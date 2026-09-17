大東建託は、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜神奈川県版＞」と「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜神奈川県版＞」を9月2日に発表した。調査は、神奈川県居住の20歳以上の男女63,776名を対象に、2022年～2026年の5年分の回答をもとに集計したもの。

各ランキングTOP3

「街の幸福度(自治体)」トップは、5年連続で「三浦郡葉山町」で、唯一偏差値70台の高い評価を得ている。同地区は「住み続けたい街」「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも1位に。

次いで2位は3年連続で「逗子市」、3位は4年連続で「横浜市青葉区」が続いた。 トップ10内では、昨年18位から大きく順位を上げた「足柄上郡大井町」が10位にランクインしている。

街の幸福度(駅)トップは、6年連続で「みなとみらい」が1位に。唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ている。

2位は同率で、藤沢市に位置する「片瀬江ノ島」(3年連続)と横浜市中区に位置する「馬車道」(昨年5位)が続いた。

トップ10内では、昨年46位から大きく順位を上げた「北茅ヶ崎」が9位にランクイン。そのほか、7位北鎌倉(昨年14位)、10位元町・中華街(昨年13位)も昨年より順位を上げてトップ10入りしている。

住み続けたい街(自治体)は、「三浦郡葉山町」が唯一偏差値70台の高い評価を得て、6年連続で1位に輝いた。

2位は5年連続で「鎌倉市」、3位は4年連続で「逗子市」がランクイン。トップ10をみると、「街に誇りがある」「街に愛着がある」でも上位に入っている自治体が多く見られる。「住み続けたい」という気持ちは、街に対する誇りや愛着と関係している傾向がうかがえる。

住み続けたい街(駅)については、藤沢市に位置する「鵠沼海岸」が、昨年3位から順位を上げて1位に。

2位は2年連続で「横須賀」、3位は横浜市西区に位置する「みなとみらい」で、昨年8位から順位を上げてトップ3入りしている。

トップ10内で初登場の駅は、5位タイの横浜市金沢区に位置する「並木中央」で、昨年は累計回答数が30名未満でランキング集計対象外だった。そのほか、4位「北鎌倉」(昨年20位)、5位タイ「鳥浜」(昨年13位)、7位「元町・中華街」(昨年11位)、10位「鎌倉」(昨年14位)が、昨年から順位を上げてトップ10入りしている。

葉山町は「幸福度」に加え、「住み続けたい」「誇りがある」「愛着がある」でも1位となった。長く暮らす街を選ぶなら、交通利便性や住宅価格だけでなく、実際に住む人の「この街に住み続けたい」という評価にも注目してみると、新たな街の魅力が見えてくるかもしれない。