ついに秋の大型連休。旅行へ繰り出す人も多いシーズンだ。旅先では、異なるタイムゾーンへの移動やアウトドアでの活動など、普段とは違った場面で腕時計が役に立つ。GMTやGPS衛星電波、方位・高度計測など、旅をサポートする機能もさまざま。今回は、旅行や出張、アウトドアで活躍する機能を備えた腕時計3本を紹介する。

セイコー アストロン ネクスター(NEXTER)「HAB001J」

アストロン「HAB001J」(30万8,000円)は、GPS衛星電波修正に対応するソーラーモデル。キャリバー5X63を搭載し、38タイムゾーンのワールドタイムやデュアルタイム、タイムゾーン修正機能を備える。純チタンケースを採用し、10気圧防水にも対応する。

Recommend Point

GPS衛星電波を受信して現在地のタイムゾーンに時刻を修正でき、38タイムゾーンのワールドタイムやデュアルタイムにも対応。海外を移動するときに頼もしい機能を備え、純チタンケースで長時間着けやすいのもポイントだ。

シャープで先進的、セイコー アストロンの最新モデルから過去のラインナップを写真で

チューダー Black Bay 58 GMT「M7939G1A0NRU-0003」

「Black Bay 58 GMT」は、39mmのステンレススチール製ケースを採用したGMTモデル。マニュファクチュール キャリバー MT5450-Uを搭載し、約65時間のパワーリザーブを備える。24時間両方向回転ベゼルにより3つのタイムゾーンを表示でき、200m防水にも対応する。

Recommend Point

現地時刻とホームタイムを同時に確認できるGMT機能を備えた、39mmの機械式時計。24時間両方向回転ベゼルを使った第3時間帯の表示も可能で、200m防水、約65時間のパワーリザーブと、普段使いとしても便利な機能を備えている。エレガントな佇まいはちょっと贅沢な旅行に似合う。

旅気分を誘うレトロな佇まい、チューダーの腕時計をチェック

カシオ PRO TREK Climber Line「PRW-B1000B-2JF」

PRO TREK「PRW-B1000B-2JF」(8万9,100円)は、タフソーラーで駆動するアウトドアウオッチ。方位、気圧・高度、温度を計測するトリプルセンサーを搭載する。世界6局の標準電波受信やBluetoothによる時刻自動修正に対応し、10気圧防水も備える。

Recommend Point

方位、気圧・高度、温度を計測するトリプルセンサーを搭載し、スマートフォンとの連携で目的地の方向や距離を確認できるロケーションインジケーターも利用可能。タフソーラー(ソーラー充電システム)や電波受信にも対応し、アウトドアで便利な機能をこの時計1本でまかなえる。

価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ セイコー アストロン ネクスター(NEXTER) HAB001J 30万8,000円 43.4mm 10気圧防水 GPSソーラー キャリバー5X63 ― チューダー Black Bay 58 GMT M7939G1A0NRU-0003 78万2,100円 39mm 200m防水 機械式自動巻 マニュファクチュール キャリバー MT5450-U 約65時間 カシオ PRO TREK Climber Line PRW-B1000B-2JF 8万9,100円 45.8mm 10気圧防水 ソーラー(タフソーラー) ―