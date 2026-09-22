三菱自動車工業が復活させたクロスカントリーSUVの新型「パジェロ」を肉眼で確認してきた。デザインを読み解くと、このクルマが「昭和」と「令和」の融合を体現した1台であることが分かってくる。

新型「パジェロ」の写真を一気に見る

三菱自動車が5代目パジェロに込めたもの

三菱自動車は9月2日、ブランドを象徴するクロスカントリーSUVとして復活させた新型「パジェロ」を世界初披露した。このクルマが三菱自動車の新たなフラッグシップモデルとなる。

パジェロのデビューは1982年で、新型は通算5代目。先代の「ファイナルエディション」が日本で発売となったのは2019年なので、7年ぶりの復活ということになる。

「パジェロ」歴代モデルと「J11デリバリ・ワゴン」の写真を一気に見る

初代や2代目が使っていたラダーフレームやリジッドアクスルのリアサスペンションを復活させ、パワーユニットはハイブリッドではなく、2.4リッター直列4気筒ディーゼルターボに8速ATと組み合わせるなど、想像以上に本格的なクロスカントリーSUVとしての成り立ちだ。

当初はピックアップ「トライトン」のSUV版という噂もあったが、ボディサイズは全長4,920mm、全幅1,925mm、全高1,910mmとトライトンよりは小柄。それでいて、キャビンは3列シート7人乗りとなっている。

注目のスタイリングは、発表会で代表執行役社長兼COOの岸浦恵介氏が「歴代モデルのフィロソフィーを継承しながら、新たなアイデンティティも採り入れた」と説明していた通りだった。

SUVがここまで多くなった中で、本物を求めるユーザーの気持ちに応えつつ、過去に寄りすぎることなく、今の三菱自動車のフラッグシップにふさわしい、先進的で上質、かつ存在感のある姿になっていた。

モダンなフォルムの中に過去の特徴を盛り込む

発表会に登壇したデザイン本部 プログラム・デザイン・ダイレクター 吉峰典彦氏のプレゼンで興味深かったのは、初代から5代目となる新型まで、歴代モデルのシルエットを並べて見せ、初代パジェロのシルエットを新型のシルエットへと重ね合わせていったことだ。

水平基調のスタイリングやスクエアなキャビン、縦置きエンジン後輪駆動ベースならではの伸びやかなノーズ、ロールバーを思わせるピラーといった基本的な特徴が、世代を超えて受け継がれていることが直感的に理解できた。

フロントマスクについては、日本の武道に通じる冷静沈着さのなかに、T字型のライトシグネチャーを組み込んだ。最近の三菱車が取り入れてきた「ダイナミックシールド」は、ライトまわりのキャラクターラインで表現している。

歴代パジェロとはかなり趣の異なる顔つきだが、冷静かつ斬新なその風貌は、海外で「日本らしい」と評価されそうな気がした。しかも、パジェロのアイデンティティもしっかり盛り込んである。高く奥まった位置に置かれたヘッドライトだ。

初代のヘッドライトがこの位置にあったのは、ブッシュなどからライトを守るという実用的な理由からだった。新型はこの特徴的なレイアウトを現代的に解釈したものとなる。

グリルにはハニカムと横スリットの2種類を用意する。グレードによって使い分けるようだ。興味深かったのは会場に展示された用品装着車で、後付け感がなくサマになっていたのはさすがだし、フロントフェンダー後方の三角パネルは、シュノーケルを取り付ける場所であることもわかった。

豪州仕様の用品装着車

センターの3連メーターがデジタルで復活

インテリアは、とにかく上質感が際立つ。「アウトランダーPHEV」も現行型で内装の上質さがジャンプアップしたが、新型パジェロはそれ以上だ。ドアトリムのS字ステッチなど、手作業で仕立てられたような部分も発見できる。さすがフラッグシップだと思った。

それでいて、昔ながらの豪華絢爛ではなく、モダンでクールでもある。思えば初代パジェロのインテリアもそうだった。

水平基調のインパネや助手席側に備えられたグリップなど、初代から継承しているディテールもある。メーターとセンターをつなげた横長のディスプレイは今風だが、センターには初代の特徴だった3連メーターを映し出すこともできる。昔を知る人は、これだけで引き込まれそうだ。

車内は外から見ても広そうだが、実際にも2列目シートは150mmの前後スライドが可能で、3列目にも平均的な体型の日本人の大人なら座ることができる。

令和のSUVにふさわしい先進性や上質感を備えつつ、昭和のパジェロの特徴だったディテールを随所に織り込んだデザインは、数あるSUVの中でもなかなかの力作ということができる。この姿が街や山でどう映えるか、楽しみに待ちたい。