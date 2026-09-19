シトロエンの「C3 エアクロス ハイブリッド」に試乗した。このクルマ、いわゆる「Bセグメント」に属する小型車で、車内のレイアウトは3列シート7人乗り。クルマのタイプは異なるものの、小さいのに大勢で乗れるという意味では、日本で大人気のトヨタ自動車「シエンタ」と比べてみるのも一興だ。

ステランティスジャパンが2026年7月24日に発売したシトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」(C3 AIRCROSS HYBRID)。欧州では2025年3月に発売済み

7人で乗れるシトロエンの小型SUV

ステランティスジャパンに聞けば、C3 エアクロス ハイブリッドは「Bセグメントで唯一の7人乗りSUV」だ。グレードは「PLUS」(399.9万円)と「MAX」(435万円)の2種類。PLUSは受注生産とのことなので、メインで売っていきたいグレードはMAXということになる。

「C3 エアクロス ハイブリッド」のパワートレインは1.2Lガソリンターボエンジンと電動モーター、6速デュアルクラッチトランスミッションを組み合わせた48Vのマイルドハイブリッドシステム。発進時はモーターの力で静かに走り出し、中高速域ではエンジンがしっかりと仕事をする、というのが売り文句だ。市街地の低速走行時には約50％を電動で走行するとされる。乗ってみた感想としては、走り出しの力強さが印象的だった

小さいながら、車内は3列シート7人乗りのレイアウト。3列目まで標準装備の「アドバンストコンフォートシート」は、ふかふかしていて快適な座り心地だった。そこにシトロエンならではのしなやかな足回り「プログレッシブ・ハイドローリック・クッション」が加わるので、乗り心地は良好。今回の試乗では短距離しか走っていないのだが、長距離移動でも疲れにくいという同社の説明にも納得できる。

ここで肝心なポイント、実際のところ3列目は座れる空間なのかどうかに触れておきたい。身長174cmの筆者が座ってみた印象として、スペース的には少し窮屈だったというのが正直なところだ。進行方向に向かって左側の席は、前の席(2列目シート)の下につま先を入れるのが難しく、長く乗っているのは大変そう。右側の席は前席の下につま先が入れられた。3列目には、ボディサイズが小さめな方に乗っていただくのが無難かと思われる。

3列目シート

7人乗り小型車の王者・シエンタと比べてみる

小さいのに最大7人で乗れるクルマと聞けば、すぐに思い浮かぶのがトヨタ「シエンタ」とホンダ「フリード」だ。こちらは車種がコンパクトミニバンなので、SUVのC3 エアクロス ハイブリッドと比較するのは筋違いかもしれないが、「小さくて多人数乗車ができる」ことを最優先でクルマ選びをしている人がいるのであれば(事実、けっこういると思われるのだが)、C3 エアクロス ハイブリッドを選択肢に入れてみても面白いのではないだろうか。少なくとも、人と「かぶる」ことは少ないはずだ。

というわけで、ご参考までに、C3 エアクロス ハイブリッドとシエンタの比較表を作ってみた。C3 エアクロスはメイングレードの「MAX」、シエンタは最上級グレード「Z」(7人乗り)のハイブリッド、2WDを取り上げた。

こうしてみると、シエンタのコスパの高さは脱帽ものではあるのだが、日々の移動にフレンチテイストを取り入れられるシトロエンの魅力に惹かれた方には、C3 エアクロス ハイブリッドも試してみていただきたいと思った次第だ。

【写真】シトロエン「C3 エアクロス ハイブリッド」