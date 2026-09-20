「911」はポルシェを代表するスポーツカーだ。最新型は「992.2世代」と呼ばれている。この超有名なクルマをあえて「素」のグレードで、しかもマニュアルトランスミッション(MT)で運転してみると、クルマ好きにとって至高の贅沢を味わうことができた。

911は選びがいがあるクルマ?

911には種類がたくさんある。初心者の方は、どれを選んだらいいのか迷うかもしれない。

992.2世代の911でいえば、まずはフラッグシップの「911ターボS」がある。搭載するのは最高出力711PSを発生する3.6L水平対向6気筒ツインターボエンジン。トランスミッションは8速PDKの4WDで、「T-Hybrid」システム搭載のマイルドハイブリッド車(MHEV)となる。価格は3,635万円からだ。

お次はモータースポーツ直系の「911GT3/GT3ツーリングパッケージ」。510PSを発生する4.0L水平対向自然吸気6気筒に7速PDKor6速MTを組み合わせたRWD(後輪駆動)で、価格は約2,921万円からだ。

T-Hybridシステム搭載の「911カレラGTS/4GTS/タルガ4GTS」は、541PSを発生する3.6L水平対向6気筒シングル電動ターボ＋モーターに8速PDKの組み合わせ。駆動方式はRWDと4WDがあり、価格は約2,396万円からとなる。

最後は純ガソリンの3.0L水平対向6気筒ツインターボエンジンを搭載するベース～ミドルレンジの「911カレラS」(480PS、8速PDK、RWD、2,278万円～)、「911カレラT」(394PS、6速MT、RWD、2,004万円～)、「911カレラ」(394PS、8速PDK、RWD、1,884万円～)だ。

カブリオレなどを入れると、組み合わせはさらに多くなる。

同じ911とはいえ、これだけ多彩な組み合わせがあるということは、それだけ多種多様なモデルを求めるオーナーが世界中に数多くいるということだ。当たり前ではあるが、ポルシェにとっても本当のドル箱モデルであるといえる。

これだけ選びがいのある911にあって、何が最も贅沢な選択になるのだろう。そんな疑問のひとつの答えとなるのが、今回乗った「911カレラT」の6MTモデルなのではなかろうか。

911Tとは?

ポルシェ911の「T」モデルといえば、1960年代に登場した初代「911T」を思い浮かべる方も多かろう。エントリーモデルとしての役目だけでなく、レース参戦のためのホモロゲーション獲得を目指し、極限まで無駄を削ぎ落とした「走る歓びに特化したピュアスポーツ軽量車」としての使命を背負ったクルマで、当時は大注目を浴びたモデルだった。

試乗した992.2世代の911Tも、ガラスの薄型化や防音材の削減、2シーターでリアシートなし(無償オプションで追加可能)など、さまざまな要素を削って徹底的な軽量化が図られている。7速から6速へと改良されたMTは、単体でPDKより20kgも軽いそうだ。

2シーターでリアシートなし

トランスミッション単体でPDKより約20kg軽い

通常モデルではオプション扱いとなっている車高10mmダウンのPASMスポーツシャシーやスポーツエグゾーストシステム、リアステアリング、ポルシェトルクベクトリングは標準装備。クルマとの一体感が味わえる仕様になっている。ただし、ポルシェは今回の「T」について、「ツーリングのT」であると公式に発表している。

試乗車の車検証によれば、ボディサイズは全長454cm、全幅185cm、全高129cmで、前軸重は560kg、後軸重は950kg、車両重量は1,510kgとなっている。カレラに比べると40kgほど軽い。

RR(リアエンジン・リア駆動)のパワートレインは総排気量2.98Lの水平対向6気筒DOHCツインターボエンジン。最高出力は394PS/6,500rpm、最大トルクは450Nm/2,000～5,000rpmを発生する。タイヤは前245/35ZR20、後305/30ZR21と太くて異径のピレリ「Pゼロ」を装着している。

MTで操る贅沢さを味わう

試乗車のボディカラー「ゲンチアンブルー」は日に当てるとキラキラと輝く色味。インテリアは外板色に合わせたスペシャルパッケージで、ダッシュボードやセンターコンソールのパネル、バケットシートのタータンチェック柄などには同じカラーがあしらわれる。統一感があって美しい仕上がりだ。

さらに嬉しくなるのが、シフトレバーの握り部分だ。ウォールナットの杢を重ねて削り出したオープンポア仕上げになっている。シフト操作のたびに触れる部分がレザーではなくウォールナット材なので、木材表面のざらりとした凹凸や手触りの気持ちよさが何度も味わえる。シートのチェック柄とともに、ナロー時代の911を想起させる絶妙なチョイスだ。

この日は湾岸地帯の空いた道路を中心に走り込んでみたのだが、タコメーターの針が1を超えたあたりから十分に実用的になるトルクフルなフラット6のおかげで、ペダルワークにあまり気を使うことなく、思い通りに走ることができた。クラッチのミートポイントは、意外と手前にある。

その感覚はといえば、アクセルペダルの入力がリンケージを介してボディ後方にあるエンジンに伝わっているはずなのだが、まるで、その距離がないかのようにダイレクト。このところ、最新のオートマチック(AT)車に乗ることが多く、それで十分だと思っていたのだが、やっぱり3ペダル、しかもポルシェのそれは、足裏に伝わるアクセルの踏力と加速力の寸分違わぬ比例度が段違いだ。

ステアリング、シフトレバー、3つのペダルの各部署を担当する自らの手足が上手に働いてこそ、スムーズに走ることができる。速度域が速かろうが遅かろうが、とにかく、この上なく贅沢な時間である。

都内で走らせている分には、一段と低い車高のため、いちいちリフトアップボタンを使ったり、バックミラーに映るワイドなリアフェンダーを擦らないよう気を使ったりする必要はあるのだが、4,000rpmを超えたあたりから車内に満ちてくる「ジャーンッ」という内燃機関らしいフラット6の音や、どっしりとしたリアのグリップを起点に軽い頭がクイックに向きを変えるオン・ザ・レールの軽快感などを味わってしまうと、さしたるネガポイントとも思えなくなるから不思議なものだ。

ステアリング脇のダイヤルでドライブモードを変えられる

試乗車には内装の「スペシャルパッケージ」のほか、「SportDesignパッケージ」「フロントアクスルリフトシステム」「HDマトリックスLEDヘッドライト」「BOSEサラウンドサウンドシステム」「18way電動アダプティブスポーツシート」「ExclusiveDesignフューエルキャップ」など合計419.5万円相当のオプションが奢られていた。トータルの車両価格は2,284.5万円也。911カレラTはベーシックなモデルであるとはいえ、贅沢なドライビング体験を手に入れるには、それなりの投資が必要なのである。

【フォトギャラリー】ポルシェ「911T」