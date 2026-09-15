2026年9月2日の衝撃的なワールドプレミアで復活を果たした三菱自動車工業の新型「パジェロ」は、同セグメントで絶大な人気を誇るトヨタ自動車「ランドクルーザー250」のライバルとなり得るのか。2台をサイズとデザインで比べてみたい。

よく似た両者のサイズ感

まずはボディサイズ(全長×全幅×全高×ホイールベース)を押さえておこう。新型パジェロは4,920mm×1,925mm×1,910mm×2,870mm。ランクル250は4,925mm×1,980mm×1,935mm×2,850mmだ。

新型パジェロの写真を一気に見る

ランドクルーザー250の写真を一気に見る

数値を見ると、全長、全高、ホイールベースの差は少なく、ほぼ誤差の範囲だと言えるかもしれない。大きく違うのが全幅だ。パジェロの方が55mmも幅が狭い。細い道路の多い日本での取り回しを考えると、ここは結構な差がつくポイントになりそうだ。

日本での取り回しという観点では、最小回転半径の違いも見逃せない。パジェロは5.8ｍ、ランクル250は6.0ｍだ。幅が狭く回転半径も小さなパジェロは、さまざまな場面で重宝されるだろう。

次に、悪路走破性を表す最低地上高×アプローチアングル×ランプブレークオーバーアングル×デパーチャーアングルを確認してみる。新型パジェロは230mm×30.4度×22.6度×25.8度、ランクル250は225mm×30度×23度×23度とほぼ互角だ。どちらも本格クロカンモデルらしい性能を持ち合わせている。

タイヤはパジェロが255/55R20のTOYO「オープンカントリーH/T」、ランクル250がワンサイズ大きな265/60R20のダンロップ「グランドトレックPT22」(発売当時)を装着していた。スペアタイヤをボディ下に収めるのはどちらも同じだ。

デザインファクターもよく似ている

新型パジェロのデザインコンセプトは「グランドカリスマ-泰然自若-」。従来のクロスカントリー車としての価値を継承しつつ、モダンさとエクスプローラー性を融合した「独創進化」を果たしているとの説明だ。デザインフィロソフィーは「格」「鍛」「純」の3つの漢字で表すことができるという。

それが最も顕著に表れているのが、「剣道マスク」と呼ばれている力強いフロントフェイスだ。両サイドのT字型デイライトの間に取り付けられた6本の横桟グリルは、剣道の防具を思い起こさせる意匠。日本のデザインスタジオが提案したデザインであることが一目でわかる。

フロントグリルは横桟タイプとハニカムタイプの2種類を用意する。プロジェクターヘッドライトは障害物との接触を避けるため、T字型デイライトの奥まった位置に取り付けた。テールランプも同じT字型デザインだ。

四角く筋肉質で塊感のあるボディは引き締まり、「PAJERO」のロゴが刻まれたアンダーガードやフェンダー上部にある「PAJERO」のサイドロゴ、初代パジェロのロールバーから着想を得たCピラーなども見た目の力強さを増幅している。左右のフロントフェンダーが盛り上がっているのは最新のクルマらしく、これで大きなボディの見切りも良くなるはずだ。

一方のランクル250も、約2年前にデビューしたとは思えないほど、全く古さを感じさせない新鮮なデザインだ。

こちらも四角いボディとタイヤ周りのワイドフェンダー、左右が盛り上がるボンネットのラインなど、力強さは満点。それほど両者はよく似たデザインだ。ライトはフロントがコンパクトな四角い枠内に取り付けられたプロジェクター式で、リアは角形縦2灯の落ち着いた雰囲気。派手さを主張しない精悍なルックスである。

2台とも純粋なラダーフレームを採用した本格クロカンらしい仕上がりだ。次はドアを開け、内部を比べてみたい。