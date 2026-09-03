三菱自動車工業が新型「パジェロ」を世界初公開した。2026年度は生産国であるタイを皮切りに、日本、オーストラリアに順次展開。来年度以降はアセアン、中南米、中東など世界約100カ国に順次展開していく。世界で何台売る予定? シリーズ化の構想は? ワールドプレミアの会場で聞いた。

新型「パジェロ」の写真を一気に見る

今年度の販売計画が判明

新型パジェロは通算5代目となるモデルだ。最新のラダーフレームに接地性に優れたサスペンション、2.4Lクリーンディーゼルエンジンを組み合わせた本格オフロードSUVとなる。日本でパジェロが販売されるのは、4代目モデルの販売終了から7年ぶりだ。

ワールドプレミアに登壇した三菱自動車代表執行役社長兼COOの岸浦恵介氏は、新型パジェロについて「当社の強みである四輪制御技術を中心に、三菱自動車の技術の粋を集め、持てる全てを注ぎ込んだ」と説明した。

新型パジェロはタイで10月中旬に発売する。日本では10月29日に発表、12月17日に発売する予定だ。予約注文の受け付けは10月1日に始まる。タイで発売になれば、おおよその価格が分かりそうだ。今年度の販売はグローバルで1万台を計画しているという。

三菱自動車は今後、「パジェロ」をシリーズとして展開していく方針だ。岸浦社長は、将来的にコンパクトSUVとスモールSUVを投入する計画があることを明らかにした。

その場合、パワートレインはどうなるのか。詳細は非公表としながら岸浦社長は、「クルマの大きさに合った最適なパワートレインがあると思っている」と言及。ガソリン(ハイブリッド)やプラグインハイブリッド(PHEV)も含めて検討していきたいとした。

岸浦社長は、当然ながら新型パジェロに試乗済み。愛知県岡崎市にある全てのテストコースで新型の走りを試したそうだ。感想としては、「ここまで仕上がっているのか」と思ったとのこと。競合車との乗り比べも実施した上で、「ちょっと、レベルが違うな」と感じたという。大雨の中で試乗した際には、「ものすごいスピードで」アクセルを踏み込んでスラロームを駆け抜けたそうだが、その際も姿勢は安定していて、グリップがしっかりと効き、安心感があったと話していた。

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