす訓練」

僕は東大生の優れているところは、「動的知識」を使いこなせるということだと思います。

決して、クイズ番組で答えが出せるというところに「すごさ」があるわけではないと思うのです。

東大入試という「地頭を問う」入試形式は、そっくりそのまま動的知識の有無を測る試験だと言えます。

たとえば、東京大学の世界史の入試問題が一番わかりやすいので参照させてください。

第1問

ローマ帝国の覇権下におかれていた古代地中海世界は、諸民族の大移動を契機として、大きな社会的変動を経験した。

その際、新しく軍事的覇権を手にした征服者と被征服者との間、あるいは生き延びたローマ帝国と周辺勢力との間には、宗教をめぐるさまざまな葛藤が生じ、それが政権の交替や特定地域の帰属関係の変動につながることもあった。それらの摩擦を経ながら、かつてローマの覇権のもとに統合されていた地中海世界には現在にもその刻印を色濃く残す、3つの文化圏が並存するようになっていった。

以上のことを踏まえ、5世紀から9世紀にかけての地中海世界において3つの文化圏が成立していった過程を、宗教の問題に着目しながら、次の7つの語句をそれぞれ必ず一度は用い、600字以内で記述しなさい。

[ギリシア語] [聖像画(イコン)] [グレゴリウス1世] [クローヴィス] [ジズヤ] [バルカン半島] [マワーリー]

〈2006年東京大学世界史入試問題より抜粋。一部改変〉



このように、一定のキーワードが与えられた上で、特定のテーマについて論じなさい、という形式の問題がほぼ毎年出題されています。

キーワードを単に羅列するだけでは不十分で、それぞれの言葉の意味を正確に理解し、相互の関係性を説明し、歴史的な流れの中で位置づけながら、1つの論理的なストーリーとして組み立てなければなりません。

それも、7つのバラバラのキーワードの使い方を悩まなければならないのが難しいポイントです。

「グレゴリウス1世はこんな人物だった」というのがいくら頭の中に入っていたところで、この問題は解けません。

「グレゴリウス1世ってこの文脈だとどう使うんだ?」「宗教と関連させるから、西ヨーロッパのカトリック文化圏の確立に関わる人物という扱いで書けばいいのかな?」というように、キーワードを膨らませて考えていく必要があります。

こうした「どう関係する?」という問いに答えながら、1つの知識を縦横無尽に「動かして」いく。これが東大入試で求められる力です。

そしてその問題に対応するために、東大受験生は、知識を「動かす」訓練を徹底的に積んでいます。だからこそ、東大生の頭の中の知識は「動的」になっていくのです。

わかりやすいので世界史で説明しましたが、他の科目も同様です。

数学では、公式を単に暗記するのではなく、「なぜその公式が成り立つのか?」を証明したり、その公式を応用して見たこともない新しい問題を解く力が求められます。

英語では、1つの単語や文法を知っているだけでは不十分で、1つの英単語と関連付けられる英単語にどのような種類があるかを、「類義語」や「反対語」といった括りではなく広く理解することが求められます。

つまり、東大入試のすべての科目が、「静的知識」ではなく「動的知識」を問う設計になっているのです。

ぶっちゃけ、「この条約は何年何月何日に締結されましたか?」という問題であれば、勉強したばかりの高校生であっても答えられないことはないと思います。

確かに難しいとはいえ、訓練すれば誰でもある程度はできるようになりますよね。ですが、東大の入試問題は解けません。

キーワードが与えられて、そのキーワードをいかに関連付けるかが問われるからです。

東大生は先ほどお話しした「10個の関連付け問題」が得意で、どんな単語を言っても10個つなげて違う言葉に変換することができてしまいます。

僕は今まで200～300人じゃ足りないくらいの東大生と話してきていますが、どんな科目であっても、どんなキーワードであっても、できない人はほぼ見かけたことがありません。 これは彼らが「特別に記憶力がいい」からではないと思います。知識を常に「動かす」訓練を積んできたからです。