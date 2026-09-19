シトロエンの「C3 エアクロス ハイブリッド」に試乗した。このクルマ、いわゆる「Bセグメント」に属する小型車で、車内のレイアウトは3列シート7人乗り。クルマのタイプは異なるものの、小さいのに大勢で乗れるという意味では、日本で大人気のトヨタ自動車「シエンタ」と比べてみるのも一興だ。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    ステランティスジャパンが2026年7月24日に発売したシトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」(C3 AIRCROSS HYBRID)。欧州では2025年3月に発売済み

7人で乗れるシトロエンの小型SUV

ステランティスジャパンに聞けば、C3 エアクロス ハイブリッドは「Bセグメントで唯一の7人乗りSUV」だ。グレードは「PLUS」(399.9万円)と「MAX」(435万円)の2種類。PLUSは受注生産とのことなので、メインで売っていきたいグレードはMAXということになる。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    「C3 エアクロス ハイブリッド」のパワートレインは1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーター、6速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせた48Vのマイルドハイブリッドシステム。発進時はモーターの力で静かに走り出し、中高速域ではエンジンがしっかりと仕事をする、というのが売り文句だ。市街地の低速走行時には約50％を電動で走行するとされる。乗ってみた感想としては、走り出しの力強さが印象的だった

小さいながら、車内は3列シート7人乗りのレイアウト。3列目まで標準装備の「アドバンストコンフォートシート」は、ふかふかしていて快適な座り心地だった。そこにシトロエンならではのしなやかな足回り「プログレッシブ・ハイドローリック・クッション」が加わるので、乗り心地は良好。今回の試乗では短距離しか走っていないのだが、長距離移動でも疲れにくいという同社の説明にも納得できる。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    純正ナビは付いていなかったが、「Android Auto」もアップル「カープレイ」も使用可能。いわゆる「ACC」が付いていないので、高速道路の長距離移動を「ほぼ自動運転」でこなすことはできない

ここで肝心なポイント、実際のところ3列目は座れる空間なのかどうかに触れておきたい。身長174cmの筆者が座ってみた印象として、スペース的には少し窮屈だったというのが正直なところだ。進行方向に向かって左側の席は、前の席(2列目シート)の下につま先を入れるのが難しく、長く乗っているのは大変そう。右側の席は前席の下につま先が入れられた。3列目には、ボディサイズが小さめな方に乗っていただくのが無難かと思われる。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    3列目シート

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    3列目に乗り込むには、2列目(6：4の分割可倒式)を前に倒して跳ね上げる

7人乗り小型車の王者・シエンタと比べてみる

小さいのに最大7人で乗れるクルマと聞けば、すぐに思い浮かぶのがトヨタ「シエンタ」とホンダ「フリード」だ。こちらは車種がコンパクトミニバンなので、SUVのC3 エアクロス ハイブリッドと比較するのは筋違いかもしれないが、「小さくて多人数乗車ができる」ことを最優先でクルマ選びをしている人がいるのであれば(事実、けっこういると思われるのだが)、C3 エアクロス ハイブリッドを選択肢に入れてみても面白いのではないだろうか。少なくとも、人と「かぶる」ことは少ないはずだ。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    このクルマをお子さんのサッカーチームの送り迎えに使えば、かなり目立てることは間違いありません

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    ハンドルが小さくて(小径で)軽く、運転がしやすい

というわけで、ご参考までに、C3 エアクロス ハイブリッドとシエンタの比較表を作ってみた。C3 エアクロスはメイングレードの「MAX」、シエンタは最上級グレード「Z」(7人乗り)のハイブリッド、2WDを取り上げた。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」とトヨタ「シエンタ」の比較表

こうしてみると、シエンタのコスパの高さは脱帽ものではあるのだが、日々の移動にフレンチテイストを取り入れられるシトロエンの魅力に惹かれた方には、C3 エアクロス ハイブリッドも試してみていただきたいと思った次第だ。

  • シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

    2列目と3列目はスライドさせられないため、両方を倒したとしても床面に途切れのないフルフラットなスペースは作れない(2列目と3列目の間に溝ができる)のだが、その溝をふさぐためのパネルが付いているので、このように床に途切れのない荷室が作れる

  • トヨタ「シエンタ」

    こちらがトヨタ「シエンタ」

【写真】シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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