自動車免許を取得したら、まず、どんなクルマに乗るのか。事情は人それぞれ、選択肢は十人十色だと思うが、どうせなら、乗って楽しいスポーツカーを検討してみてもらいたい。トヨタ「GR86」は、デビューから間もない若手ドライバーにオススメできるクルマなのか。最新モデルに試乗した。

「86」(AEではなく現代の)は2012年にデビューしたトヨタのFRスポーツカーだ。2021年のフルモデルチェンジで「GR86」に車名が変わった。姉妹車であるスバル「BRZ」とベースを共有するコンパクトな2＋2ボディに、少しだけパワフルになった水平対向エンジンと扱いやすいトランスミッションを組み合わせる。

このクルマ、バリバリの走り屋さんやレース志向のアマチュアドライバーさんだけでなく、クルマデビューを果たしたばかりの若いドライバーさんにも、意外にフィットするのでは? そんな思いを抱きながら、一部改良が施されたGR86の2026年モデルに乗ってみた。

FRスポーツへの丁寧な改良

軽快なハンドリングと高い運動性能というFRスポーツカーらしい魅力を我々に伝え続けてくれているGR86。2021年のデビュー以来、出荷台数は累計で約11万台に到達。世界各国の幅広い世代がGR86の走りを楽しんでいる。GR専用車種の中で、最も多くのユーザーに愛されているクルマだ。

規模の大小はあれど、年次改良が毎年のように行われており、常に最新の走りと安全性が享受できるのもGR86の特徴。例えば2023年には、MT(マニュアルトランスミッション)車に運転支援システム「アイサイト」が標準化されたり、brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキやSACH(ZF)アブソーバーが設定されたり、電子スロットル出力特性が変更されたりといった改良が加えられた。2024年にはアブソーバー減衰特性やEPS特性の改良、ブリッピング操作のためのエンジントルク特性の変更を実施。デビュー後も進化が続いている。

2024年モデル

2024年モデル

2026年モデルでは、スロットルコントロール、電動パワステ、シフトの操作性がさらに作り込まれ、「アイサイト」は2眼から3眼カメラへと広角化。「RZ」グレードで「ブラック×レッド」内装を選べるようになった。また、2017年から半年間、「トヨタ86」に期間限定で設定されていた人気外板色「ソリッドグレー」が復活するなど、新たな魅力が追加されている。

2026年モデル

改良点を試乗で確認

試乗したのは26年式の6速MT「RZ」グレードで、外板色は復活のソリッドグレーだ。

インテリアはブラックで、各パーツやスイッチ類が鋳物ブラックで塗装されているため、視界の中でピカピカと反射しづらく、運転に集中できるのがとてもいい。

フロントに搭載する「SUBARU」のロゴ入り2.4L水平対向4気筒DOHCエンジンは、235PS/7,000rpm、250Nm/3,700rpmを発生。シャープかつトルキーで、低重心の扱いやすい性格が自慢のパワートレインだ。

ゴムのディンプルが埋め込まれた3ペダルの配置が適切なので、上手な人ならヒール&トゥが難なくこなせるはず。一方でクラッチペダルの踏力は重すぎず軽すぎずといった具合で、ミートポイントがわかりやすい。教習所のMT車で免許を取得したばかりのドライバーでも、すぐに慣れるはずだ。

26年式では、限界域でのコーナー進入をよりスムーズかつストレスなく実現するため、シフトインターロックの面取りを約0.5mm拡大。5速から4速へのシフトダウン時の操作性が高まっているという。

(あくまで通常スピードの範囲内で)走行中に5速→4速のシフトダウンを試してみると、手首の捻りだけで、引っ掛かりがなくスムーズにレバーが移動してくれた。サーキットなどでのハイスピード走行時でも、減速からターンインまでの流れがスムーズに行えそうだ。

3速あたりのコーナリングでアクセルを踏み込んだ時(この日は雨で路面が濡れていた)、お尻が外に出たがるようにムズムズしながら曲がっていく感覚もちょっと楽しいのだ。

車中泊も可能? 便利に使えるクルマなのか

実は筆者は免許を取得してからもうすぐ50年で、最初に乗ったのは三菱自動車工業の「ランサーセレステ1400SR」というコンパクトな2ドアクーペだった(本当はセリカLBが欲しかったのだが)。当時は、こんなコンパクトなクルマに2カップル乗車でスキーに行ったり、ロングドライブをこなしたりと大活躍したものだ。

そう、小さなスポーツカーでも使い方を工夫するだけで(それを考えるのが楽しい)、いろんな用途に使えるのだ。

GRも、そんな使い道を探っているらしい。試乗会場にはリアシートを畳んで長さ195cmのエアベッドを載せた車中泊仕様や、ゴルフバッグ2セットを詰め込んだレジャー仕様のGR86が展示してあった。

最初の1台として選ぶには価格も重要。試乗した6MTのRZグレードは351.8万円で、かなり手の届きやすい位置にあると思う。

さらに、近年重要視されているリセールバリューについても、GR86はなかなか強力。装備が充実しているRZグレードは流通量が多く、相場を引っ張っているという。走りを重視するユーザーからの指名買いが多いため、AT車よりMT車の方が高く評価される傾向にあるらしい。日本製のスポーツモデルは海外で人気が高いので、そうした輸出需要も価格を押し上げている要因なのだとか。

まあ、そんな話があろうがなかろうが、とにかく走りが楽しいのがGR86だ。若い人にぜひ乗っていただきたいのである。

【フォトギャラリー】GR86の2026年モデル