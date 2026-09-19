ついに秋の大型連休。旅行へ繰り出す人も多いシーズンだ。旅先では、異なるタイムゾーンへの移動やアウトドアでの活動など、普段とは違った場面で腕時計が役に立つ。GMTやGPS衛星電波、方位・高度計測など、旅をサポートする機能もさまざま。今回は、旅行や出張、アウトドアで活躍する機能を備えた腕時計3本を紹介する。
セイコー アストロン ネクスター(NEXTER)「HAB001J」
アストロン「HAB001J」(30万8,000円)は、GPS衛星電波修正に対応するソーラーモデル。キャリバー5X63を搭載し、38タイムゾーンのワールドタイムやデュアルタイム、タイムゾーン修正機能を備える。純チタンケースを採用し、10気圧防水にも対応する。
Recommend Point
GPS衛星電波を受信して現在地のタイムゾーンに時刻を修正でき、38タイムゾーンのワールドタイムやデュアルタイムにも対応。海外を移動するときに頼もしい機能を備え、純チタンケースで長時間着けやすいのもポイントだ。
シャープで先進的、セイコー アストロンの最新モデルから過去のラインナップを写真で
チューダー Black Bay 58 GMT「M7939G1A0NRU-0003」
「Black Bay 58 GMT」は、39mmのステンレススチール製ケースを採用したGMTモデル。マニュファクチュール キャリバー MT5450-Uを搭載し、約65時間のパワーリザーブを備える。24時間両方向回転ベゼルにより3つのタイムゾーンを表示でき、200m防水にも対応する。
Recommend Point
現地時刻とホームタイムを同時に確認できるGMT機能を備えた、39mmの機械式時計。24時間両方向回転ベゼルを使った第3時間帯の表示も可能で、200m防水、約65時間のパワーリザーブと、普段使いとしても便利な機能を備えている。エレガントな佇まいはちょっと贅沢な旅行に似合う。
カシオ PRO TREK Climber Line「PRW-B1000B-2JF」
PRO TREK「PRW-B1000B-2JF」(8万9,100円)は、タフソーラーで駆動するアウトドアウオッチ。方位、気圧・高度、温度を計測するトリプルセンサーを搭載する。世界6局の標準電波受信やBluetoothによる時刻自動修正に対応し、10気圧防水も備える。
Recommend Point
方位、気圧・高度、温度を計測するトリプルセンサーを搭載し、スマートフォンとの連携で目的地の方向や距離を確認できるロケーションインジケーターも利用可能。タフソーラー(ソーラー充電システム)や電波受信にも対応し、アウトドアで便利な機能をこの時計1本でまかなえる。
価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ
|モデル
|価格
|ケース径
|防水性能
|ムーブメント
|パワーリザーブ
|セイコー アストロン ネクスター(NEXTER) HAB001J
|30万8,000円
|43.4mm
|10気圧防水
|GPSソーラー キャリバー5X63
|―
|チューダー Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0003
|78万2,100円
|39mm
|200m防水
|機械式自動巻 マニュファクチュール キャリバー MT5450-U
|約65時間
|カシオ PRO TREK Climber Line PRW-B1000B-2JF
|8万9,100円
|45.8mm
|10気圧防水
|ソーラー(タフソーラー)
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