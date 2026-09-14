日産自動車の新型「エルグランド」に乗ることとリカバリーウェアを着ることには共通点がある。データもある。そんな話を聞いたのだが、はたして本当なのだろうか? エルグランドに試乗して確認してきた。

新型「エルグランド」の写真を一気に見る

16年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたエルグランドは、すでに日本の道を走り始めている。7月16日の発売から1カ月ちょっとの8月末時点で、販売台数は9,000台を突破したそうだ。

そんなエルグランドには、「乗れば乗るほど疲れが取れる」というにわかに信じがたいデータが出ているという。一体、どういうこと?

まるで新幹線な走り

新型エルグランドは日産が上質な移動空間と運転の楽しさの両立を目指して開発したプレミアムミニバンだ。

走りは前後にモーターを搭載する第3世代「e-POWER」(日産のハイブリッドシステム)と進化した電動駆動4輪制御システム「e-4ORCE」に「インテリジェント・ダイナミック・サスペンション」の組み合わせ。加速性能が高く効率は良好で、加減速時のピッチングや車体振動、コーナリング時のロールなどもうまく抑えている。

室内の騒音対策は徹底的。アクティブ・ノイズ・コントロールや床・室内の吸音対策、高性能ガラスなどの採用により、騒音レベルは競合車種との比較で約5dBも静かだ。

箱根周辺のワインディングや東名高速でエルグランドに乗った印象は、ちょっと大袈裟かもしれないが、まるで新幹線。滑らかなレールの上を走っているかのような走りだった。

ハンズオフ走行にリカバリーウェア的な効果あり?

新型エルグランドにはメーカーオプションで「プロパイロット2.0」が装着可能。2.0の特徴といえばハンズオフ走行だ。実際に使ってみると、エルグランドのハンズオフ走行は熟練ドライバーのように的確かつ滑らかだった。

人間の腕の重さは体重の1割に当たるという。体重70kgの人であれば、腕の重さは7kgほど、ということになる。ステアリングを握ってクルマを運転するという行為は、重い腕を持ち上げっぱなしにしているということでもある。

運転中、ステアリングに伸ばした腕が車体の揺れに共振すると、上半身の筋肉が緊張し、結果的に肩が凝る。

一方、ハンズオフ走行では、ドア側面とセンターコンソールにあるワイドなアームレスト(高さは同じ)に腕を乗せ、くつろいだ姿勢でクルージングができる。これにより、上半身の筋活動は約60％も低減できる。

日産によれば、交感神経と副交感神経のバランスで決まる疲労・ストレス度の計測を行うと、通常運転では疲労が増加し、ハンズオフでは逆に疲労が回復するという結果が出たそうだ。具体的には、約200kmを走った際の疲労度の差は、デスクワーク8時間分に相当したという。つまり、エルグランドにハンズオフで乗ると、移動中に疲労が回復するという効果が確認できた、という話なのだ。

あくまで日産調べ、ということにはなると思うが、自動車に乗れば疲れが取れるというのは初めて聞いた。まさに、はやりのリカバリーウェアではないか。

高い方からオプション満載で売れている?

エルグランドの販売内訳をグレード別にみると、「G e-4ORCE」(757.9万円)が57％、スポーティーな「AUTECH e-4ORCE」(824.78万円)が15％、「VIP e-4ORCE 」(869.88万円)が10％と上級グレードが大多数を占めている。しかも、高価なオプションを満載にして購入する人が多いそうだ。

よく売れているオプションとグレードの組み合わせは、こんな感じだという。

【フォトギャラリー】新型エルグランド