テスラジャパンが日本で「サイバーキャブ」を公開した。ハンドルもペダルもないロボタクシー専用車両が日本を走る日はやってくるのか。実車を見てテスラジャパンCEOの話を聞いてきた。

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    テスラ「サイバーキャブ」が日本上陸!

サイバーキャブってどんなクルマ?

「サイバーキャブ」(Cybercab)はテスラが自社で展開する自立型ライドヘイリングサービス「ロボタクシー」(Robotaxi)向けに作った専用車両。つまり、無人運転タクシーサービス専用の無人運転車両だ。2人乗りでハンドルもペダルも付いていない。ドアは上に向かって開くバタフライドアとなっている。もちろん、電気自動車(EV)だ。

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    ボディカラーは「グリーミングゴールド」(Gleaming Gold)。外板は樹脂製で、色は成形時にパネルと一体化させるインジェクション成形方式を採用しているという

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    バタフライドアで狭い場所でも乗り降りしやすい開口を確保。車いすなどのバリアフリーにも対応しているそうだ

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    ホイールはフロント18インチ、リア21インチ

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    リフトゲート式リアトランクは容量572L

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    8個のカメラで外界を認識

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    テスラジャパンは「Cybercab Japan Tour」と銘打って「サイバーキャブ」を日本で展示する。場所と日程は東京青山(9/11～9/14)、大阪(9/17～9/20)、名古屋(9/22～9/23)、東京新宿(9/26～9/28)

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    車内はベンチシート型の2人乗り。前後スライドは2席連動、リクライニングは左右独立だ。折りたたみ式アームレスト、カップホルダー、USBタイプCのポート、5スピーカーのサウンドバーなどを完備。乗員の音声コマンド用マイクが付いているそうなので、エアコンなどの調整は言葉で指示できるはず

なぜ2人乗りなのか。もっとたくさん乗れればいいのに……。そんな気もしたのだが、テスラジャパンによると、ライドヘイリングの利用の80％以上は2名以下での乗車というデータがあるという。ほとんどの場合は無駄になる後席を取り除くことで、車体製造コストを下げられるという効果もありそう。すべては合理的に決められているのだ。

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    ダッシュボードにはテスラ史上最大となる20.5インチのセンターディスプレイを搭載。YouTubeを見たり、ゲームで遊んだりできる。アンビエントライトなどを含め設定はアプリのアカウントに紐づくので、どのサイバーキャブに乗っても自分好みの環境が引き継がれる

「ロボタクシー」は米国のオースティン、ダラス、ヒューストン、マイアミですでに運行中。車両はテスラ「モデルＹ」が中心で、今後は「サイバーキャブ」をフリートに加えていく。

このロボタクシー、日本で始まれば便利そうだ。クルマがなければ買い物に行くのも一苦労な地域で、免許返納後の移動手段になってくれれば社会的な意義もある。

ちなみに、米国におけるロボタクシーの「コスト目標」は1マイルあたり0.2ドル。既存のライドヘイリングサービスは同2ドル超とのことなので、ロボタクシーが安い移動手段になることは間違いなさそうだ。

そのうち日本でもロボタクシーを始めてくれるのか。テスラジャパンCEOの橋本理智さんはこう語った。

「もちろん、チャンスがあれば実施したい。ただ、サイバーキャブは我々のテクノロジーの中では、かなり上位のもの。まずはフルセルフドライビング(FSD)を日本で、2026年内に、どうやってローンチできるか」

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    ロボタクシーの日本導入に意欲を示しつつ、まずは国内でのFSDのローンチに注力する姿勢を見せたテスラジャパンCEOの橋本理智さん

サイバーキャブを日本で販売する予定は現時点でないという。ロボタクシーのサービスを日本で提供するかどうかは未定だ。

【フォトギャラリー】テスラ「サイバーキャブ」

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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