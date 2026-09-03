老後の生活を支える公的年金は、原則65歳から受け取れますが、60歳からの「繰り上げ受給」や、75歳まで遅らせる「繰り下げ受給」も選択できます。では、何歳から受け取り始めると「得」なのでしょうか。

『手取り25万円、妻子持ちでも7000万円貯めた私の 氷河期世代のお金の戦略』（ななし/Gakken）から、受給開始年齢による年金額の違いや「何歳まで生きれば元が取れるのか」という損益分岐点について抜粋してご紹介します。

年金は「いつから」もらうのが正解?

いまの年金制度では国民年金も厚生年金も、標準的な受給開始年齢は「65歳」となっています。しかし、この受給をスタートするタイミングは、それなりの大きな幅で、自分で選ぶことができます。

65歳より前倒しで受給を始めることを「繰り上げ受給」と言います。前倒しの限度は60歳から。そのタイミングは1か月単位で設定でき、「1か月早めるごとに0.4%ずつ年金額が減額」されます。

たとえば60歳になったタイミングですぐに年金を受給しはじめると、65歳から受給を始める場合と比べて、毎回受け取る年金の額が「24%減額」されます。

60歳の時点で仕事がなく、どうしても生活費がままならないなら繰り上げもひとつの選択かもしれませんが、仕事がない時点で減額された年金だけで生活ができるのかという疑問は残ります。個人的には65歳までなんとか食いつなぎ、せめて満額の年金をもらったほうがいいんじゃないかと思っています。

ちなみに繰り上げ受給を申請してしまうと、65歳になるまでに重い障害を持ったとしても、「障害基礎年金」の受け取りができなくなります。

障害基礎年金は障害の重さによって金額が変わり、1級は約105万円／年、2級は約84万円／年で、年齢にかかわらず受け取れるのが特徴です(これ以外に厚生年金に加入していたら「障害厚生年金」ももらえます)。

しかし、障害基礎年金と老齢年金は原則的にどちらかしか受け取れません。そのため、仮に60歳で繰り上げ受給を始め、その後(65歳までに)重い障害を負ったとしても、生涯にわたって老齢年金が確定してしまうというわけです。

逆に受給タイミングを遅らせることを「繰り下げ受給」と言います。設定可能なもっとも遅いタイミングは75歳。繰り下げをする場合、「1か月遅らせるごとに0．7%ずつ年金額が増額」されます。もし70歳から年金を受け取りはじめるなら、65歳から受給を始める場合と比べて年金の受給額は「42%増」。月12万円の年金の方なら、約17万円になり、75歳から受給するなら「84%増」で約22万円になります。

繰り下げをしたいときは65歳になる直前に年金の申請書類が届いても申請をせず、「そろそろ受給を始めたい」と思ったタイミングで年金事務所や年金相談センターに「支給繰下げ請求書」を提出すればOK。国民年金を満額払っていたとしたら月7万608円ですが、それが84%増となれば約13万円。この差は大きいです。

ただし、受け取る年金が増えた分だけ、税金や社会保険料も上がってしまい、実際には額面ほど手取りが増えるわけではないことにご注意ください。

年金受給開始年齢の見極め

では、いつ年金の受給を始めると効率がいいのか?

これは、ご自身が何歳まで生きるのかで答えが変わります。ざっくり言えば、「自分は長生きすることはない」と思うなら、早めに年金を受給しないといままで払ってきた保険料がムダになりますし、逆に「自分はめちゃくちゃ長生きしそうだ」と思うなら、受給を遅らせて多めの年金を長く受け取ることが正解になるでしょう。

ちなみに、「何歳まで生きれば元が取れるのか」という「損益分岐点」を計算してみたので掲載しておきます。

〈年金受給の「損益分岐点」〉

◎60歳から受給→80歳10か月を超えると「損」になる

◎70歳から受給→81歳11か月を超えると「得」になる

◎75歳から受給→86歳11か月を超えると「得」になる



実際には自分が何歳まで生きるかなんて予測しようがないので、判断は難しいかもしれません。ただ、日本人の平均寿命(男性約81歳、女性約87歳)だけ考えると、男性は標準的な65歳くらいで、女性は70歳くらいで受給を開始するのが損をしづらいのかなという印象を受けます。

もし貯蓄の取り崩しで十分に暮らせそうなら、年金は「万が一長生きしてしまったときの保険」的な位置づけとして考え、ギリギリまで繰り下げるのもひとつの手でしょう。

ちなみにわが家のプランは、私が65歳になったタイミングで私の分だけ受給をスタート。 一方、妻の年金は繰り下げを行い、70歳以降で受給を始めようと思っています。その理由は、老後資産がそれなりにできたので、65歳の段階で夫婦そろって年金を受給しなくても生活が成り立ちそうだし、いまの副業などは続けていると思うからです。

だとしたら、私より長生きするであろう妻の年金はスタートを遅らせて、受給額を増やし、私が死んだあとでも妻がお金に困らない生活を送ってもらいたいと思っています。私のようにコツコツと投資をしてきた人間からすると、「1か月で0.7%(=1年で8.4%)年金が増える」という制度はやはり嬉しいので、活用する方向で考えています。