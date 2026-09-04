ソフトバンクグループは9月4日、個人投資家を主な対象とする「第70回無担保普通社債（福岡ソフトバンクホークスボンド）」の発行条件を発表した。利率は年4.75％、発行総額は1兆円となる。

利率は年4.75％、申込期間は9月7日から

同社債は、1口100万円で購入できる7年債。利率は年4.75％で、利払いは毎年3月17日と9月17日の年2回行われる。申込期間は2026年9月7日～16日、払込期日は同年9月17日。償還期限は2033年9月16日で、満期一括償還となる。

100万円分を保有した場合、受け取れる利息は税引前で年間4万7,500円、。ただし、実際に受け取る金額は税金などを差し引いた額となる。発行総額は1兆円。国内で一般募集を行い、主に個人投資家を対象とする。野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券などが引受会社となる。

取得格付は、日本格付研究所（JCR）の「A」。調達した資金は、国内社債の償還資金およびABBロボティクス事業の買収資金の一部に充てる予定としている。

購入者に「お父さん」トートバッグ

申込期間中に同社債を購入した人全員には、「お父さん応援隊長 サイドポケットトートバッグ」がプレゼントされる。発送は2027年2月下旬から順次行われる予定だ。

年4.75％という利率は目を引くが、社債は定期預金などとは異なり、発行企業の信用リスクや途中売却時の価格変動リスクがある金融商品だ。7年間という運用期間も含め、利率の高さだけで判断せず、商品内容やリスクを十分に確認したうえで検討したい。