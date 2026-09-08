ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ×NANA コレクション」第2弾商品として9月16日より、チョコレートコレクション、ショコリキサー、ショコリキサー＆タンブラーセットを、全国で数量・期間限定販売する。

プレミアムチョコレートブランドのゴディバと、スタイリッシュで洗練された世界観で多くの人々を魅了する『NANA』とのコラボレーション第2弾。

ゴディバ100周年の特別なシーズンに、『NANA』に描かれる友情や恋の世界観と、チョコレートが持つ甘くて苦い魅力を重ね、心ときめく特別な体験を届ける。

『NANA』は矢沢あいによる日本を代表する少女漫画。2000年より「Cookie」(集英社)で連載が開始され、累計発行部数4800万部を超えるメガヒットを記録。映画化・アニメ化もされ、多くのファンを魅了し続けている。

「ゴディバ×NANA コレクション アソートメント」(1,728円/4粒入、3,456円/8粒入)



ハート形のチョコレート「クール」を手に持った「ナナ」と、「ショコリキサー」を飲む「ハチ」。そして、ちょっぴり大人な雰囲気の「Black Stones」のメンバーのイラストは「ゴディバ×NANA」のために矢沢あいによって特別に描きおろされたもの。

作中のバンド「Black Stones」がモチーフのプリントチョコレートを詰め合わせた「ゴディバ×NANA コレクション アソートメント」(1,728円/4粒入、3,456円/8粒入)や、ハート形の缶にオリジナルのラッピングチョコレートを詰め合わせた「ゴディバ×NANA コレクション G ショコラ」(2,376円)を発売する。

「ゴディバ×NANA コレクション G ショコラ」(2,376円)

また、全国のショコリキサー(取扱店のみ)では、「ゴディバ×NANA ミックスベリーケーキ ショコリキサー」( 870円/レギュラー・980円/ラージ)、「ゴディバ×NANA ショコリキサー＆タンブラーセット」(4,400円/270ml)が登場。

苺とブルーベリーを使用した甘酸っぱいケーキ風味のショコリキサーで、中にはサクッとした食感のココアクッキーを加え、トッピングにはドライストロベリーとブルーベリーをあしらっている。

「ゴディバ×NANA ミックスベリーケーキ ショコリキサー」( 870円/レギュラー・980円/ラージ)、「ゴディバ×NANA ショコリキサー＆タンブラーセット」(4,400円/270ml)

そのほか、10月5日にはショコリキサーの新フレーバー、カップアイスクリーム 保冷バッグセット(2,700円)の第2弾も販売される。数量・期間限定で無くなり次第終了となる。