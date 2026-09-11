テスラジャパンが日本で「サイバーキャブ」を公開した。ハンドルもペダルもないロボタクシー専用車両が日本を走る日はやってくるのか。実車を見てテスラジャパンCEOの話を聞いてきた。

サイバーキャブってどんなクルマ?

「サイバーキャブ」(Cybercab)はテスラが自社で展開する自立型ライドヘイリングサービス「ロボタクシー」(Robotaxi)向けに作った専用車両。つまり、無人運転タクシーサービス専用の無人運転車両だ。2人乗りでハンドルもペダルも付いていない。ドアは上に向かって開くバタフライドアとなっている。もちろん、電気自動車(EV)だ。

リフトゲート式リアトランクは容量572L

8個のカメラで外界を認識

テスラジャパンは「Cybercab Japan Tour」と銘打って「サイバーキャブ」を日本で展示する。場所と日程は東京青山(9/11～9/14)、大阪(9/17～9/20)、名古屋(9/22～9/23)、東京新宿(9/26～9/28)

なぜ2人乗りなのか。もっとたくさん乗れればいいのに……。そんな気もしたのだが、テスラジャパンによると、ライドヘイリングの利用の80％以上は2名以下での乗車というデータがあるという。ほとんどの場合は無駄になる後席を取り除くことで、車体製造コストを下げられるという効果もありそう。すべては合理的に決められているのだ。

「ロボタクシー」は米国のオースティン、ダラス、ヒューストン、マイアミですでに運行中。車両はテスラ「モデルＹ」が中心で、今後は「サイバーキャブ」をフリートに加えていく。

このロボタクシー、日本で始まれば便利そうだ。クルマがなければ買い物に行くのも一苦労な地域で、免許返納後の移動手段になってくれれば社会的な意義もある。

ちなみに、米国におけるロボタクシーの「コスト目標」は1マイルあたり0.2ドル。既存のライドヘイリングサービスは同2ドル超とのことなので、ロボタクシーが安い移動手段になることは間違いなさそうだ。

そのうち日本でもロボタクシーを始めてくれるのか。テスラジャパンCEOの橋本理智さんはこう語った。

「もちろん、チャンスがあれば実施したい。ただ、サイバーキャブは我々のテクノロジーの中では、かなり上位のもの。まずはフルセルフドライビング(FSD)を日本で、2026年内に、どうやってローンチできるか」

サイバーキャブを日本で販売する予定は現時点でないという。ロボタクシーのサービスを日本で提供するかどうかは未定だ。

【フォトギャラリー】テスラ「サイバーキャブ」