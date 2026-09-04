投資や資産形成への関心が高まり、来年からはこどもNISAの開始が予定されている一方で、高校生自身にとっては金融は身近なテーマとは言いにくい。学校でも金融教育が行われるようになったが、「実際に投資を始めるには、何を学んでおけばいいのか」という疑問を持つ高校生もいるだろう。

今回、立命館守山高等学校の四井響さんと石岡春蔵さんは、夏休みの課題「共創探究」の一環としてSBI証券を訪問。投資やお金、金融教育について、普段から感じている疑問を同社の担当者に直接ぶつけた。この高校生の率直な質問に、金融のプロはどう答えたのか。現場の様子をレポートする。

プロが教える「高校生からの投資」の心得

立命館守山高等学校に通う四井さんはこの日、夏休みの課題「共創探究」の一環としてSBI証券を訪問。同級生の石岡さんもオンラインで参加した。

訪問の目的は学校の授業とは異なる、“リアルな金融知識”を学ぶこと。祖父の影響で投資に興味を持ったという四井さんは、まず大阪取引所を訪れて市場の仕組みを学び、そのうえで証券会社の実務も知るべく自らアポイントを取った。

石岡さんは生活に不可欠なお金の知識が学校教育の現場ではあまり学べないと感じ、プロの視点から資産形成の本質を学ぼうと考えたという。

この日は四井さんと石岡さんの質問にSBI証券の森本さん、田嶋さんが回答するかたちで進行した。

まず、投資の第一歩として勧められがちな「デモトレード」について、森本さんは心理的ハードルを下げる入り口として評価しつつ、「あくまでデモンストレーションで、ゲーム感覚に近い」と指摘。少額でもリアルマネーを投じることで得られる「自分事としての喜びや悔しさ」こそが金融知識を高めていくと説いた。

また、若年層の強みは「時間」にあるとし、長期・分散・積立を基本に、目先の損得ではなく経済活動を知るための「一生ものの財産」として投資を捉えるべきだと提言。AIについても、依存するのではなく、主体的に情報を取捨選択して「使う側の人間になることが重要」と語りかけるなど、近い未来を見据えたアドバイスが送られた。

高校生に聞いた、金融教育の実際

面会終了後、立命館守山高等学校の四井さん、石岡さん、そしてSBI証券の田嶋さんに教育現場の金融教育やこの日の感想をうかがってみた。

――まず、学校での金融教育について教えてください。また、周りの友達は投資や金融について、どのように捉えているのでしょう？

四井さん 僕は高校1年のときに家庭科、2年のときに公共の授業で金融教育を受けました。内容はゲーム形式のようなもので、「こんなイベントが発生したので、お金を投資するか引き出すか決めてください」といった感じでした。ただ、正直、表面的な知識しか得られなかったと感じています。18歳になって実際にNISAなどを始めていく上では、ちょっと知識が足りないんじゃないかなと思いました。

石岡さん 周りの友人たちの様子を見ていると、中身を学ぶというより「どうやって成績（点数）を取るか」に意識がいっているように感じますね。学校で教わる以上、それはどうしても成績に関わる科目のひとつになってしまうので、金融教育の内容が自分事として入ってきていないという部分はあったと思います。

――投資そのものに対するお友達の反応はいかがですか？ 新NISAなども話題になっていますが、みんな興味を持っているのでしょうか。

四井さん 友人の中で実際にやっているのは2、3人くらいですね。大半の人は「投資」という言葉自体は知っているけど、まだ「今すぐ自分もやろう」とは考えていない印象です。

石岡さん 僕の周りでは、みんな「めんどくさい」と口を揃えています。銀行口座と証券口座を連携させたり、会社を選んだり、そういった作業の手間を感じてしまって、やろうとは思っているけれど止まっている人が多い。デモトレードやポイント投資でなんとなく体験して、それで満足して終わっている人も多い気がします。

――「めんどくさい」というのはリアルな声ですね。最近は、無理な投資で生活を切り詰める「NISA貧乏」や、逆に考えるのが嫌で投資を放棄する「投資キャンセル界隈」といった言葉も聞かれますが、今日のお話を聞いたうえで、お二人はこれからどう動こうと考えていますか？

四井さん これから少子高齢化が進んで、僕たちが働く期間はさらに長くなっていくと思いますし、老後資金への不安も出てくると思うんです。なので、今からNISAを始めていくことは必要だと感じましたし、僕はすぐにでも始めたいですね。書店に行って本を漁ったり、先日は大阪取引所で見学をしてETF（上場投資信託）の資料をもらったりして、どの銘柄がいいか考えているところです。周りにも勧めたいですね。

石岡さん 今回のお話を聞いて、目的が一番大事なのだと再確認しました。18歳になったので自分一人で口座を作ることもできますが、なぜ資産形成をするのか、その先に自分のやりたいこととして何があるのか。お金を稼ぐことだけを目標にすると限界があると思います。その目的を見つけることが重要だと感じたし、共創探究の授業を通してクラスメイトや身近な人にも伝えていけたらなと感じました。

SBI証券を訪問して、投資への考え方はどう変わった？

――そもそも、数ある証券会社の中で、なぜSBI証券を選んで訪問しようと思ったのでしょう？

四井さん 大阪取引所を見学した際、取引所と証券会社が繋がっているという仕組みを知り、次は証券会社について調べようと思いました。さらにネットで金融教育に力を入れている会社を探したところSBI証券さんを知り、話を聞いてみたいと思って連絡しました。

石岡さん 僕は、証券会社という場所は、お客様が何に困っていてどんなニーズがあるのかを一番熟知している場所だという認識がありました。自分で調べていく中で、SBI証券さんが「金トレ部」（投資の基本からわかりやすく学べるコンテンツを提供しているサイトのようなユニークな活動もされていると知り、ぜひインタビューしたいと思いました。

――今日、実際にプロの方とお話ししてみて、新しく気づいたことなどはありますか？

四井さん 投資は未来のために必要だという確信が持てました。目的を持って投資をすることで、今まで聞き流していたニュースが自分と繋がってくるというお話も印象的でした。これからはニュースを見たときに、なぜ価格が上がったのか、下がったのかをもっと深く調べていこうと思います。

石岡さん 僕も四井くんと同じで、目的の重要さを改めて感じました。目的によって投資手法も手段も変わってくるし、これから実際に投資を行っていくにあたって、そこを一番大事にしていきたいと思いました。

――最後に、SBI証券の田嶋さんにお聞きします。本日、お二人と対話してみた率直な印象を教えてください。

田嶋さん 率直に申し上げて、本当に「しっかりしているな」という感想しかありません（笑）。まず、アポイント取得の段階から非常に丁寧でしたし、実際にお会いしても、投資を自分たちの未来に関わることとして学ぼうとする姿勢が伝わってきました。私たちの活動についてもよく調べてくださっていて、本当にありがたいなと感じましたね。

お二人のような若い方が、こうして真剣に日本の経済や自分の将来について考えている姿を目の当たりにして、「日本の未来は明るいな」と心から思いました。大学生になり、社会に出てからも、ぜひ日本を盛り上げていってほしいですね。