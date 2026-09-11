まろやかですっきりとした味わいが魅力の水出しコーヒー。朝の目覚めや日中のリフレッシュに飲みたいと思っても、抽出に時間がかかるため自宅で作るのは意外と面倒……。そんな水出しコーヒーが、15分で作れるコーヒーメーカーがあるのだそう。タイパだけでなく、本格的な味わいもかなえてくれるのか、『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』を試してみました。

15分で水出しコーヒーが作れる『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』をレビュー

コーヒー粉、水、氷をセットしてボタンを押すだけ。サーバーとしても使えるコーヒーメーカー

『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』は、一般的に抽出に6〜12時間かかる水出しコーヒーをわずか15分で完成させるコーヒーメーカーです。

『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』(9,800円 ※編集部調べ)

箱から出してみると、意外と小柄。飲料水を入れる大きなカップの中には、氷用とコーヒー粉用のカップが収まっていて、コンパクトに収納することができます。

使用する前には、本体ユニットを充電。Type-Cで充電ができ、コードレスなので場所を選ばずに使用できるのも魅力です。

『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』の抽出量は、1回で最大約500ml。2人分の水出しコーヒーを抽出可能です。使い方は、メインカップ、氷カップ、コーヒー粉カップのそれぞれに、飲料水480ml、氷80g、コーヒー粉40gを入れ、本体ユニットに取り付けていきます。

飲料水に冷水を使用する場合は、氷なしでもOK。抽出動作を正常に行うため、コーヒー粉は油分が多くないものを。さらに、カップのメッシュ目を通さない粗挽きや中粗挽き、中挽きのドリップコーヒー粉が推奨なのだとか。

本体ユニットに氷カップ、コーヒー粉カップの順に組み立てたら、メインカップの中に取り付け、スイッチを入れます。

本体ユニットが動き出したと思ったら、すぐに抽出を開始。メインカップに入れた飲料水が、氷カップまで少しずつ移動して、徐々に飲料水の色が濃くなっていくのが分かりました。

15分経つと自動的にスイッチが切れ、抽出完了。本体ユニットを外し、付属の注ぎフタを取り付ければ、サーバーとして保存もできるようになっているのがありがたい。

コーヒーをグラスに注ぎ、早速飲んでみると、まろやかでクリアな風味。渋みが少なく、コーヒーが持つ本来の華やかで甘みのある味わいを感じられ、タイパよく本格的な水出しコーヒーを楽しめました。

抽出濃度が薄いと感じたときは、電源ボタンを2回押すと約5分間の抽出ができるモードに切り替わるので、味の調整も簡単。自分好みの濃度で水出しコーヒーを堪能できるのもうれしいポイントです。

同梱されていたレシピブックを見てみると、コーヒーだけでなく、水出しの緑茶や紅茶、デトックスウォーター作りや、出汁とりもできる優れもの。飲み物から料理まで、汎用性があるのも魅力です。

時短だけでなく、専用のコーヒーパックを購入するコストも抑えられる『水出しコーヒーメーカー Cool Barista』。自宅で本格的な水出しコーヒーを作って、毎日のコーヒータイムをもっと気軽に楽しんでみては？